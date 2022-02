The Adam Project: svelate le prime foto del film con Ryan Reynolds

The Adam Project: arrivano le prime foto dell’action movie con Ryan Reynolds, Murk Ruffalo e Zoe Saldana, in uscita tra poco più di un mese su Netflix

L’11 marzo farà il suo debutto su Netflix The Adam Project, pellicola che vede Ryan Reynolds impegnato a salvare il mondo insieme al sé stesso di tredici anni. Il film, diretto da Shawn Levy, che rinsalda il connubio con l’attore dopo Free Guy – Eroe per gioco, vanta un cast d’eccezione, annoverando tra le proprie fila anche Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Jennifer Gardner. A poco più di un mese dall’uscita sulla piattaforma in streaming, sono state rilasciate le prime immagini di The Adam Project.

The Adam Project: le prime immagini

Il film si sviluppa intorno al viaggio nel tempo del protagonista (Ryan Reynolds), che va alla ricerca del sé stesso tredicenne (Walker Scobell), per convincere suo padre (Mark Ruffalo) ad aiutarlo a salvare il mondo. Un action movie che mescola una bella carica di azione con il viaggio nel tempo e il tema apocalittico: insomma il nuovo film di Shawn Levy promette emozioni forte.

Vanity Fair ha rilasciato le prime immagini della pellicola, introducendo anche il personaggio di Ryan Reynolds, che sarà molto diverso da quello che abbiamo visto in Free Guy, sempre sotto la direzione di Shawn Levy. Stavolta l’attore darà il suo volto a un uomo cinico e disilluso, che ha dovuto attraversare momenti non facili nella sua vita. Al suo fianco ci sarà anche Zoe Saldana, figura femminile di riferimento nel film, che sarà quindi la controparte amorosa di Ryan Reynolds.

Dalle immagini vediamo che Zoe Saldana affiancherà Ryan Reynolds nella sua missione, come si evince dallo scatto in cui la donna imbraccia un’arma. Altre foto ci mostrano l’attore in compagnia della sua controparte più giovane, Walker Scobell, e sarà davvero interessante vedere le due versioni di età diverse dello stesso protagonista confrontarsi. Dopo il rilascio delle immagini, dunque, il prossimo step sarà l’uscita del trailer del film, che vedrà definitivamente la luce l’11 marzo su Netflix. Seguiteci per altri aggiornamenti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.