Atelier Ryza: annunciata la serie anime da Koei e GUST, ecco il trailer!

Recentemente, Koei Tecmo, GUST e Aniplex hanno annunciato l’adattamento del primo capitolo della trilogia di Atelier Ryza in una serie anime: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

La serie del “segreto” di Atelier ha mirato a rivoluzionare il franchise, lasciandosi indietro orli e pizzi per passare a una maggiore modernità (e tantissime cosciotte per fanservice). Il terzo capitolo, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key sta per arrivare sul mercato, ma le avventure della giovane alchimista hanno alle spalle già ben due capitoli (Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout e Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy).

E nelle scorse ore, Koei Tecmo, Gust Studios e Aniplex hanno annunciato l’adattamento animato proprio del primo capitolo della serie. Andrà in onda nel corso della stagione estiva del 2023 e ne è stata divulgata la key art che vedete in cima in evidenza e un trailer, che invece trovate qua sotto. Lo staff dell’adattamento è il seguente:

Original Work : Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout by Koei Tecmo

: Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout by Koei Tecmo Character Drafts : Toridamono

: Toridamono Director : Ema Yuzuriha

: Ema Yuzuriha Series Organization : Yashichiro Takahashi

: Yashichiro Takahashi Character Design : Tomoyuki Shitaya

: Tomoyuki Shitaya Music : Kazuki Yanagawa

: Kazuki Yanagawa Production : LIDENFILMS

: LIDENFILMS Voice Cast Reisalin “Ryza” Stout (voiced by Yuri Noguchi) Klaudia Valentz (voiced by Hitomi Oowada) Lent Marslink (voiced by Takuma Terashima) Tao Mongarten (voiced by Yui Kondou) Empel Vollmer (voiced by Hirofumi Nojima) Lila Decyrus (Voiced by Haruka Terui)



Maggiori informazioni sull’anime di Atelier Ryza arriveranno presto!

Maggiori informazioni sull’anime verranno divulgate nel corso di uno Special Stage all’Anime Japan 2023 Green Stage che si svolgerà il 26 marzo e che ha titolo “Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key Launch and Anime Adaptation! AJ Special Stage. È stato poi organizzato un secondo evento al booth di Aniplex, sempre nello stesso giorno, intitolato “Atelier Ryza: The Four Voice Actors and the Anime Adaptation”.

Avete visto il trailer di annuncio dell’anime di Atelier Ryza? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.