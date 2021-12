Final Fantasy XIV: abbonamento, espansioni e free trial, come funziona?

Per chi è abituato agli schemi standard di acquisto di un videogioco, approcciarsi a un Final Fantasy XIV può essere, a primo impatto, confusionario: cercheremo quindi in questo articolo di offrirvi una guida all’acquisto, così che comprendiate al meglio come funziona

Negli ultimi anni, grazie a una popolarità crescente e ad alcune politiche che hanno reso il gioco molto più accessibile (vedasi la free trial), Final Fantasy XIV ha visto la propria player base aumentare in maniera esponenziale (causando anche non pochi problemi ai server di gioco). Con l’arrivo dell’ultima espansione, in uscita tra pochi giorni, ulteriori nuovi giocatori stanno cercando di approcciarsi al popolare MMORPG di Square Enix; data la confusione che il gioco può generare al momento dell’acquisto per i nuovi giocatori, nell’attesa dell’uscita di Final Fantasy XIV: Endwalker, con questo articolo vi offriremo una veloce guida all’acquisto, nel tentativo di farvi capire meglio come funziona tra espansioni e abbonamenti.

Gioco base, espansioni e abbonamento

Per comprendere al meglio come funziona Final Fantasy XIV con il suo sistema di abbonamento, bisogna partire dal presupposto che prima bisogna possedere il gioco e le sue espansioni. Quale versione del gioco comprare lo vedremo successivamente nei prossimi paragrafi (in quanto l’approccio è diverso in base al vostro store di riferimento): sappiate che, in ogni caso, dopo aver comprato almeno il gioco base, per poter effettivamente giocare dovrete avere anche un abbonamento attivo.

Solitamente, quando comprate una collection con una o più espansioni vi viene dato in omaggio un mese di abbonamento, per cui non avete da preoccuparvene subito. Ma una volta finito, dovrete ricordarvi di attivare il vostro abbonamento sulla Mog Station. Che cos’è la Mog Station? Si tratta di un servizio di Square Enix (molto facile da trovare sui motori di ricerca) che vi permette di gestire liberamente l’abbonamento legato al vostro account, oltre ad avere una visuale di tutte le copie del gioco base e delle espansioni che possedete.

Free trial – Final Fantasy XIV: abbonamento, espansioni e free trial, come funziona?

I nuovi giocatori si staranno chiedendo però qual è l’utilità di parlare subito di espansioni e abbonamenti, siccome è presente la tanto millantata free trial. Ebbene sì, per i nuovi giocatori basterà registrare il proprio account per poter immediatamente giocare al gioco base (A Realm Reborn) e alla prima espansione (Heavensward) in maniera totalmente gratuita, senza limiti di tempo massimi. C’è da sapere però che, in free trial, alcune funzionalità vengono limitate o addirittura bloccate: non si possono usare alcuni importanti canali della chat, non si può accedere alla market board, il limite massimo di gil (la valuta del gioco) posseduti è di 300 000, non si può entrare nelle free company (ovvero le gilde), non si possono creare party (si può soltanto essere invitati in altri party già esistenti) e altre cose.

Un’altra cosa da sapere, è che una volta deciso che è arrivata l’ora di comprare il gioco per accedere a tutte le funzionalità, anche se si è finito sia A Realm Reborn sia Heavensward, ciò non vuol dire che sono in nostro possesso, e perciò dovremo comprare un’edizione che comprenda anche il gioco base e la prima espansione. Vediamo quindi di seguito, cosa vi conviene comprare in base allo store di riferimento.

Su Steam e sul sito ufficiale – Final Fantasy XIV: abbonamento, espansioni e free trial, come funziona?

Se da una parte potete comprare il gioco per PC dal sito ufficiale di Final Fantasy XIV, per i giocatori che hanno un account Steam e hanno interesse ad avere il gioco disponibile lì sopra hanno la possibilità di comprare e gestire tutto sulla piattaforma di Valve. In entrambi i casi, le possibilità che avete sono le stesse: la prima edizione del gioco a cui vi dovrete rivolgere è la Starter Edition, che vi darà accesso al gioco base e alla prima espansione.

Per avere anche accesso a tutte le successive espansioni, dovrete comprare Final Fantasy XIV: Endwalker, che darà accesso anche alle due espansioni precedenti Stormblood e Shadowbringers. Per il 7 dicembre (data di uscita ufficiale di Endwalker) è prevista l’introduzione di una nuova edizione, ovvero la Complete Edition, contenente il gioco base (A Realm Reborn) e tutte le espansioni ad esclusione dell’ultima, ovvero Heavensward, Stormblood e Shadowbringers: se volete provare tutto il contenuto precedente e aspettare prima di avventurarvi nell’ultima importante avventura, la Complete Edition farà al caso vostro. Procediamo di seguito a capire come funziona invece Final Fantasy XIV su PS4 e PS5.

Su PS4/PS5 – Final Fantasy XIV: abbonamento, espansioni e free trial, come funziona?

Su console Sony le edizioni presenti più o meno le stesse della controparte PC, anche se non è ugualmente intuitivo trovarle sul PlayStation Store. In sostanza dovrete accedere alla pagina “Final Fantasy XIV Online – Free Trial” oppure alla “Final Fantasy XIV Online – Starter Edition” per comprare la Starter Edition (sempre contenente il gioco base e la prima espansione) o per scaricare le free trial. Sempre su quella pagina, potete anche riscattare gratuitamente l’upgrade da PS4 a PS5 nel caso ne aveste bisogno.

Per accedere a tutte le successive espansioni fino a Endwalker, dovrete invece cercare la pagina “Final Fantasy XIV: Endwalker [PS4 & PS5]”. In quel caso l’unica opzione d’acquisto disponibile è l’ultima espansione, Endwalker, contenente (come abbiamo già visto prima) anche le due espansioni precedenti, Stormblood e Shadowbringers.

Conclusioni

Ora che vi abbiamo detto tutto quello che c’è da sapere per comprendere al meglio il funzionamento di Final Fantasy XIV, non ci resta che augurarvi buon divertimento in quel di Eorzea. Se siete giocatori alle prime armi, vi invitiamo a leggere anche la nostra guida con trucchi e consigli prima di iniziare a giocare. Ci sono alcuni elementi che non abbiamo volutamente citato, come per esempio la presenza di una Digital Collector’s Edition di Endwalker, che di principio funziona come la versione base dell’espansione solo con qualche reward in più. Un’altra cosa che dovreste sapere è che, se comprate e riscattate il preordine di Final Fantasy XIV: Endwalker, potete giocare già da adesso grazie all’accesso anticipato iniziato il 3 dicembre. Infine vi ricordiamo che, per gestire il vostro abbonamento e avere una visuale molto chiara di quel che possedete con il vostro account, è il caso di rivolgersi sempre e comunque alla Mog Station.

Arrivati alla fine di questa guida per spiegare come funziona Final Fantasy XIV, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani sul mondo videoludico e altro. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.