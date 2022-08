Pokémon GO: ecco i campioni del World Championships Event 2022

“Voglio essere il migliore, ciò che Ash non sarà mai”: abbiamo i campioni di Pokémon GO al World Championships Event del 2022, eccoli

Il campionato eSport dedicato ai mostri da taschino, il World Championships Event 2022, sta ancora procedendo a pieno regime: i tornei per Pokémon GO nello specifico, però, si sono appena conclusi. Abbiamo per la prima volta due campioni per le divisioni Senior e Master. Nello specifico il britannico MEweedle ha sbaragliato la concorrenza per quanto riguarda i partecipanti Senior. A trionfare nel campionato Master, invece, è stato il tedesco DancingRob. Abbiamo incluso un video delle rispettive finali più avanti, qualora vogliate vivere (o rivivere) questo primato agonistico nel settore mobile.

Pokémon World Championships Event: i primi campioni di GO nel 2022

Le due metà delle competizioni per Pokémon GO hanno consacrato due differenti strategie, che ricordiamo differiscono per meccaniche da quanto vedremo nel resto del World Championships Event 2022. Nello specifico, MEweedle ha dovuto affrontare diversi avversari tosti tra semifinali e finali. Nello specifico, Alan716 si è rivelato essere particolarmente coriaceo. Tuttavia, MEweedle ha saputo prevalere senza l’ausilio di Pokémon Ombra, nonché con due tipi Acciaio. La formazione di MEweedle, nel caso, consiste in un Registeel, in un Ninetales di Alola, uno Stunfisk di Galar, un Trevenant, un Araquanid e uno Swampert.

La divisione Senior, per la cronaca, include giocatori nati tra il 2005 e il 2008. Per quanto invece riguarda DancingRob, il prodigio alemanno ha prevalso sul team del coreano Godanhada. Il team di Rob è così strutturato: un Lickitung, un Medicham, un Venusaur ombra, uno Swampert ombra, un Ninetales di Alola e uno Stunfisk di Galar. Per ora, le novità più interessanti sul competitivo del franchise più lucrativo al mondo sono queste. Questo sarà probabilmente l’ultimo anno in cui le sfide agonistiche principali orbitano ancora intorno a Spada e Scudo, visto che a novembre ci attende l’uscita di Scarlatto e Violetto.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi per chi tifavate?