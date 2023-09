Ecovacs presenta il nuovissimo Deebot X2 Omni all’IFA 2023

ECOVACS ha presentato il suo ultimo modello di robot aspirapolvere e lavapavimenti, il DEEBOT X2 OMNI, durante l’IFA 2023 a Berlino, offrendo modifiche e caratteristiche emozionanti rispetto ai modelli precedenti

Questa nuova ammiraglia rappresenta un significativo avanzamento nelle prestazioni e nella progettazione dei robot per la pulizia dei pavimenti. Design Quadrato per Maggiore Potenza: Il DEEBOT X2 OMNI presenta un design completamente nuovo e distintivo con una forma quadrata, al contrario dei tradizionali robot rotondi. Questo nuovo design mira a migliorare l’efficienza della pulizia, consentendo al robot di accedere facilmente a spazi ristretti come sotto i letti e divani.

Con soli 9,5 cm di altezza e una larghezza di 32 cm, è in grado di garantire una pulizia accurata anche in luoghi difficili da raggiungere. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’innovativo lidar a stato semisolido integrato direttamente nella struttura del robot. Inoltre, la spazzola principale allungata migliora l’efficienza della pulizia, rendendola più precisa rispetto al modello precedente, il DEEBOT X1 OMNI. Nonostante l’aumento della potenza, il DEEBOT X2 OMNI mantiene lo stesso livello di rumore del suo predecessore.

Una delle caratteristiche distintive è la stazione all-in-one OMNI, che offre una soluzione di pulizia completamente automatica. Questa stazione può lavare i panni con acqua calda a 55°C e asciugarli con aria calda. Inoltre, il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente, e l’acqua pulita viene reinserita nel robot. La funzione autopulente semplifica notevolmente il processo di pulizia dei pavimenti con il DEEBOT X2 OMNI.

Dettagli sul nuovo robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X2 OMNI

Il DEEBOT X2 OMNI è dotato di tecnologia AI migliorata e mappe 3D, che migliorano notevolmente la sua capacità di navigazione. Il robot può selezionare autonomamente la strategia di navigazione migliore; grazie all’apprendimento automatico, evitando gli ostacoli in modo più preciso.

La tecnologia di mappatura 3D permette al robot di riconoscere meglio la disposizione e la posizione dei mobili nella stanza. Inoltre, l’assistente vocale YIKO 2.0 migliorato semplifica l’attivazione e l’uso del robot. Questa combinazione di ottica e algoritmo consente al DEEBOT X2 OMNI di avere tempi di risposta più rapidi e una maggiore sensibilità di rilevamento; migliorando la pianificazione, il posizionamento e la navigazione del robot.

ECOVACS ha sviluppato il DEEBOT X2 OMNI non solo per migliorare le prestazioni di pulizia, ma anche per ridefinire l’innovazione nel settore. Questo modello sfida i produttori a concentrarsi sulla fornitura di esperienze di pulizia dei pavimenti più avanzate anziché competere solo in termini di specifiche tecniche.

Il DEEBOT X2 OMNI è disponibile per il preordine con uno sconto speciale dal 1 al 14 settembre al prezzo di 1299 € (prezzo consigliato: 1399 €) su Amazon e sul negozio online ECOVACS.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo ECOVACS DEEBOT X2 OMNI ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).