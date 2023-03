Migliore app iOS per fare spoofing GPS su Pokémon GO

In questo articolo vi spiegheremo come funziona una delle migliori app per lo spoofing GPS da utilizzare per giocare a Pokémon GO su iPhone. Vediamo i dettagli!

Quando uscì Pokémon GO siamo andati incontro ad un modo completamente diverso di giocare con lo smartphone. La realtà aumentato ci ha costretti a prendere la gambe in spalla e lasciare il comodo dovano per uscire all’aperto. Cercare Pokémon, PokéStop, palestre e quant’altro ci costringeva a muoverci per la vie delle nostre città. Tuttavia rimaneva sempre un grosso limite: molti pokémon potevano essere trovati solo in certe aree, difficili da raggiungere e con il procedere del gioco diventava sempre più complesso riuscire ad andare avanti con le proprie gambe. Ecco che alcuni trucchetti hanno cominciato ad emergere, primo tra tutti lo spoofing GPS per Pokèmon GO. Esistono diverse app per fare spoofing, tuttavia oggi vi parliamo di una delle più interessanti ovvero ClevGO.

ClevGO: come funzione l’app iOS per lo spoofing di Pokémon GO

Fare spoofing significa semplicemente ingannare il sistema GPS del nostro telefono, facendogli credere di essere in un luogo diverso da quello effettivo, in qualsiasi parte del mondo. In questo modo qualsiasi app utilizzi il GPS per localizzare il nostro dispositivo, compreso Pokémon GO, crederà che ci troviamo in un altro luogo. ClevGo tuttavia è particolarmente evoluto perché non solo permette di cambiare la posizione, ma anche di muovere virtualmente il nostro telefono in modo da poter giocare agevolmente proprio come se ci stessimo muovendo sulle nostra gambe! Ed è proprio per le sue caratteristiche che l’abbiamo scelta per portarla alla vostra attenzione!

Come si usa

Usare ClevGO per fare lo spoofing mentre si gioca a Pokémon Go è veramente semplice! In pochi click potrete cambiare la posizione del vostro telefono e “teletrasportarvi” in un qualsiasi punto del mondo. Vediamo come utilizzare l’app (qui la guida ufficiale):

Collegare il dispositivo: abbiamo due opzioni in questo caso. La prima è collegare il dispositivo al PC dove abbiamo installato il software, sbloccarlo ed inserire il codice per associarlo. D’ora in poi potremo collegare il telefono al PC anche tramite Wi-Fi. Cambiare la posizione: ClevGO offre diverse modalità per cambiare la posizione. Teletrasporto: selezionando la modalità teletrasporto semplicemente andremo a spostare la posizione virtuale del telefono in un pinto a piacere. Possiamo scegliere un punto sulla mappa oppure cercare un indirizzo specifico. Cliccando su “Move” la posizione del nostro telefono verrà cambiate. Movimento Two-Spot: in questo caso potremo selezionare due punti, uno di partenza e uno di arrivo. L’app andrà ad interpolare un percorso il più possibile realistico tra questi due punti indicati. Possiamo ovviamente dare delle indicazioni come il tempo di percorrenza. Movimento Multi-Spot: simile al precedente, ma in questo caso potremo creare percorsi molto più complessi utilizzando diversi punti intermedi (fino a 100). Movimento Manuale: per avere libertà massima, ClevGO mette a disposizione un joystick con cui spostare liberamente la posizione del nostro smartphone sulla mappa, proprio come in un video gioco!

Funzionalità di Spoofing esclusive di ClevGO

Questa applicazione mette a disposizione anche una serie di funzionalità per controllare in modo più avanzato la traiettoria di movimento del nostro smartphone. La modalità Circle Route si attiva se due spot sono molto vicini e chiederà all’utente se vuole creare un traiettoria circolare. La modalità Realistic invece, applicabile ai moviment Two-Spot e Multi-Spot, permette di variare in modo randomico la velocità, in modo da simulare una vera e propria camminata umana. Possiamo anche ripete in loop un certo movimento.

La modalità fluttuazione permetterà di variare la posizione in un raggio di 5 metri per evitare i warning che alcune app lanciano. Avremo poi la possibilità di rivisitare luoghi visitati in precedenza grazie alla cronologia oppure di salvare i nostri percorsi più complessi in un file dedicato. Ed il tutto funziona senza modifiche al dispositivo quali jailbreak.

Installazione

L’app è disponibile PC Windows e Mac. Si può installare in pochi click ed è subito operativa! Si può scaricare una versione di prova gratuita con funzionalità limitate e poi decidere sa acquistare il prodotto su abbonamento mensile e annuale.

Altri consigli per lo spoofing GPS di Pokémon GO

Esistono anche altre app per fare lo spoofing GPS e giocare più facilmente a Pokémon GO. Ad esempio Fake GPS Location Spoofer è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento. Se volete modificare la vostra posizione su Android 6 o superiore, la versione gratuita di questa applicazione vi permetterà di farlo in modo molto semplice. La versione gratuita offre un gran numero di funzioni, anche se la versione a pagamento offre alcuni extra che rendono più facile giocare ai giochi di localizzazione GPS. Non è necessario nessun privilegio root.

EaseUS MobiAnyGo o Tenorshare iAnyGo sono altre app che possono simulare la posizione virtuale su iPhone/iPad e cambiare la posizione GPS in qualsiasi parte del mondo. Consentono di pianificare un percorso e di spostarsi automaticamente con una velocità personalizzata. Grazie a questa potente funzione, è possibile giocare facilmente a giochi AR basati sulla posizione, come Pokemon Go, comodamente da casa.

Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!