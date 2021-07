Anteprima Going Medieval: l’erede di Banished sta arrivando?

In questa anteprima andremo a conoscere Going Medieval, il titolo sviluppato dai ragazzi di Foxy Volex. L’erede di Banished sta arrivando?

Mai come mai in questo periodo si sta sentendo il bisogno di qualche gestionale in stile old school, in grado di appassionare i giocatori e di tenerli incollati davanti lo schermo per ore. Banished per molti è stato un pilastro, in grado di regalare a molti un’esperienza completa e ben strutturata. Riuscire a far sopravvivere il proprio insediamento non era sempre facile, ma sarà così anche per questo nuovo titolo pubblicato da The Irregular Corporation? Iniziamo questa anteprima e scopriamo insieme Going Medieval.

Le premesse ci sono, ma…

Prima di proseguire con questo articolo, dobbiamo far presente che il gioco si trova ancora in accesso anticipato. Non è quindi una versione definitiva ed è facile incappare in alcuni bug o glitch grafici. Tuttavia si è in grado di notare quella che è la struttura base del gioco, le sue meccaniche più intrinseche e alcune funzionalità leggermente più avanzate. Già da questo possiamo dire quindi che il gioco dispone di un’ottima base, anche se alcuni dettagli per il momento ci hanno lasciato alquanto perplessi.

Prima di iniziare la nostra avventura e costruire il nostro piccolo villaggio, potremo selezionare alcuni parametri che ci permetteranno di vivere un’esperienza più o meno agiata. Si parte innanzitutto dal tipo di modalità che vogliamo affrontare – se un’avventura pacifica senza nemici o con un sfida più ardua con ondate via via sempre più forti – e dalla relativa difficoltà. Successivamente passeremo alle condizioni di partenza fra le quali potremo scegliere la stagione, le risorse, l’equipaggiamento e il numero di coloni.

In questa schermata troveremo due modalità preimpostate, ma se le condizioni non saranno di nostro gradimento potremo comunque creare una nuova task con i settaggi che più ci aggradano. Infine toccherà al nostro insediamento e i coloni. Nella penultima schermata infatti andremo a configurare il nome, lo stemma del nostro insediamento, il tipo di mappa (montagna, collina o valle) e la grandezza della stessa.

Nell’ultima invece andremo a selezionare i vari coloni, ognuno con i propri parametri, scegliendo randomicamente quelli più adatti alle nostre esigenze. Insomma, un’ampia personalizzazione per vivere varie esperienze più o meno impegnative e diversificate l’una dall’altra.

…il gameplay a volte è troppo lento – Anteprima Going Medieval

Sebbene la diversificazione sia così ampia, il gameplay può risultare troppo lento e ripetitivo. Questo è dovuto soprattutto ai pochi imprevisti, positivi o negativi che siano, presenti nel gioco. Anche la crescita dell’insediamento nelle prime fasi di gioco risulta veramente lenta. Il problema principale è l’impossibilità di aumentare il proprio organico di coloni se non attraverso gli imprevisti, che per l’appunto sono abbastanza scarsi. Praticamente parlando, potremo avere un nuovo colono a stagione circa. In alcuni casi riusciremo ad averne due, ma è veramente una possibilità molto rara.

Capirete dunque che non è proprio il massimo sotto questo punto di vista. Tuttavia, sebbene si abbiano dei problemi in questo senso, il gameplay comunque è gestito veramente bene. Importanti sono le schermate dei lavori, nella quale si possono scegliere le varie priorità per ogni lavoro in base ai vari personaggi, e quella relativa alla programmazione della giornata. Nella prima sarà possibile assegnare un livello di priorità da 1, il più alto, a 5, il più basso, per tutti i vari lavori eseguibili, in modo che ogni personaggio riesca ad eseguire quello che più si confà alle sue statistiche.

Nella seconda invece potrete decidere i turni di lavoro dei vari personaggi, ma non solo. Qui infatti saranno presenti più azioni da poter assegnare ai nostri coloni, tra le quali dormire e divertirsi. Ogni abitante dell’insediamento infatti avrà bisogno di un certo numero di ore di sonno per non rischiare di svenire a causa dell’affaticamento. Inoltre per renderli felici dovrete anche assegnarli attività “ludiche“, come ad esempio giocare o pregare. Insomma, non sono certamente dei robot senza sentimenti o piaceri questi coloni!

