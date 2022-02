Leggende Pokémon Arceus: come curare chi finisce KO

Per tutti gli Allenatori in erba, riuscire a curare i propri Pokémon al tappeto è un cruccio: ecco come diventare leggende al pari di Arceus

I giocatori di Leggende Pokémon Arceus alle prese con la propria ricognizione nella regione di Hisui dovranno giostrarsi il primo Pokédex cartaceo e gli assalti della fauna locale, a causa dei quali ci si ritroverà spesso a dover curare i propri alleati senza sapere come. Il bestiario locale sarà ben felice di offrirci scontri… bestiali, motivo per cui controllare i punti salute dei propri colorati amici è più importante che mai. Anche contro avversari sottolivellati, è possibile ritrovarsi in un impasse da cui è difficile uscire. I fan di lunga data sanno che le cure normali non servono con creature inermi, quindi vediamo di adeguarci.

Le basi, diamine, le basi – come curare chi va KO in Leggende Pokémon Arceus

Quella che altri giochi chiamavano borsa, in Leggende Pokémon Arceus prende il nome di borsello: ad ogni modo, capire quali Pokémon dover curare è facile come premere Su sulla propria croce direzionale. Come dicevamo prima, però, non c’è Pozione o Baccarancia in grado di lenire le ferite di un compagno finito KO. I rimedi esistono, ed è bene trovarli per un motivo: anche partecipando a una lotta, una creatura che va al tappeto si ritroverà inevitabilmente senza punti esperienza. Essendo quella di Hisui una regione particolarmente… selvaggia, se vogliamo (moda a parte), capite anche voi l’importanza di una crescita costante e stabile per i nostri amici.

Metodo di base – come curare chi va KO in Leggende Pokémon Arceus

Se vi ritrovate con un compagno a terra, il primo pensiero di qualunque giocatore di Leggende Pokémon Arceus è quello di curare la squadra utilizzando un Revitalizzante: come reperirlo? Lo si può comprare dai membri del Team Galassia presenti nei campi base. Per farlo, occorre contattarli e scegliere l’apposita opzione, per poi versare 700 cucuzze per un unità del medicinale in questione. Naturalmente, la (più che benvenuta) meccanica di crafting permette appunto di creare da sé i propri Revitalizzanti, ma non aspettatevi di poterlo fare già a inizio gioco. Se poi volete risparmiare, l’opzione ancora più rapida è quella di riposarsi al campo (qui sopra).

Utilizzare i Revitalizzanti – come curare chi va KO in Leggende Pokémon Arceus

Se i giocatori non dovessero sapere come utilizzare gli strumenti, i passi da seguire sono in realtà molto più semplici di quanto il proprio primo gioco di ruolo possa far supporre. Abbiamo già parlato del borsello; una volta premuto il tasto Su, è possibile accedere alle varie tasche (leggasi: categorie di strumenti) e trovare quella adibita alle cure. Una volta rintracciato il Revitalizzante (qui sopra), scegliere l’opzione “Usa” ci porterà alla selezione del Pokémon interessato. Esiste una variante Max dello strumento che ripristina tutti i punti vita, ma il più comune Revitalizzante ripristina solo il 50% della sua energia.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.