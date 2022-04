Halo Infinite: trailer e data d’uscita della stagione 2, Lone Wolves

Nelle scorse ore, Microsoft e 343 Industries hanno annunciato la data d’uscita della stagione 2 di Halo Infinite, intitolata Lone Wolves, con un nuovo interessante trailer

Arrivato lo scorso dicembre a scuotere, poco dopo Forza Horizon 5, la libreria di esclusive Microsoft, Halo Infinite ha saputo raccogliere pareri entusiasti da parte di quasi tutti i fan, emozionati dal ritorno di Master Chief in pompa magna. Ve ne abbiamo parlato in due recensioni distinte, una dedicata alla Campagna (che trovate qui) e una alla Modalità Multigiocatore (che trovate qui). Un successo che si è affievolito a causa della mancanza di alcune modalità al lancio, come la cooperativa e la Forgia, del recente abbandono del lead designer della componente multiplayer, dei costi elevati delle microtransazioni e della crescente consapevolezza dei fan che sì, qualcosa inizia decisamente a mancare. Ed è proprio del multigiocatore che tratteremo in questa istanza, in quanto, nelle scorse ore, Microsoft e 343 Industries hanno annunciato la data d’uscita di Lone Wolves, la stagione 2.

Data d’uscita ad oggi fissata per il prossimo 3 maggio, così come annunciato ufficialmente tramite i canali di Xbox. Tramite il profilo Twitter ufficiale del titolo, infatti, con un post che trovate qua sotto, la compagnia ha annunciato tanto nuovo contenuto in arrivo in Halo Infinite. Nuove mappe, modalità, eventi tematici a tempo limitato e un nuovo Battle Pass saranno disponibili a Maggio. Considerando che Lone Wolves era in realtà prevista nei primi mesi del 2022, quando invece è stata estesa la Stagione 1, possiamo ben capire che è molto probabile che 343 Industries si ritrovi in uno stato problematico.

Prepare to join the hunt, Spartans. Season 2 of Halo Infinite arrives on May 3. #HaloLoneWolves pic.twitter.com/yaokqePqIt — Halo (@Halo) April 8, 2022

Il Community Director Brian Jarrard ha recentemente risposto ad un utente Reddit che aveva espresso preoccupazione e aveva affermato di sperare che il team almeno riconoscesse che ci siano problemi in corso. Problemi che vanno ad impattare sia sulle nuove e potenziali feature del gioco, sia su quelle già conosciute, ma ancora non disponibili (come le già citate Forgia e Co-Op). Jarrard ha risposto così:

Ci sono effettivamente molte sfide e altrettanti vincoli e non siamo certamente felici di non riuscire a rispettare le aspettative dei giocatori e della community. La situazione è difficile e per risolverla il team avrà bisogno di tempo.

Difficoltà a parte, la data d'uscita per ora fissata per la stagione 2 di Halo Infinite, Lone Wolves, è ad oggi il 3 maggio (salvo ulteriori rinvii). Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!