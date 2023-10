Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, la lista di tutte le missioni principali di Marvel’s Spider-Man 2, sequel dell’amatissimo capitolo del 2018 arrivato recentemente in esclusiva PlayStation 5

Che Marvel’s Spider-Man 2 fosse uno dei nostri titoli più attesi di questo ottobre ancora caldissimo è quanto mai innegabile. Si è andato ad aggiungere alla lista, trailer dopo trailer, insieme ad Assassin’s Creed Mirage e Super Mario Wonder, nonché il venturo Alan Wake 2. Ve ne abbiamo ampiamente parlato con una recensione completa, che potete trovare cliccando qui. Marvel’s Spider-Man 2 è arrivato in esclusiva PlayStation 5 proprio ieri, 20 ottobre, e sicuramente se ne parlerà per davvero tanto tempo. Intanto, vogliamo andare a ripercorrere con voi tutta la trama principale del gioco tramite l’elenco completo delle main quest, senza fare alcun tipo di spoiler, perché si tratta esclusivamente dei titoli. Iniziamo!

La prima metà di gioco | Marvel’s Spider-Man 2: la lista delle missioni principali!

Qui di seguito trovate la prima metà di missioni principali di Marvel’s Spider-Man 2:

Tensione superficiale

Un passo alla volta

Mostrami New York

Come ai vecchi tempi

La grande fuga

Il momento del perdono

Curare il pianeta

Gente losca nel quartiere

Fai la tua scelta

Il grande illusionista

Una seconda opportunità

Uniti nella scienza

La vita è caccia, la caccia è vita

Funky

Uomini buoni

La seconda metà di gioco | Marvel’s Spider-Man 2: la lista delle missioni principali!

Qua sotto, invece, trovate le missioni che vi porteranno al finale:

Le fiamme sono accese

Pensa positivo

Ali tutte mie

Cambio di look

Ha scelto te

Apri gli occhi

Sono io l’eroe

Senza via di fuga

Nulla è indistruttibile

Non aver paura

Harry nei guai

Questa non sei tu

Tutto in ordine

Tutto è collegato

Finalmente liberi

Insieme

Buon divertimento!

Questa era dunque la lista di tutte le missioni principali di Marvel's Spider-Man 2. Fateci sapere se state giocando al titolo di Insomniac Games qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!