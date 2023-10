Alan Wake 2: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Remedy Entertainment ha svelato tutti i preset e i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Alan Wake 2, sequel del cult targato 2010 in arrivo a fine mese

Abbiamo già spuntato Assassin’s Creed Mirage, Marvel’s Spider-Man 2 e Super Mario Wonder dalle grandi uscite di questo ottobre 2023 piuttosto significativo e ora stiamo attendendo l’ultima, perlomeno fino a novembre. Alan Wake 2 è il sequel diretto delle vicende dello scrittore più sfortunato di sempre, narrate in un primo capitolo ormai diventato cult targato 2010. Mancano ormai pochi giorni al lancio, previsto per il 27 ottobre su PS5, Xbox Series X | S e PC e, proprio per quest’ultima versione, Remedy ha nelle scorse ore divulgato nuovi dettagli. Sì, parliamo dei requisiti minimi e raccomandati.

Alan Wake 2: tutti i setup e i requisiti per la versione PC

Una lista davvero molto lunga, in questo caso, se consideriamo che Remedy Entertainment ha creato ben sei diversi setup di requisiti, tre dei quali con il Ray Tracing attivato. Anche con le specifiche più basse possibili, i requisiti sono davvero molto pesanti. Se consideriamo che con le opzioni al minimo e con il Ray Tracing disattivato avrete comunque bisogno di una GeForce RTX 2060 o una Radeon RX 6600 (con 6 GB di VRAM) con accanto in processore i5-7600K o equivalente AMD per far girare Alan Wake 2 a 1080p e 30 FPS, be’… piuttosto impegnativi.

Hey PC gamers! Here you have a full list of PC system requirements for Alan Wake 2.

🔦 #alanwake pic.twitter.com/7whRbJoVK5 — Alan Wake 2 (@alanwake) October 20, 2023

Se invece vorrete far girare il gioco al massimo delle sue prestazioni, ossia in 4K a 60FPS con Ray Tracing e tutti i crismi del caso, avrete bisogno di una GeForce RTX 4080 (con 16GB di VRAM) e un processore Ryzen 7 3700X o equivalente Intel. A prescindere dal vostro setup, dovrete comunque possedere un SSD, circa 90GB di spazio libero e 16GB di RAM. Trovate comunque tutti i requisiti nel Tweet condiviso dalla stessa Remedy, noi lo abbiamo messo proprio qua sopra.

E voi come siete messi con i requisiti per la versione PC di Alan Wake 2? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti