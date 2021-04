Migliori mirrorless Canon da acquistare | Aprile 2021

Le mirrorless stanno spopolando nel mondo della fotografia. Questa guida alle migliori mirrorless Canon da acquistare vi aiuterà ad orientarvi in questo nuovo mondo per trovare il modello più adatto a voi!

Anche un produttore storico di reflex come Canon si è convertito al mondo delle mirrorless: dapprima che dei modelli APS-C e successivamente anche con dei modelli Full Frame. Questo passaggio era infatti necessario per rimanere competitivi in un mercato sempre saturo di nuovi prodotti e con numerosi brand pronti a darsi battaglia. In questa guida alle migliori mirrorless Canon da acquistare ci concentreremo su quelle che sono le fotocamere senza specchio dello storico produttore giapponese, presentando e analizzando brevemente le caratteristiche principali dei modelli più interessanti.

Canon ha deciso di suddividere la sua offerta di mirrorless in due serie indipendenti: EOS M ed EOS R, entrambe si distaccano dalle vecchie reflex introducendo due diverse baionette. La serie EOS M è dedicata alle mirrorless con sensore APS-C; è la serie di mirrorless più anziana e Canon al tempo decise di introdurre una nuova baionetta dedicata che purtroppo non è compatibile con le ottiche EF delle reflex. La serie EOS M comprende mirrorless estremamente compatte e di tante fasce differenti, per coprire diverse esigenze. Le mirrorless Full Frame invece vengono identificate con la serie EOS R, dotate anch’esse di una nuova baionetta che però è retrocompatibile con le ottiche EF tramite un comodo adattatore. Anche in questo caso i vari modelli tentano di coprire una fascia ampia del mercato per rispondere e a diverse esigenze.

Migliori mirrorless Canon da acquistare | Full Frame

Canon EOS R5

Sensore : Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 45 MP

: Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 45 MP Stabilizzazione interna : sì

: sì Range ISO : 50 – 102400

: 50 – 102400 Tempi di esposizione : 30 s – 1/8000 s

: 30 s – 1/8000 s Compensazione dell’esposizione : +/- 3 stop in passi di 1/3

: +/- 3 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 5940 punti (Sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -6 EV, 100% di copertura verticale e 90-100% orizzontale, Eye Focus

: 5940 punti (Sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -6 EV, 100% di copertura verticale e 90-100% orizzontale, Eye Focus Raffica : fino a 12 frame al secondo (20 con otturatore elettronico)

: fino a 12 frame al secondo (20 con otturatore elettronico) Qualità video : fino a 8K 30p RAW, 4K 120p 4:2:2 10 bit

: fino a 8K 30p RAW, 4K 120p 4:2:2 10 bit Connettività : USB 3.1 Gen 2 Type C, HDMI Mini, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 5-2.4 GHz, Bluetooth

: USB 3.1 Gen 2 Type C, HDMI Mini, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 5-2.4 GHz, Bluetooth Schermo Touchscreen : LCD 3.15 pollici, 2,1 milioni di punti (articolato)

: LCD 3.15 pollici, 2,1 milioni di punti (articolato) Mirino elettronico : OLED copertura 100%, 0.76x, risoluzione 5,76 milioni di punti

: OLED copertura 100%, 0.76x, risoluzione 5,76 milioni di punti Peso : 650 g

: 650 g Dimensioni : 138,5 x 97,5 x 88 mm

: 138,5 x 97,5 x 88 mm Scheda di memoria : 1x CFexpress tipo B, 1x SD/SDHC/SDXC e UHS-II

: 1x CFexpress tipo B, 1x SD/SDHC/SDXC e UHS-II Batteria: Batteria al litio ricaricabile LP-E6NH (in dotazione)/LP-E6N

Si tratta della mirrorless più avanzata presenta sul mercato dal punto di vista dei video. Grazie alla possibilità di girare fino a risoluzione 8K 30p in formato RAW, ma anche i 4K 120p 4:2:2 10 bit sono ancora rari da trovare. E poi abbiamo HDR, 10 bit, tutto quello che si può desiderare per produrre video di altissima qualità. Anche la parte fotografica è ben sviluppata con un velocità di 12 fps e una buona sensibilità ISO. Non è male tenendo conto che abbiamo un sensore da be 45 MP. Il prezzo è molto elevato essendo un prodotto di fascia professionale in pratica.

Canon EOS RP

Sensore : Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 20.1 MP

: Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 20.1 MP Stabilizzazione interna : si, fino a 8 stop se combinato la stabilizzazione ottica

: si, fino a 8 stop se combinato la stabilizzazione ottica Range ISO : 50 – 204800

: 50 – 204800 Tempi di esposizione : 30 s – 1/8000 s

: 30 s – 1/8000 s Compensazione dell’esposizione : +/- 3 stop in passi di 1/3

: +/- 3 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 1053 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -6,5 EV, 98% di copertura verticale e 100% orizzontale

: 1053 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -6,5 EV, 98% di copertura verticale e 100% orizzontale Raffica : 20 FPS x 120 RAW, 1000 JPEG

: 20 FPS x 120 RAW, 1000 JPEG Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 60p, FHD fino a 120 fps

: fino a 4K (3840 x 2160p) 60p, FHD fino a 120 fps Connettività : USB 3.1 Gen 2 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.2

: USB 3.1 Gen 2 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 Schermo Touchscreen : LCD 3 pollici, 1,62 milioni di punti(articolato)

: LCD 3 pollici, 1,62 milioni di punti(articolato) Mirino elettronico : copertura 100%, 0.76x, risoluzione 3,69 milioni di punti

: copertura 100%, 0.76x, risoluzione 3,69 milioni di punti Peso : 680 g

: 680 g Dimensioni : 138 x 97 x 88 mm

: 138 x 97 x 88 mm Scheda di memoria : SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion (Canon LP-E6NH, capacità 15.33 Wh)

Canon EOS R6 è una mirrorless davvero equilibrata, sia lato foto che video. La risoluzione non è elevatissima, ma la raffica è davvero rapida e poi si possono girare ottimi video in 4K 60p. Arriva anche un sistema di stabilizzazione del sensore.

Canon EOS R6

Sensore : Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 30.3 MP

: Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 30.3 MP Stabilizzazione interna : no

: no Range ISO : 50 – 102400

: 50 – 102400 Tempi di esposizione : 30 s – 1/8000 s

: 30 s – 1/8000 s Compensazione dell’esposizione : +/- 3 stop in passi di 1/3

: +/- 3 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 5655 punti (Sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -6 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale, Eye Focus

: 5655 punti (Sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -6 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale, Eye Focus Raffica : fino a 8 frame al secondo

: fino a 8 frame al secondo Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS

: fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS Connettività : USB 3.1 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth

: USB 3.1 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth Schermo Touchscreen : LCD 3.15 pollici, 1024 x 680 pixel (articolato)

: LCD 3.15 pollici, 1024 x 680 pixel (articolato) Mirino elettronico : copertura 100%, 0.76x, risoluzione 3,69 milioni di punti

: copertura 100%, 0.76x, risoluzione 3,69 milioni di punti Peso : 660 g

: 660 g Dimensioni : 136 x 98 x 84 mm

: 136 x 98 x 84 mm Scheda di memoria : SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion (Canon LP-E6N, capacità 13.42 Wh)

Canon EOS R è una mirrorless fatta di alti e bassi: da un parte sfoggia delle ottime specifiche, dall’altra sono presenti alcuni carenze che non state ben accolte; prima tra tutti l’assenza della stabilizzazione sul sensore che invece non manca nei modelli della concorrenza. In generale però bisogna dire che il sensore da circa 30 MP si può adattare bene a diversi generi fotografici e il sistema AF evoluto basato sulla tecnologia proprietaria Dual Pixel può garantire ottime performance (chiaramente non sono direttamente accessibili all’utente gli oltre 5000 punti AF, ma sono utilizzati dagli algoritmi della fotocamera), specialmente in ambito video.

Migliori mirrorless Canon da acquistare | APS-C

Canon EOS M6 Mark II

Sensore : APS-C, 22.3 x 15 mm (3:2) da 32.5 MP

: APS-C, 22.3 x 15 mm (3:2) da 32.5 MP Stabilizzazione interna : no

: no Range ISO : 100 – 51200

: 100 – 51200 Tempi di esposizione : 30 s – 1/16000 s (con otturazione elettronica)

: 30 s – 1/16000 s (con otturazione elettronica) Compensazione dell’esposizione : +/- 3 stop in passi di 1/3

: +/- 3 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 5481 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -5 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale

: 5481 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -5 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale Raffica : fino a 14 frame al secondo (con AF)

: fino a 14 frame al secondo (con AF) Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS

: fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS Connettività : USB 2.0 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth

: USB 2.0 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth Schermo Touchscreen : LCD 3 pollici, 720 x 480 pixels pixel (articolato)

: LCD 3 pollici, 720 x 480 pixels pixel (articolato) Mirino elettronico : acquistabile a parte

: acquistabile a parte Peso : 408 g

: 408 g Dimensioni : 119 x 70 x 49 mm

: 119 x 70 x 49 mm Scheda di memoria : SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion (Canon LP-E17, capacità 7.48 Wh)

Si tratta di una top di gamma tascabile: veloce, leggera e prestante, Canon EOS M6 Mark II non vi farà perdere un colpo e soprattutto non peserà sulla vostra schiena dato che ha le dimensioni circa di un moderno smartphone. Ci avviciniamo molto alle prestazioni di EOS R, manca solamente il mirino elettronico che è stato scorporato per rendere il tutto più compatto. Il sensore è uno tra i più densi nel panorama APS-C, tuttavia la velocità della raffica rimane elevata. Sicuramente è un buon acquisto per un fotoamatore evoluto, anche se il sistema di ottiche EOS M non è molto florido.

