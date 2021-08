Recensione Yeedi vac max: l’evoluzione dell’aspirazione

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Yeedi vac max, una versione più potente e con qualche novità

Abbiamo imparato a conoscere Yeedi grazie ai molti articolo che gli abbiamo dedicato. In particolar modo grazie alla recensione dell’aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi 2 hybrid. Nonostante l’ottima qualità dell’appena citato aspirapolvere due in uno, Yeedi non si è seduta sugli allori e ha lanciato un nuovo modello, più potente e con qualche sostanziale cambiamento.

Sarà riuscita Yeedi a migliorare il suo modello precedente? Scopriamolo insieme nella recensione del Yeedi vac max.

Packaging e design | Recensione Yeedi vac max

Per quanto riguarda l’estetica ci sono davvero poche differenze dal modello precedente. Il bianco regna sovrano e ci permette di posizionare il nostro aspirapolvere in qualsiasi angolo della casa, ammesso che ci sia una presa elettrica, senza doverlo nascondere in uno sgabuzzino. Anche le dimensioni rimangono (quasi) invariate e non si va a creare un problema d’ingombro.

Stesso dicasi per la dock di ricarica che pur cambiando le sfumature del nero con qualche elemento tendente al grigio rimane poco ingombrante e dal design accattivante.

All’interno della confezione cambiano i panni in dotazione. Se nella versione precedente infatti era fornito un solo panno adatto al lavaggio e altri panni in microfibra, quasi usa e getta, in questa nuova versione vengono forniti strumenti per il lavaggio dotati di una cura maggiore. Tutti e cinque i panni in dotazione sono infatti creati con materiali più adatti al lavaggio e di gran lunga più resistenti.

Più potenza ma meno spazzole | Recensione Yeedi vac max

Come un occhio attento può notare le spazzole laterali si dimezzano. Se nella versione precedente trovavamo due spazzole laterali e una centrale di raccolta in questo nuovo modello si denota la presenza di un’unica spazzola laterale. Con nostra grande sorpresa però non abbiamo riscontrato una pulizia inferiore, ma vediamo prima le altre differenze.

Oltre alla singola spazzola cambiano anche la dimensione del serbatoio per lo sporco che diventa leggermente più grande e del sistema di lavaggio che al contrario diventa leggermente più piccolo.

La vera differenza in realtà consiste in un motore più potente. Dai già più che sufficienti 2500Pa si passa a 3000Pa. In questo modo non si soffre la mancanza della doppia spazzola laterale.

Grazie alla potenza molto importante infatti tutto lo sporco viene attirato verso il centro. La spazzola laterale utile a raccogliere lo sporco negli angoli non sente la mancanza di una gemella simmetrica. L’unica mancanza potrebbe risiedere nel tempo della pulizia. Infatti se durante la pulizia Yeedi rileva di non avere affrontato bene un angolo potrebbe girare su se stesso tornando più volte sullo stesso punto.

Un’altra novità molto importante è quella della modalità “incremento della pulizia”. In parole molto semplici se attivata dall’app questa funzione aumenta la potenza in maniera del tutto autonoma quando l’aspirapolvere rileva di essere a contatto con un tappeto. Una funzione molto utile che vi farà dimenticare di aumentare in maniera manuale la potenza quando si sta aspirando il vostro tappeto.

Per il lavaggio?

Anche nelle fasi di lavaggio non abbiamo nulla da recriminare al nostro Yeedi vac max. Come il modello precedente riesce a pulire le superfici anche con semplice acqua. Grazie ai panni di nuova generazione inoltre abbiamo notato una pulizia più profonda. Se i primi infatti avevano una trama meno abrasiva con questa nuova soluzione la pulizia risulta più profonda e più accurata.

Funzioni Smart ancora più interessanti | Recensione Yeedi vac max

Oltre alle già apprezzate funzioni smart troviamo alcune migliorie. La gestione dei comandi vocali è migliorata, troviamo la funzione sopracitata dell’incremento d’aspirazione per il tappeto e la mappatura è stata rinnovata.

Il nuovo aspirapolvere due in uno di Yeedi vanta un nuovo sistema di mappaggio della casa. Infatti grazie alla mappatura visiva una volta rilevati gli eventuali ostacoli rimarranno in memoria e gli urti saranno di gran lunga evitati. La dove lo Yeedi Hibrid 2 andava a colpire ogni ostacolo questo vac max ricorda la posizione di essi e rallenta la sua corsa prima di appoggiarsi delicatamente.

Inoltre se applicata la vaschetta del lavaggio, e impostata la pulizia su aspirazione e lavapavimenti, il vac max eviterà i tappeti. Se avete letto la nostra recensione del modello precedente sapete che ci siamo lamentati del fatto che salisse sui tappeti e si incastrasse su di essi se si accumulava l’acqua. Grazie a questo nuovo sistema è tutto un brutto ricordo.

Chi dovrebbe acquistarlo?

In conclusione se non avete un aspirapolvere due in uno che praticamente faccia tutto da solo e ne volete acquistare uno sicuramente non rimarrete delusi da questo Yeedi vac max. Le novità rispetto al modello precedente ci sono e sono molto interessanti. Da listino c’è un incremento di prezzo più che giustificato ma grazie a i coupon messi a disposizione da Amazon in questo momento potrete acquistarlo praticamente allo stesso prezzo di Yeedi hybrid 2.

Anche se rimangono i “difetti storici” come l’obbligo di utilizzare una connessione da 2.5 Ghz e la mappatura di un solo piano.

Se siete già in possesso del modello precedente non credo valga la pena riporre nello sgabuzzino il vecchio per acquistare il nuovo ma se eravate indecisi ora non avete proprio più scuse.

