Yeedi: le offerte per l’Amazon Prime Day

Offerte Yeedi per il Prime Day 2022, i robot di pulizia ai migliori prezzi in assoluto, oggi è il giorno giusto per acquistare un robot aspirapolvere, scopriamo insieme le offerte del noto brand

Con gli Amazon Prime Days alle porte, i brand si stanno attrezzando tutti per non farsi trovare impreparati. Tra questi c’è yeedi, che con i suoi robot aspirapolvere in offerta ha avviato un interessante warm up dei Prime Days 2022 con sconti davvero competitivi.

Yeedi gioca in anticipo e, dopo averci deliziati con alcuni dei sui prodotti, lancia ufficialmente i suoi sconti del Prime Day 2022. Questa azienda asiatica è ai vertici quando si parla di robot aspirapolvere economici, e grazie agli sconti odierni potete portarveli a casa a costi ancora più vantaggiosi. Scopriamo insieme le offerte del Prime Day di yeedi.

yeedi vac max

Yeedi Vac Max, si aggiudica una tra le prime posizioni nella classifica dei migliori dispositivi del marchio. La potenza di aspirazione da 3000 Pa e i sensori avanzati di rilevamento di gradini/tappeti ti permettono di affidarti a lui senza preoccupazioni. Yeedi ha integrato al Vac Max un sistema di mappatura visiva che gli permette di non dimenticare nessun punto della vostra casa. I pavimenti saranno puliti e brillanti, grazie alla comoda modalità di aspirazione e lavaggio 2 in 1.

La personalizzazione e la pianificazione della pulizia tramite app per smartphone migliora ulteriormente l’usabilità del robot aspirapolvere. Un grande punto a favore è l’autonomia della batteria fino a 200 minuti, così potrete godervi comodamente la poltrona mentre lo Yeedi Vac Max gira indisturbato per casa. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione del prodotto.

In occasione del Prime Day, verrà scontato mediante il coupon attivabile direttamente nella pagina ufficiale del prodotto. Il risparmio sarà del 31% passando così da 349,99€ a 239,99€.

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 3000Pa, Batteria da 5200mAh, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali 【Aspirazione di 3000 Pa per un'aspirazione ancora più profonda】 Con una forza di aspirazione leader del settore di 3000 Pa e sistema di pulizia a 4 livelli, yeedi vac max aspira peli di animali, briciole e sporco come un vento vertebrale. È perfetto per moquette, legno e piastrelle ed è ideale per case con animali domestici.

yeedi vac hybrid

Con un design sottile e un’autonomia fino a 110 minuti di utilizzo costante, lo Yeedi Vac Hybrid ti aiuta a ottimizzare la pulizia dei pavimenti e dei tappeti con una sola passata. Con una potenza di aspirazione pari a 2500 Pa e di un sistema di mappatura visiva gestibile mediante l’app per smartphone.

La compatibilità con la stazione di svuotamento automatico, ti permetterà di avere il pulito ancora più smart. La base contiene fino a 30 giorni di residui, polvere e briciole per limitare al minimo la manutenzione della vaschetta raccogli-polvere. Grazie anche al funzionamento vocale con Google Assistant e Amazon Alexa, Yeedi Vac Hybrid diventerà il sistema domotico d’eccellenza. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione del prodotto.

In occasione del Prime Day, lo Yeedi Vac Hybrid verrà scontato mediante il coupon attivabile direttamente nella pagina ufficiale del prodotto. Il risparmio sarà del 30% e il prezzo scende da 299,99€ a 209,99€.

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali, Capelli, Polvere Robot aspirapolvere e scopa 2 in 1: il robot aspirapolvere Yeedi vac ibrido è versatile ed è adatto per la pulizia di sporco asciutto e umido. Aspira ad alte prestazioni e pulisce con un sistema di pulizia intelligente. Il sensore di rilevamento del tappeto integrato consente di rilevare in modo intelligente i pavimenti della moquette e li gestisce durante la pulizia.

yeedi vac 2 pro

Se siete fanatici del pulito, avete animali domestici o siete amanti dei pavimenti che brillano, Yeedi Vac 2 Pro farà al caso vostro. Evita gli ostacoli sul proprio percorso, rimuove le macchie più ostinate con una base di lavaggio in microfibra. Dispone di un sistema di tracciamento/visualizzazione in 3D ancora più preciso.

