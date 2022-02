Battlefield 2042: la Stagione Uno è stata rinviata

DICE ha confermato che la Stagione Uno della sua ultima fatica, il recente Battlefield 2042, non uscirà nei tempi previsti, ma verrà rinviata

Secondo il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, Battlefield 2042 non deve essere giudicato in tempi brevi, dato che stando alle sue parole le performance andranno crescendo e migliorando nel corso del tempo, lasciando intendere che le vendite non proprio lusinghiere non abbiano intaccato la fiducia del publisher. E proprio in fatto di lungo periodo, DICE ha definito quelli che saranno i futuri update dello shooter, anche se non tutte le notizie diffuse faranno la felicità dei giocatori sparsi per il globo. Il disappunto maggiore, difatti, è relativo alla Stagione Uno del titolo, che a dispetto di quanto promesso in precedenza è stata, purtroppo, rinviata.

Battlefield 2042: rinviata la Stagione Uno dello shooter

I ragazzi di DICE hanno sostenuto che il rinvio della Stagione, ore prevista per l’inizio della prossima estate, servirà al team per concentrarsi nel processo di miglioramento dell’esperienza complessiva del gioco, così da raggiungere gli standard qualitativi prefissati.

Nel mentre, lo studio sta anche cercando di introdurre delle nuove feature, come uno Scoreboard completamente rinnovato, il cui rilascio è indicativamente fissato per la fine di Febbraio. In seguito saranno anche aggiunte ulteriori funzionalità, come il rapporto morti/uccisioni ed il report di fine partita. In lavorazione ci sono anche un sistema VOIP tra tutte le piattaforme ed il Player Profiles, oltre ad un sistema di ping migliorato e un meccanismo di reward rivisitato.

Il Battlefield Portal, inoltre, riporta come DICE abbia intenzione di introdurre nuove modalità e tool per gli utenti, il tutto mentre verranno apportate migliorie agli XP ottenuti dai player. Relativamente agli specialisti, gli sviluppatori hanno confermato di aver costituito un team dedicato, ma che è ancor presto per parlare del modo in cui verranno apportate delle modifiche.

Con la Stagione Uno di Battlefield 2042 rinviata, i ragazzi di DICE hanno pensato di scusarsi con gli acquirenti delle edizioni Gold ed Ultimate del gioco regalando loro lo Steadfast Exclusive Legendary Bundle, che comprende la skin Specialista Zero Resistance per Mackay, skin per arma e veicolo, l’arma corpo a corpo Rib Tickler ed una nuova Player Card. Il tutto sarà reso disponibile in concomitanza del prossimo update.

Cosa ne pensate di questo rinvio? Fateci sapere la vostra tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.