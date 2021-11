Final Fantasy XIV: Endwalker, trucchi e consigli prima di iniziare

Nell’ultimo anno Final Fantasy XIV ha ampliato in maniera esponenziale la propria playerbase, diventando uno degli MMORPG più importanti in assoluto per numero di giocatori attivi: con l’arrivo di Endwalker, con questa guida cercheremo di dare trucchi e consigli una mano ai nuovi giocatori

Si avvicina inesorabile la data di uscita dell’espansione Final Fantasy XIV: Endwalker, conclusione di un arco narrativo iniziato dal lontano 2013 con l’uscita di A Realm Reborn. Grazie alla combinazione di vari fattori (tra cui, per esempio, l’introduzione della free-trial), molti giocatori nell’ultimo anno hanno deciso di avvicinarsi all’MMORPG di Square Enix, aumentando esponenzialmente la playerbase e rendendo Final Fantasy XIV uno dei titoli attualmente più importanti del suo genere.

Alla luce di questo fenomeno, e nell’attesa che esca finalmente Final Fantasy XIV: Endwalker, l’obbiettivo di questa guida sarà di offrire trucchi e consigli a tutti i nuovi giocatori che hanno deciso di avventurarsi nel mondo di Eorzea ma che devono ancora orientarsi al suo interno. Esploreremo tutti gli aspetti fondamentali da sapere per comprendere al meglio le meccaniche di gioco, e per distinguere gli aspetti più importanti da quelli secondari.

Attività primarie e secondarie

Perché è fondamentale saper distinguere le attività più importanti da quelle secondarie? Perché, nonostante Final Fantasy XIV vi permetta di concentrarvi sulla maggior parte delle attività possibili in maniera abbastanza libera, per un nuovo giocatore l’obbiettivo primario sarà giungere all’endgame, e per accedere all’endgame dovrete completare tutta la quest principale.

Il punto è che la storia principale si estende attraverso il gioco base e tutte le tre espansioni uscite finora, e, nonostante sia molto bella e interessante, la narrazione procede ad un ritmo estremamente lento. Ciò significa che, per arrivare in fondo, è necessario vedersi centinaia di ore di cutscene (oppure trovare un modo per saltare tutto, se non avete intenzione di spenderci troppo tempo). Senza però continuare ulteriormente con gli allarmismi, cominciamo con i trucchi e i consigli veri e propri prima di arrivare a Final Fantasy XIV: Endwalker.

Main Scenario Quest – Final Fantasy XIV: Endwalker, trucchi e consigli prima di iniziare

Come già accennato quindi, il vostro obbiettivo sarà rivolgervi alla quest principale, anche detta Main Scenario Quest. Una delle prime cose che vi spiegherà il gioco sarà distinguere tutte le varie icone che rappresentano le quest: mentre le quest secondarie sono contraddistinte da icona a forma di nuvola di fumetto di colore giallo o blu, quella principale ha la forma stilizzata di una meteora dal colore grigio scuro.

Può capitare benissimo che, durante la vostra progressione nella la storia, vi perdiate in alcune delle attività secondarie, e che non vi ricordiate più dove ci si debba dirigere per procedere con la main quest: in questo caso viene in vostro aiuto l’icona della Current Main Scenario Quest. Si tratta di un piccolo banner presente nell’HUD (di default si trova in alto a sinistra, anche se l’interfaccia è completamente personalizzabile dal menu), sul quale potrete cliccare per far apparire una mappa con la posizione della vostra prossima quest principale.

Quest Secondarie – Final Fantasy XIV: Endwalker, trucchi e consigli prima di iniziare

Le altre due tipologie di quest, quelle dall’icone gialla e quelle dall’icona blu, presentano due differenze sostanziali: se le prime sono quest completamente secondarie, che non aggiungono niente di fondamentale ma che servono per livellare una classe (o un “job”, usando i termini del gioco) e per godersi piccole ma interessanti storie, la seconda categoria rappresenta un tipo di quest molto più importante.

Si chiamano “Feature Quest”, e si tratta di quell’insieme di quest che, una volta completate, sbloccano alcuni elementi importantissimi del gioco. Parliamo proprio di meccaniche di gioco, minigiochi, mappe, classi, storie, reward e tante altre cose. Se da una parte si possono tranquillamente ignorare le quest secondarie gialle, trascurare quelle blu comporta il rischio di perdersi per strada una meccanica di gioco potenzialmente fondamentali.

