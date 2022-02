In questa guida vi mostreremo i codici per aprire tutte le casseforti presenti in Dying Light 2, il nuovo titolo open world di Techland

Dying Light 2 è finalmente disponibile e il nuovo titolo di Techland sta riscontrando un forte successo tra i giocatori. Massacrare zombi non è mai stato così divertente ma il gioco presenta anche una parte di esplorazione da non trascurare. Girando le strade di Villedor potrete ottenere molte armi e oggetti utili per sterminare i nemici lungo il vostro cammino. Alcuni di questi oggetti sono situati dentro delle casseforti che richiedono un codice per essere aperte. Fortunatamente, i codici sono fissi e saranno sempre gli stessi per tutti i giocatori.

Cosa possono contenere le casseforti?

Utilizzando i codici casseforti in Dying Light 2 avrete accesso a ricompense molto utili. Gli oggetti più importanti da trovare sono sicuramente gli inibitori, che vengono utilizzati per aumentare la salute e la resistenza del protagonista. Per aprire una cassaforte basterà semplicemente ruotare il quadrante presente sullo sportello inserendo tutti i numeri. Dopo averli inseriti correttamente, la cassaforte si aprirà e potrete ottenere la vostra ricompensa. Non ci resta che svelarvi tutti i codici di seguito.

Prima parte – Dying Light 2: lista completa dei codici delle casseforti

Iniziamo la lista con la prima parte dei codici:

Trinity – Bazaar Tower Safe Code: 510

Houndfield – Nightrunner’s Hideout Safe Code: 101

Houndfield – Dr. Katsumi’s Office Safe Code, Saint Joseph Hospital (during Side Quest “The First Biomarker“): 973

Houndfield – Crocodile Flats (during Side Quest “Out of Your League“): 11 11 19

Seconda parte – Dying Light 2: lista completa dei codici delle casseforti

Ecco la lista con la seconda parte dei codici:

Houndfield – Apartment Safe Code (during Side Quest “Book Club X”): 21 12 55

Horseshoe – Water Tower Safe Code (during Side Quest “Moonshine”): 14 9 2

Quarry End – House Safe Code: 22 67 66

New Dawn Park – Office Building Safe Code: 10 28 64

Terza parte – Dying Light 2: lista completa dei codici delle casseforti

Di seguito la lista con la terza parte dei codici:

Downtown – Bandit Camp “Downtown Thugs” Safe Code: 313

Muddy Grounds – Water Tower Safe Code (during Side Quest “Treasure Hunt”): 3 21 67

Muddy Grounds/The Wharf border – Military Container Safe Code: 10 10 10

Garrison – Electrical Station Safe Code: 314

Quarta (e ultima) parte – Dying Light 2: lista completa dei codici delle casseforti

Infine la lista con l’ultima parte dei codici:

Bridge Camp Safe Code (Downtown/Wharf Border): 74 17 76

Saint Paul Island – Church of Saint Thomas Safe Code: 444

Saint Paul Island – Military Container Safe Code: 85 19 45

Newfound Lost Lands – Restaurant Safe Code: 459

Buona caccia!

Termina qui la lista completa dei codici delle casseforti di Dying Light 2. Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e aprire tutte le casseforti presenti nelle strade di Villedor per ottenere tanti nuovi oggetti che vi torneranno utili. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa guida, se vi è stata utile rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.