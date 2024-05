Fiorentina-Napoli: dove vedere la partita?

Il primo scontro di questa nuova giornata. Due squadre che vivono periodi diversi. Ma dove vedere Fiorentina-Napoli? Scopriamolo insieme

Normale realtà dei giorni nostri, i diritti televisivi fanno parte del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta sicuramente un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma al contempo si dimostra un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali sono costretti a cercare molte informazioni sulle sfide in programma. Ecco allora che l’articolo in questione assume uno scopo ben preciso, quello di spiegare dove vedere Fiorentina-Napoli e i probabili protagonisti.

La giornata 37 si apre con un big match di livello, nonostante per loro il campionato non abbia altro da dire.

Dove vedere Fiorentina-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

All’ottavo posto in classifica con 53 punti, la Fiorentina conta una gara in meno e una situazione abbastanza delicata. Giunta in finale di Conference League, qualora non dovesse vincere rimarrebbe tagliata fuori dall’Europa. In nona posizione c’è il Napoli a quota 51, squadra che ha disputato una stagione pessima e che si ritrova fuori dalle competizioni europee. Scopriamo dunque dove poter vedere Fiorentina-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società fondata, con sede a Londra, ha ottenuto una posizione di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile apre a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’app da due dispositivi in simultanea. Saranno necessarie poche operazioni, prima di cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando a Sky, la carta delle offerte è totalmente diversa. Per quanto riguarda la Serie A, sono garantite tre sfide per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta la totalità del calendario. A questo si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali NBA, Tennis, Golf, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basterà giusto qualche passaggio che porterà a cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Fiorentina-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 17 Maggio alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ricordiamo di munirsi di una VPN quando si naviga su internet.

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni

Un big match che ha pocod a ditre, con la Viola che si gioca la Conference e i partenopei fuori da tutto.

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

