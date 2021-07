Pokémon Unite: trucchi e consigli per iniziare

Vi riassumiamo brevemente i trucchi e i consigli migliori per iniziare a giocare a Pokémon Unite con il piede giusto, senza passi falsi.

Ormai Pokémon Unite è uscito su Nintendo Switch, ma prima che esca la versione mobile volevamo condividere con voi i nostri consigli e i vari trucchi per iniziare al meglio. I mostri da taschino di Game Freak non sono mai entrati nel genere dei multiplayer online battle area (MOBA), e lo stesso supponiamo valga anche per molti dei loro fan. Stavolta infatti non si tratta di forza e debolezza delle creature, ma la gestione di tempo, distanze e gioco di squadra improvvisato in ogni momento. Vi spiegheremo perché è meglio iniziare con cautela, da quali personaggi iniziare, le classi ed altro.

L’attesa ripaga!

Il primo dei trucchi per vincere è anche il più basilare dei consigli: resistete all’impulso di tuffarvi alla cieca in Pokémon Unite. Ci sono sei tutorial, e sia gli esperti dei MOBA che i principianti dovrebbero prendersi il loro tempo per guardarli tutti. Dopo i primi il gioco vi permetterà di giocare, ma vale la pena di “diplomarsi” prima. I tutorial vi spiegheranno le basi e vi premieranno per averli seguiti, tra meccaniche di base ed avanzate. I primi tre vi spiegheranno come attaccare e segnare i punti, mentre l’altra metà vi spiega come diversificare i vostri bersagli faccia bene al vostro punteggio.

Opzioni opzionali – Trucchi e consigli per Pokémon Unite

Non è che il menù delle opzioni rientri spesso tra i consigli di base per un gioco, ma quello di Pokémon Unite cela vari trucchi per trionfare. Una delle prime impostazioni che troverete sono i controlli di attacco, che possono essere normali o avanzati. In quest’ultimo caso avrete due pulsanti per attaccare diverse creature avversarie. L’icona di Lock-On vi aiuta inoltre a scegliere un bersaglio nel bel mezzo dell’azione, specie quando ci sono differenze tra difensori scarsi e muri da abbattere. Scegliere a quale bersaglio dare la priorità, insomma, si rivelerà vitale abbastanza presto.

Sblocco totale – Trucchi e consigli per Pokémon Unite

Dopo i tutorial di Pokémon Unite, otterrete una licenza con cui sbloccare una delle creature: se accettate consigli, possiamo dirvi da quali iniziare. Conoscere le classi è vitale, e vi spieghiamo in due parole cosa le differenzia. Potreste anche trovare di meglio, come ormai già saprete…

Eldegoss: Pokémon di supporto . Attacca da lontano e cura i compagni. Ottimo per giocare nelle retrovie, pessimo in difesa. Essenziale per tenere in vita la squadra, bersaglio di attacchi proprio per questo motivo.

Pokémon di . Attacca da lontano e cura i compagni. Ottimo per giocare nelle retrovie, pessimo in difesa. Essenziale per tenere in vita la squadra, bersaglio di attacchi proprio per questo motivo. Snorlax: Pokémon difensore . Forte negli scontri ravvicinati, molto coriaceo. L’ideale per chi vuole gettarsi nella mischia.

Pokémon . Forte negli scontri ravvicinati, molto coriaceo. L’ideale per chi vuole gettarsi nella mischia. Pikachu: Pokémon attaccante a lungo raggio . Capace di attaccare e battere avversari a distanza, poco portato alla difesa. Ottimo per attaccare.

Pokémon . Capace di attaccare e battere avversari a distanza, poco portato alla difesa. Ottimo per attaccare. Charizard: Pokémon bilanciato . Pericoloso ad ogni distanza, con attacco e difesa nella media. Dotato di abilità diverse nella crescita. Adatto a giocatori flessibili. (Scegliete lui in mancanza di idee.)

Pokémon . Pericoloso ad ogni distanza, con attacco e difesa nella media. Dotato di abilità diverse nella crescita. Adatto a giocatori flessibili. (Scegliete lui in mancanza di idee.) Talonflame: Pokémon velocista. Capace di spostarsi in tutta l’arena e di rappresentare una minaccia ovunque. Ideale per sostenere a turno i vari alleati sul campo di battaglia, un po’ meno per stare fermi.

Crescere – Trucchi e consigli per Pokémon Unite

Salirete di livello durante i match di Pokémon Unite, imparando nuovi attacchi nel frattempo. Col tempo, imparerete nuove abilità che sovrascriveranno le due che avevate a inizio partita. Sta a voi plasmare il vostro stile di combattimento giocando. Al livello 5 e al 7, il Pokémon apprenderà nuove abilità. Avrete sempre molta scelta, ma dovrete crearvi le vostre strategie. Ad esempio, in base alle mosse Charizard può infliggere danni continui ad una certa area di gioco oppure eccellere negli scontri ravvicinati. Starà a voi combinare le mosse come meglio credete.

Un allenatore in corsia

Ogni Pokémon eccelle nelle aree della mappa più adatte a lui. Lo scoprirete consultando la mappa prima di ogni match mentre siete nella lobby. Scegliendo l’opzione di modifica della squadra, la zona più congeniale ad ogni creatura verrà mostrata. Per i difensori, la corsia migliore sarà solitamente quella in cima, mentre i personaggi equilibrati vanno meglio in fondo. Non si tratta di dogmi, ma questi consigli si riveleranno preziosi alla vostra prima partita.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita?