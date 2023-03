Disney Plus: svelata la data d’uscita di Spiriti dell’Isola

Nelle scorse ore, Disney Plus ha confermato la data d’uscita sulla sua piattaforma di Streaming di Gli Spiriti dell’Isola, film di Searchligt Pictures plurinominato agli Oscar 2023

Il già ricchissimo catalogo di film di Disney Plus andrà ulteriormente ad espandersi con l’arrivo di una delle pellicole che ha ricevuto più nomination agli Oscar 2023 di quest’anno. Stiamo parlando de Gli Spiriti dell’Isola, nato dalla regia di Martin McDonagh e che vanta, nel cast, nomi come quello di Colin Farrell (nominato come miglior attore protagonista), Brendan Gleeson, Kerry Condon e molti altri. Ben nove le nomination agli Academy Award, tra cui anche quella di Miglior Film, se non consideriamo anche le dieci nomination ai BAFTA Award con quattro vittorie conseguenti. Insomma: un film da vedere, a tutti i costi. E da domani sarà molto più semplice farlo.

La pellicola arriverà su Disney Plus domani, 22 marzo, per tutti gli abbonati al servizio. Gli Spiriti dell’Isola è un film drammatico ambientato su un’isola a largo della costa occidentale irlandese. Se volete pregustarvi un minimo dell’atmosfera e delle ambientazioni messe in campo dalla troupe di McDonagh, trovate un esaustivo trailer qua sotto.

Gli Spiriti dell’Isola: dal palco degli Academy Awards al catalogo di Disney Plus!

La sinossi che fornisce Disney Plus de Gli Spiriti dell’Isola è invece la seguente:

Searchlight Pictures e lo sceneggiatore e regista Martin McDonagh danno vita a un film insolito con Colin Farrell e Brendan Gleeson. I vicini Pàdraic e Colm sono amici da una vita, ma si ritrovano improvvisamente in una impasse con conseguenze preoccupanti. Colm dice a Padràic che non deve più rivolgergli la parola, aggiungendo che si taglierà un dito ogni volta che proverà a farlo. Nonostante l’annuncio oltraggioso di Colm, Padràic farà di tutto per salvare la loro amicizia. Ambientato durante la guerra civile irlandese degli anni ’20, Gli Spiriti dell’Isola può contare su un cast di talento, una trama originale e una splendida fotografia.

E da domani chiunque voglia godersi la splendida pellicola de Gli Spiriti dell’Isola potrà farlo comodamente da casa e accedendo al catalogo di Disney Plus. Fateci sapere se lo avete già visto e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

