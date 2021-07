In questa breve guida vi spiegheremo come ottenere Zeraora, il nuovo combattente disponibile per un periodo di tempo limitato su Pokémon Unite

Pokémon Unite, il nuovo moba a tema Pokémon sviluppato da TiMi Studios, è disponibile da pochissimi giorni, ma nonostante ciò sta già riscuotendo un enorme successo. Quello dei moba è uno dei generi di videogiochi più popolari del momento e a quanto pare unirlo ad uno dei brand più famosi al mondo ha dato i suoi frutti.

Nel titolo i giocatori dovranno selezionare un Pokémon ed utilizzare le sue abilità uniche per portare la propria squadra alla vittoria. Di base però non tutti i combattenti saranno disponibili sin dall’inizio, ma al contrario andranno sbloccati in diversi modi. Capire come ottenere questi nuovi combattenti non è sempre facile e di conseguenza abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come sbloccare il primo personaggio aggiuntivo di Pokémon Unite: Zeraora.

Questione di tempismo

Come potete immaginare Zeraora non fa parte dei personaggi base di Pokémon Unite e per poterlo ottenere dovrete rispettare una condizione. Per sbloccare questo personaggio dovrete infatti aver scaricato ed avviato il gioco entro il 31 agosto. Per farlo vi basterà semplicemente cercare il nome del titolo sul Nintendo eShop, scaricarlo e poi avviarlo.

Una scadenza così lontana di certo non spaventa i possessori di Nintendo Switch, ma i giocatori che invece preferiscono aspettare l’uscita mobile del titolo iniziano ad avere delle preoccupazioni. Molti di loro infatti temono di non avere alcun modo per ottenere Zeraora su smartphone e tablet. Per fortuna però non c’è da preoccuparsi, dato che il profilo Twitter ufficiale del gioco ha dichiarato che su dispositivi mobile sarà possibile sbloccare questo Pokémon in un secondo momento.

Finestre nascoste – Pokémon Unite: ecco come ottenere Zeraora

In pratica ottenere Zeraora non è particolarmente complicato ma, come accade in molti titoli, per farlo dovrete armeggiare un po’ con i vari menù. Qui di seguito troverete elencati tutti i passaggi che dovrete seguire in ordine per riscattare il personaggio:

Andate al menu principale

Premete il pulsante “ X ” del vostro Joy-Con per aprire un sottomenu

” del vostro Joy-Con per aprire un sottomenu Scorrete in basso fino a quando non troverete la sezione “ Mail “

“ Cliccate su “ Messaggi di Sistema “

“ Aprite il messaggio “ Bonus di Lancio “

“ Premete il pulsante “A” per riscattare la licensa di Zeraora per Pokémon Unite

Potere del fulmine – Pokémon Unite: ecco come ottenere Zeraora

Se avete seguito correttamente tutti i passaggi elencati nel precedente paragrafo, ora Zeraora dovrebbe essere disponibile tra i vostri combattenti opzionali. Questo Pokémon elettrico è veloce come un lampo ed è in grado di utilizzare un gran numero di abilità davvero molto potenti.

In un moba però non basta che un personaggio sia potente, ma è anche importante saperlo usare. Per tirare fuori il massimo da un combattente è necessario allenarsi per molte partite, quindi non preoccupatevi se all’inizio farete fatica ad utilizzare Zeraora. Noi vi consigliamo di riscattare questo personaggio il prima possibile ed utilizzarlo a lungo sin da ora, dato che al momento la maggior parte dei giocatori sono ancora allo stesso livello.

Acchiappali tutti

Qui si conclude la nostra guida di Pokémon Unite su come ottenere Zeraora. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e provare subito questo nuovo pokémon elettrico. Se però siete davvero interessati al gioco vi suggeriamo di tenere sotto controllo il nostro sito, dato che nei prossimi giorni potrete trovare molte altre guide dedicate a Pokémon Unite.