Le Feature Quest possono sbloccare dungeon facoltativi, trial (ovvero le bossfight), raid di endgame, istanze come Eureka e Bozja, ma anche quest della Grand Company, The Hunt, le Beast Tribe Quest, il Gold Saucer, i Glamour, i Sightseeing Log, i Retainer, e molto altro. Per i nuovi giocatori a cui questi nomi non dicono molto, sappiate per esempio che le Feature Quest servono a sbloccare la vostra primissima mount, oppure a progredire con le quest di job grazie alle quali imparerete abilità uniche (anche qua, se vi perdete, sotto la il Current Main Scenario Quest troverete una scritta che vi indica dove dirigersi per la quest del job).

Ovviamente imparerete che, mentre alcune delle Feature Quest sono importantissime fin da subito, altre possono essere momentaneamente trascurate per poi essere riprese più avanti: se mai avete dub bi sull’utilità di una feature quest, vi consigliamo di cercare il nome della quest sul web e consultare le wiki per capire a che cosa serve. Nel prossimo paragrafo di questa guida con tutti i trucchi e i consigli prima di iniziare a giocare a Final Fantasy XIV: Endwalker, vediamo tutte le altre attività che si possono svolgere.

Altre attività – Final Fantasy XIV: Endwalker, trucchi e consigli prima di iniziare

Insomma, come avrete potuto capire, le attività che potete fare in game sono delle più svariate. Se volete concedervi una pausa dalla lunga sequenza di cutscene della storia principale, potete dilettarvi in tanti altre attività. Potete, per esempio, rivolgervi al Gold Saucer, ovvero una zona piena di minigiochi e con tanti importanti reward da sbloccare. Oppure potete decidere di livellare un altro job, così da sperimentare un gameplay diverso (ricordiamo che in Final Fantasy XIV un singolo personaggio può livellare tutte le classi e switchare liberamente tra una e l’altra).

Parlando di job, ci sono anche le classi di gathering e di crafting, che, anche se solitamente relegate all’endgame, possono essere interessanti da livellare anche prima. Un’altro tipo di attività che promette interessanti reward sono le Beast Tribe Quest: una volta finita la storia del gioco base, sbloccherete queste missioni secondarie giornaliere che vi permetteranno, una volta accumulati abbastanza punti “Reputation”, di comprare svariati reward tra cui minion (ovvero i “pet” da portarsi dietro), oggetti di arredamento e mount.

Dungeon, Trial, e Roulette – Final Fantasy XIV: Endwalker, trucchi e consigli prima di iniziare

Un altro elemento cuore dell’esperienza di Final Fantasy XIV sono le istanze multiplayer, ovvero i Dungeon, i Trial e i Raid per l’endgame. Sbloccherete i primi seguendo la Main Scenario Quest a partire dal livello 16, e proseguendo nel gioco base e nelle espansioni ne troverete tantissimi altri (sia obbligatori seguendo la storia principale, sia secondari). Nei Dungeon, giocherete insieme a 4 giocatori (o a 8 se è un dungeon a difficoltà “hard”), e ognuno avrà il proprio ruolo, divisi in tank, dps e healer. Il vostro obbiettivo sarà procedere attraverso tutto il dungeon fino ad arrivare al bosso finale e sconfiggerlo.

I Trial si comportano in maniera simile, con la differenza che avrete solo una singola bossfight da portare a termine. Per entrare in un Dungeon o in un Trial potete cercare nella sezione Duty Finder del menu di gioco, oppure nel Party Finder se volete cercare un party con obbiettivi comuni. Nel Duty Finder troverete anche la sezione delle Roulette: si tratta di una feature che vi permette di cercare un’istanza casuale (Dungeon, Trial, Raid e altro), e vi darà una volta al giorno un notevole bonus di punti esperienza. Per livellare i vostri job quindi, un modo molto semplice e funzionale sarà quello di fare quotidianamente le roulette. Procediamo quindi di seguito alla conclusione di questo articolo contenente trucchi e consigli per iniziare a giocare a Final Fantasy XIV, nell’attesa che esca Endwalker.

Buon viaggio a Eorzea!

Come ultimo consiglio, non ci resta che augurarvi buon divertimento in quel di Eorzea. Nonostante questa guida non tocchi tutti gli argomenti di cui si potrebbe parlare e non approfondisca alcune meccaniche che sono state soltanto accennato, sappiate che in ogni caso il gioco accompagna ogni singola meccanica di un tutorial scritto, sintetico ma sempre molto chiaro. Un ulteriore modo per cercare aiuti è rivolgersi alla chat (in particolare alla Novice Chat), dove altri giocatori vi offriranno il loro aiuto ogni qual volta chiederete una spiegazione. Questa quindi è stata ideata come guida generica, da tenere a mente una volta iniziata la vostra avventura per migliorare l’esperienza di gioco: in ogni caso, non abbiate paura di scoprire voi stessi tutto quello che il gioco ha da offrire.

