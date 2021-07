EA Play Live 2021: ecco la conferenza in diretta!

Anche quest’anno siamo pronti a seguire in diretta l’EA Play Live 2021. Scopriamo insieme tutto ciò che questa conferenza ci riserverà col player ufficiale dell’evento

Dopo l’E3 e gli State of Play targati Sony tocca, adesso, ad Electronic Arts e al suo EA Play Live 2021, di cui seguiremo insieme la diretta con il player ufficiale del canale YouTube della stessa azienda con sede a Redwood. Prima di tuffarci, però, nella conferenza vera e propria, andiamo a fare un po’ di chiarezza e a parlare di ciò che potremmo vedere e ciò di cui sentiremo parlare durante questo evento.

EA Play Live 2021 in diretta!

Prima di passare al player ufficiale con la diretta dell’EA Play Live 2021 andiamo a chiarire un po’ quelli che, con ogni probabilità, saranno i titoli di cui scopriremo di più. A partire dal potenziale remake di Dead Space, tanto chiacchierato nelle ultime settimane, passando per il classico FIFA per finire poi alle novità in arrivo per quanto riguarda Apex Legends e la prossima season del titolo free to play targato EA e Respawn. Sappiamo con certezza che non avremo novità relative a Mass Effect, così come per Dragon Age. Molto interessante, sicuramente, sarà lo spazio dedicata ai titoli indie.