Con la sua potenza di aspirazione di 3000 Pa e la compatibilità con l’app per smartphone ufficiale di Yeedi, il modello in questione brilla per versatilità e semplicità d’uso. Interessante anche la capienza del sacchetto raccogli-polvere (2,5 litri) della stazione di svuotamento automatico (venduta separatamente). Qui trovate la nostra recensione completa del prodotto.

In occasione del Prime Day, lo Yeedi Vac 2 Pro verrà scontato mediante un codice sconto attivabile direttamente nella pagina ufficiale del prodotto. Il risparmio sarà di circa 30 euro, digitando nell’apposito spazio il codice: LTRJHNCV. Applicando il codice (insieme al coupon attivabile via amazon) Yeedi Vac 2 Pro a 349,99€ al posto di 449,99€.

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali Ora è tutto pulito: yeedi vac 2 pro aspirapolvere e Lavapavimenti ha un sistema di pulizia oscillante unico e una potente potenza di aspirazione di 3000 Pa. Con il doppio miglioramento delle capacità ed efficienza di pulizia, elimina efficacemente le macchie ostinate, ed è un buon aiuto per le pulizie di casa.

yeedi vac station

Possiedi già il tuo Yeedi? ma vorresti acquistare gli accessori scontati? Con Yeedi Vac Station moltiplichi l’intuitività di aspirazioni, lavaggi e svuotamenti automatici. La soluzione smart per la pulizia completa dei pavimenti dispone di un sistema di compatibilità modulare che si adatta al case della gamma Yeedi.

Il dispositivo in questione è autosufficiente, la stazione auto-svuotante ha un’autonomia fino a 30 giorni di pulizia continuativa. Con l’app di controllo e la batteria integrata fino a 5200 mAh ti permette di riposarti dopo una lunga giornata di lavoro sapendo di poter contare sulla precisione e la silenziosità della combo robot + Vac Station.

Lo Yeedi Vac Station verrà scontato mediante il coupon attivabile direttamente nella pagina ufficiale del prodotto. Il risparmio sarà del 20% acquistandolo così al prezzo di 399,99€ invece di 499,99€.

yeedi vac station robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico, 3000Pa di aspirazione, mappatura intelligente, autonomia di 200 min, Controllo APP & Alexa (vac station) 30 giorni di pulizia a mani libere: dimenticate di aspirare e dire addio alla pulizia frequente dei contenitori della polvere puzzolenti - la stazione autonoma svuota lo sporco nel contenitore della polvere yeedi automaticamente per un periodo fino a 30 giorni. Mai più naso affondanti o pruriginoso, perfetto per famiglie con bambini e animali domestici

yeedi mop station

Aspirazione e lavaggio non sono mai stati così semplici. Yeedi Mop Station è il robot senza eguali per la pulizia domestica. La stazione autopulente lava in automatico le spazzole integrate al fine di assicurarti un’igiene a prova di bambini e animali domestici. Il sensore di rilevamento interrompe l’erogazione dell’acqua in presenza di tappeti o di ostacoli.

In questo modo, le due spazzole rotanti con pressione di 10 N verso il basso, eliminano anche le macchie più ostinate, si avviano in maniera autonoma a seconda della mappatura domestica 3D della tua abitazione. Con i suoi 4 livelli di aspirazione, fino a un massimo di 2500 Pa, lo Yeedi Mop Station è tutto ciò di cui hai bisogno per lavare i pavimenti. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione completa del prodotto.

Lo Yeedi Mop Station verrà scontato mediante il coupon attivabile direttamente nella pagina ufficiale del prodotto. Il risparmio sarà del 18% circa e quindi a 529,99 invece 649.99€.

yeedi mop Station 2 in 1 robot lavapavimenti, mocio e aspirazione, lavaggio automatico di mop, mocio con pressione elevata, 2500 Pa, navigazione visiva, riconoscimento tappeti Spazza con Spazzole sempre Pulite: La yeedi mop station è dotata di un'innovativa stazione autopulente per lavare, inumidire e asciugare le spazzole automaticamente. Il robot rileva lo stato delle spazzole e ritorna alla stazione base per il lavaggio quando sono sporche. Così pulirà sempre con spazzole pulite senza alcuno sforzo da parte vostra..

Cosa ne pensate di queste offerte per il Prime Day 2022? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.