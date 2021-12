Recensione Yeedi vac hybrid: un ulteriore passo avanti?

In questo articolo vedremo la recensione di Yeedi vac hybrid un ulteriore versione del celeberrimo robot che aspira e lava in autonomia

Conosciamo ormai benissimo il marchio e abbiamo imparato ad’apprezzarne i pregi attraverso le recensioni di Yeedi 2 hybrid e Yeedi vac max. Non ho citato casualmente questi due prodotti in quanto credo che questa nuova versione si vada a frapporre esattamente tra i due prodotti appena citati.

Scopriamo quindi come si comporta Yeedi vac hybrid attraverso questa recensione.

Packaging e design | Recensione Yeedi vac hybrid

Per quanto riguarda l’estetica ci sono davvero poche differenze dal modello precedente. Il bianco regna sovrano e ci permette di posizionare il nostro aspirapolvere in qualsiasi angolo della casa, ammesso che ci sia una presa elettrica, senza doverlo nascondere in uno sgabuzzino. Anche le dimensioni rimangono (quasi) invariate e non si va a creare un problema d’ingombro.

Nella confezione troviamo ovviamente l’aspirapolvere robotizzato, un panno per il lavaggio e la dock di ricarica.

Confezione più scarna rispetto al Vac max ma che trova ovviamente anche un prezzo inferiore a giustificare la scelta.

La giusta potenza e ancora una spazzola laterale singola| Recensione Yeedi vac hybrid

Come abbiamo visto nell’ultimo prodotto lanciato (vac max) Yeedi ha deciso di utilizzare una sola spazzola laterale invece che due, ovviamente unite alla spazzola centrale che raccoglie la polvere nel serbatoio.

Nonostante la potenza leggermente inferiore che torna a 2500 Pa, anche in questo caso non abbiamo sentito la mancanza della seconda spazzola. La spazzola laterale riesce tranquillamente a lavorare in armonia con quella centrale offrendo una pulizia complessiva più che soddisfacente. Le dimensioni rimangono pressoché invariate il che rende il robot agile e gli permette di evitare tranquillamente gli ostacoli.

Una grande forza della serie Yeedi è sicuramente di essere riuscita a contenere l’altezza dei suoi robot lavapavimenti. Rimanendo con un profilo più basso si riesce ad’arrivare sotto i mobili, sotto i divani e in tutti quei posti dove difficilmente si riesce a pulire senza dover spostare il mobilio oppure abbassandosi.

In poche parole oltre alla comodità di poter fare le pulizie standosene comodi sul divano è possibile anche andare a migliorare le pulizie senza stressarsi inutilmente.

Ritroviamo inoltre l’incremento d’aspirazione tappeto. Questa funzione introdotta con vac Max ci aveva sin da subito conquistati e non possiamo fare altro che tornare a elogiarla anche in questa nuova veste Yeedi.

A inizio recensione o inserito questo Yeedei Vac hybrid tra Hybrdi due e vac max. Ho scelto di frapporlo fra i due perché ha una confezione con un numero di accessori leggermente meno articolata e una potenza di 2500 Pa esattamente come lo Yeedi hybrid 2 ma gode di una sola spazzola e delle nuove feature (come l’incremento aspirazione tappeto) esattamente come Yeedi vac max.

Per il lavaggio? | Recensione Yeedi vac hybrid

Anche nelle fasi di lavaggio non abbiamo nulla da recriminare al nostro Yeedi vac max. Come il modello precedente riesce a pulire le superfici anche con semplice acqua.

Come detto in precedenza la mancanza di una spazzola e la potenza minore rispetto ai modelli precedenti non è un problema. Ovviamente con vac max la pulizia è leggermente migliore e a giovare della maggiore potenza è sicuramente il tempo impiegato.

Nonostante i tempi leggermente migliori però l’autonomia di Yeedi vac hybrid, che si attesta circa sulle due ore, rimane più che sufficiente. Ovviamente rimane la funzione di ritorno alla dock di ricarica per ricaricare la batteria e terminare la pulizia in un secondo momento.

Chi dovrebbe acquistarlo?

In conclusione questa nuova versione che veste i panni del compromesso ci lascia la possibilità di avere il giusto accordo fra spesa e resa. Rinunciando a un po’ di potenza e tenendo conto delle ultime innovazioni Yeedi è riuscita a introdurre un aspirapolvere in gradi di dare grandi soddisfazioni tenendo il prezzo contenuto.

La grande forza di questo robot lavapavimenti è quello di offrire un ecosistema solido e ben consolidato.

Ovviamente il top di gamma vanta una potenza maggiore e un autonomia leggermente migliore ma se si vuole risparmiare un centinaio di euro e avere comunque un prodotto più che valido con questo nuovo entrato nella famiglia Yeedi è possibile.

