PlayStation Showcase: svelata la data d’uscita di Alan Wake 2!

L’attesissima data d’uscita di Alan Wake 2, secondo capitolo della serie Remedy, è stata presentata e annunciata durante l’ultimo PlayStation Showcase. Scopriamo tutti i dettagli

Annunciato alla fine del 2021 (e di cui da ieri conosciamo la data d’uscita), Alan Wake 2 è un gioco atteso e che è stato nei pensieri di molti appassionati del primo capitolo per un po’. Il genere Survival Horror è fiorito negli ultimi anni e con Remedy Entertainment che si prepara a entrare in questo spazio con l’atteso sequel di Alan Wake, non sorprende che i giocatori siano più che eccitati. Al recente PlayStation Showcase, Alan Wake 2 ha fatto la sua apparizione con un trailer che ne ha mostrato il gameplay.

Sebbene non sia particolarmente corposo, il trailer offre alcuni scorci del combattimento e mostra quello che sembra essere un nuovo personaggio giocabile. Vengono inoltre forniti suggerimenti sulla storia del sequel, mentre, come sempre per Remedy, dal punto di vista visivo il gioco fa un’ottima impressione: scopriamolo insieme:

Alan Wake 2: data d’uscita fissata per il 17 ottobre 2023 per PS5, Xbox Series X/S e PC!

Alan Wake 2 uscirà solo in formato digitale: Remedy ha dichiarato di non avere intenzione di rilasciare versioni fisiche del gioco. Per diverse ragioni. Prima fra tutte il fatto che, come dice Remedy, un gran numero di persone è passato alle console solamente digitali. Remedy afferma inoltre che la pubblicazione di Alan Wake 2 come gioco solo digitale consentirà di venderlo ai soliti 60 dollari su console, mentre su PC avrà un prezzo di 50 dollari. Naturalmente, questa è solo l’edizione standard. È prevista anche una Deluxe Edition da 80 dollari (70 dollari su PC), che includerà un pass di espansione (per le due espansioni post-lancio a pagamento del gioco) e diversi cosmetici di gioco.

