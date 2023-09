Starfield: una mod gratuita aggiunge il DLSS!

Starfield sarà lanciato senza DLSS ma una mod gratuita sviluppata dalla community ha appena ovviato a questo problema. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Chi sta giocando Starfield, ultima fatica targata Bethesda, su PC senza una GPU AMD, avrà probabilmente notato che il gioco manca di una grande novità Nvidia nelle impostazioni: DLSS. Sebbene il gioco supporti ufficialmente la stessa tecnologia per le unità grafiche AMD, FSR2, l’equivalente Nvidia è assente. Ma questo non è più un problema, perché è possibile aggiungere il DLSS a Starfield con una mod gratuita. Condivisa dal modder “PureDark“, questa mod gratuita aggiunge DLSS 2 e XeSS in modo che sia i possessori di GPU Nvidia che Intel possano godere di frame rate più elevati. L’uso di DLSS vi permetterà di mantenere migliori FPS nel gioco, soprattutto se giocate a risoluzioni più elevate come 1440p o 4K. Tenete presente che solo le schede grafiche RTX di Nvidia sono in grado di supportare la tecnologia DLSS.

Starfield: come scaricare la mod DLSS

Per scaricare la mod, potete visitare NexusMods, dove potrete leggere le istruzioni complete per installare la mod e utilizzarla nel gioco. Vale la pena notare che non avrete a disposizione le normali opzioni DLSS come “qualità” o “prestazioni”. Si potrà invece regolare direttamente il rapporto di scala. In questo caso, se si abbassa il rapporto di scala, ci si avvicinerà all’opzione “prestazioni“, mentre se si aumenta il rapporto ci si avvicinerà a “qualità“. Nvidia sta attualmente supportando il DLSS 3 per i giochi di prossima uscita, ma è ancora da vedere se i modder saranno in grado di portare la nuova versione su Starfield o meno. Detto questo, PureDark ha annunciato di essere al lavoro per aggiungere DLSS 3 a Starfield, anche se non si tratterà di una mod gratuita come la versione DLSS 2.

Per ulteriori notizie e aggiornamenti dal mondo videoludico continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.