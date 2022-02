Speedlink Gravity: arrivano i nuovi sistemi subwoofer

Speedlink ha presentato Gravity, i suoi nuovi sistemi subwoofer dall’aspetto elegante che offrono un suono di prima classe. Scopriamoli insieme

Speedlink espande ancora la sua offerta per tutti gli utenti, con i nuovi arrivi in famiglia per il reparto gaming. Stiamo parlando dei sistemi subwoofer Speedlink Gravity 2.1 e Gravity RGB 2.1 da collegare direttamente ai vostri PC tramite cavo AUX oppure tramite Bluetooth. Andiamo adesso a vederli più nel dettaglio in questo articolo.

Ecco i sistemi Gravity 2.1 e Gravity RGB 2.1 di Speedlink

È un sistema di altoparlanti 2.1 attivo che porta i suoi utenti in mondi sonori colorati nella versione RGB. È adatto per il collegamento a un PC o notebook e può essere collegato anche a uno smartphone, tablet o TV tramite cavo jack o Bluetooth. La cassa in legno assicura bassi profondi e un volume del suono equilibrato e intenso, mentre l’illuminazione del subwoofer e dei satelliti in 16,7 milioni di colori conferisce al sistema di altoparlanti un tocco speciale. Un vero punto forte sono i sei effetti di luce, che possono adattarsi alla musica, tra le altre cose, e garantire un’atmosfera unica nella stanza.

Il sistema è formato da un corpo centrale e da due satelliti. Il primo vanta una dimensione di 261 × 259 × 263 mm e monta un driver da 16,5 cm, mentre i secondi hanno dimensioni pari a 108 × 182 × 119 mm e montano ognuno un driver da 7,6 pollici. Il tutto servirà a garantirvi un sound corposo e potente.

Per coloro che non amano l’RGB, Speedlink ha ideato anche la versione senza illuminazione. Entrambe le unità sono versatili e possono essere collegate a un dispositivo multimediale, smartphone o tablet tramite cavo AUX o Bluetooth. Possono essere comodamente controllati tramite il pratico telecomando. Grazie all’interruttore di alimentazione e alla modalità standby automatica, viene evitato un consumo energetico non necessario.

I due modelli sono in vendita a un prezzo consigliato di 119,99 € per quello RGB, mentre per il Gravity 2.1 il prezzo cala a 99,99 €. Voi cosa ne pensate di questi due nuovi sistemi di Speedlink? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!