…l’IA non è propriamente attendibile – Anteprima Going Medieval

Sebbene Going Medieval sia organizzato bene da questo punto di vista, una nota veramente dolente che bisogna assolutamente riportare in questa anteprima deriva dall’IA. Durante le ore di gioco infatti abbiamo notato come questa non sia programmata propriamente bene. Sebbene in generale non ci siano problemi veramente importanti – ad esempio si assegna un lavoro e i coloni ne fanno uno completamente diverso -, comunque sul lungo andare sono sorti dei piccoli problemi non propriamente “invisibili”.

Uno di questi deriva proprio dalla sovrapposizione dei lavori. Nelle fase iniziali con pochi coloni non si può dare priorità alta solo ad una sola mansione, ma ogni colono dovrà ricoprirne più di una affinché si possa progredire. Il problema arriva proprio da questa sovrapposizione di priorità. I coloni infatti saranno più inclini a svolgere un solo lavoro. Ad esempio, se sono concentrati sulla coltivazione dei campi e servirà che qualcuno cucini qualcosa perché il cibo sta finendo, dovremo per forza cambiare le priorità, altrimenti nessuno si dedicherà a questa attività.

Ovviamente il gioco si trova ancora in accesso anticipato, ma questi piccoli dettagli andavano assolutamente riportati perché rischiano di minare seriamente quella che è l’esperienza del giocatore. Immaginate di affrontare la sfida più ardua di tutto il gioco nella quale ogni errore sia fatale. Capirete che perdere a causa di un’IA non propriamente perfetta non è il massimo.

Il lato oscuro del titolo – Anteprima Going Medieval

In questa prova effettuata sul titolo una sezione più di tutte ci ha lasciati alquanto perplessi. Nella UI presente si può notare nella parte in alto, accanto alle schermate dei lavori, della programmazione della giornata e della ricerca, la sezione dedicata alla regione nella quale si trova il vostro insediamento. Qui saranno ovviamente presenti altri insediamenti, ma il loro ruolo ci è rimasto oscuro nonostante le varie ore passate sul titolo.

Non è infatti possibile interagire né con gli accampamenti amichevoli né tanto meno con quelli ostili. Non sarà dunque possibile attaccare o commerciare con gli altri, quindi sinceramente non capiamo il perché di quella schermata. Qui infatti si può vedere solamente l’influenza del nostro accampamento sulla regione ma nulla di più, un dato alquanto irrilevante per certi aspetti durante il gioco. Se sia una funzione ancora nascosta pronta a diventare attiva nelle prossime settimane o dopo l’uscita effettiva non ci è dato ancora saperlo.

Conclusioni

Siamo ormai arrivati alla fine di questa anteprima su Going Medieval ed è giunto anche il momento di tirare un po’ le somme per questo accesso anticipato. Ovviamente quella testata non è la versione definitiva e quindi qualcosa di quello scritto fino ad oggi potrebbe subire delle variazioni nei prossimi mesi. Attualmente il gioco si presenta con una buona base molto solida che sicuramente garantirà buone ore di gioco a chi è appassionato di questo genere.

Realizzare il proprio insediamento non sarà veloce a causa di una “lentezza” del gioco in fatto di acquisizione dei coloni che effettivamente ci ha fatto storcere un po’ il naso. Questo unito ad un’IA non propriamente programmata al meglio, causeranno non pochi problemi durante l’avventura, specialmente a difficoltà più elevate. Molto positive invece rimangono alcune funzioni come la ricerca che ci permetterà di costruire altre strutture utili per la progressione.

Molto ben gestita è anche la degradazione degli alimenti. Questi infatti, a meno di trovarsi al riparo dalle intemperie, magari in un apposito magazzino che dovremo costruire noi, con il tempo si rovineranno, diventando inservibili. Manca inoltre la geolocalizzazione in Italia, ma non è un problema insormontabile. Infatti l’inglese utilizzato è abbastanza basilare e alla portata di tutti. Insomma, le premesse ci sono tutte per diventare un bel gioco che possa tenere incollati allo schermo tantissimi giocatori. Tuttavia prima i ragazzi di Foxy Voxel dovranno modificare quei piccoli particolari che possono compromettere l’esperienza.

Per questa anteprima su Going Medieval è ormai tutto. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile in accesso anticipato su Steam al prezzo consigliato di 22,99 €. Tuttavia potrete trovarlo ad un prezzo leggermente scontato sulla pagina dedicata di Instant Gaming. Per non perdervi future anteprime e recensioni relative al mondo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!