Canon EOS M50

Sensore : APS-C, 22.3 x 15 mm (3:2) da 24.1 MP

: APS-C, 22.3 x 15 mm (3:2) da 24.1 MP Stabilizzazione interna : no

: no Range ISO : 100 – 51200

: 100 – 51200 Tempi di esposizione : 30 s – 1/4000 s

: 30 s – 1/4000 s Compensazione dell’esposizione : +/- 3 stop in passi di 1/3

: +/- 3 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 143 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -2 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale

: 143 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -2 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale Raffica : fino a 7,4 frame al secondo (con AF)

: fino a 7,4 frame al secondo (con AF) Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 25 FPS

: fino a 4K (3840 x 2160p) 25 FPS Connettività : USB 2.0 Type C, HDMI Type C, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1

: USB 2.0 Type C, HDMI Type C, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1 Schermo Touchscreen : LCD 3 pollici, 720 x 480 pixels pixel (articolato)

: LCD 3 pollici, 720 x 480 pixels pixel (articolato) Mirino elettronico : copertura 100%, 0.70x, risoluzione 2,36 milioni di punti

: copertura 100%, 0.70x, risoluzione 2,36 milioni di punti Peso : 390 g

: 390 g Dimensioni : 116 x 88 x 58 mm

: 116 x 88 x 58 mm Scheda di memoria : SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion (Canon LP-E12, capacità 6.30 Wh)

Anche se non proprio giovanissima, questa Canon EOS M50 può ancora dare delle ottime soddisfazioni. Si tratta di un prodotto di fascia media che integra tutto il necessario per scattare in senza pensieri diversi stili fotografici. L’autofocus è un po’ sottotono rispetto agli standard odierni, ma comunque non dovrebbe dar problemi se i soggetti da inseguire non sono troppo dinamici. Il mirino integrato è di buona qualità. Il punto forte è sicuramente ancora una volta la compattezza e portabilità. Ancora per un po’ merita un posto nella guida alle migliori mirrorless Canon da acquistare.

Canon EOS M200

Sensore : APS-C, 22.3 x 15 mm (3:2) da 24 MP

: APS-C, 22.3 x 15 mm (3:2) da 24 MP Stabilizzazione interna : no

: no Range ISO : 100 – 25600

: 100 – 25600 Tempi di esposizione : 30 s – 1/4000 s

: 30 s – 1/4000 s Compensazione dell’esposizione : +/- 3 stop in passi di 1/3

: +/- 3 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 143 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -2 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale

: 143 punti (sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore immagine, Dual Pixel CMOS AF) sensibilità fino a -2 EV, 100% di copertura verticale e 88% orizzontale Raffica : fino a 4 frame al secondo (con AF)

: fino a 4 frame al secondo (con AF) Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 25 FPS

: fino a 4K (3840 x 2160p) 25 FPS Connettività : USB 2.0 Type C, HDMI Type C, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1

: USB 2.0 Type C, HDMI Type C, Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1 Schermo Touchscreen : LCD 3 pollici, 720 x 480 pixels pixel (articolato)

: LCD 3 pollici, 720 x 480 pixels pixel (articolato) Mirino elettronico : copertura 100%, 0.70x, risoluzione 2,36 milioni di punti

: copertura 100%, 0.70x, risoluzione 2,36 milioni di punti Peso : 299 g g

: 299 g g Dimensioni : 108 x 67 x 35 mm

: 108 x 67 x 35 mm Scheda di memoria : SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion (Canon LP-E12, capacità 6.30 Wh)

In pratica una copia di EOS M50, castrata del mirino. Canon EOS M200 è una mirrorless estremamente compatta, adatta ai chi desidera una buona qualità d’immagine senza però impegnarsi ad acquistare attrezzatura costosa e difficile da utilizzare. In pratica è la diretta discendente delle vecchie compatte, solamente con una qualità d’immagine notevolmente migliorata grazie al sensore APS-C e alle ottiche intercambiabili.

Migliori mirrorless Canon da acquistare | Al mese prossimo!

Nei prossimi mesi sicuramente ci saranno novità riguardanti le mirrorless Canon, quindi periodicamente controllate questa guida alle migliori mirrorless Canon da acquistare, anche solo per rimanere aggiornati! Per ulteriori dubbi e consiglio potete consultare le nostre guide che coprono ampiamente l’offerta dei maggiori brand del settore fotografico ad esempio le migliori mirrorless Nikon. A presto!