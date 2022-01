Recensione Yeedi Mop Station 2 in 1: il robot lavapavimenti definitivo?

In questo articolo andremo a vedere la recensione di Yeedi Mop Station 2 in 1 un robot lavapavimenti davvero sorprendente

Abbiamo imparato a conoscere il marchio di Yeedi attraverso molte recensioni e ogni volta ci siamo stupiti per qualche piccola o grande novità introdotta.

Senza nulla togliere però ai fratelli del marchio possiamo affermare senza troppe remore che con Yeedi Mop Station 2 in 1 il livello sale di parecchio.

Ovviamente sale anche il prezzo ma come scoprirete durante la recensione crediamo che questo robot valga (quasi) fino all’ultimo euro speso.

Design fedele ma nuovo | Recensione Yeedi Mop Station 2 in 1

Se fin’ora i cambiamenti estetici si limitavano a pochissime differenze fra i vari modelli con questo Mop Station cambia tutto.

Non solamente la dock di ricarica che per ovvie ragioni prende forma e dimensioni diversi. Anche il robot stesso cambia nella forma e nello stile.

Più curato, non che gli altri modelli non lo fossero, più futuristico e anche leggermente più alto.

Iniziamo con il parlare della dock che ovviamente prende una parte preponderante nell’ecosistema e non si limita più solamente a fungere da unità di ricarica.

Infatti oltre a ricaricare il nostro Mop Station la base provvederà a lavare e asciugare le spazzole per la pulizia. Scenderemo nei dettagli più avanti.

Limitandoci a una veloce descrizione si fa apprezzare che in un corpo così compatto si sia riuscito a contenere anche un sistema di tasti touch e addirittura un vano porta accessori. Così facendo ogni centimetro della dock viene sfruttato.

Per ovvie ragioni dovrete far conto con un ingombro differente (‎51.2 x 47.4 x 45.6 cm).

Il robot in se è molto simile agli altri modelli ma come detto vanta di una cura particolare.

La parte frontale si aggiorna con un sensore a barriera molto più ampio che fornisce più autorevolezza al robot fornendogli allo stesso tempo un tocco futuristico.

Nella parte posteriore troviamo invece il classico recipiente per contenere l’acqua destinata al lavaggio dei pavimenti e due generose prese d’aria.

Di fianco alla presa d’aria sinistra troviamo inoltre il tasto di accensione\spegnimento che in genere si trova sotto la scocca superiore.

Un’altra novità la si trova appunto nella scocca superiore che rimane sigillata e non nasconde più il tasto di accensione e il Codice QR. Scocca che guadagna un effetto brillantinato che rende ancor più elegante il nostro Yeedi Mop station 2 in 1.

Cosa troviamo nella confezione?

La confezione è davvero ricca di accessori. Oltre all’ovvio robot compreso della sua stazione di ricarica e pulizia spazzole troviamo infatti anche una serie di accessori.

Le spazzole in dotazione sono ben 4. Le prime due sono ben visibili appena aperto il cartone degli accessori le altre due si trovano invece nel vano posto sulla parte frontale della dock. Troviamo inoltre uno scovolino utile alla pulizia della dock stessa.

Se tutto questo non bastasse troviamo anche una barriera magnetica che potrete installare per far fermare il vostro Robot per il lavaggio.

Ovviamente potete installare anche delle barriere virtuali tramite l’app ma questa aggiunta al pacchetto ci ha fatto piacere.

Aspirazione e lavaggio | Recensione Yeedi Mop Station 2 in 1

Per quanto riguarda il sistema d’aspirazione siamo davanti al classico motore che abbiamo imparato a conoscere.

Yeedi Mop Station sviluppa una potenza d’aspirazione di 2500 Pa in grado di garantire un buon livello di aspirazione e pulizia.

La grande novità risiede ovviamente nel sistema di lavaggio. Invece del classico panno che si “trascina” sul pavimento troviamo due spazzole rotanti che vengono pressate contro il pavimento con una forza di 10 N.

Così facendo si riesce a ottenere una pulizia molto più profonda. La cosa bella è che non dovrete preoccuparvi di pulire le spazzole in quanto il tutto viene effettuato autonomamente dal robot attraverso la base di ricarica e pulizia.

La base contiene infatti due serbatoi separati. Il primo va riempito con acqua pulita e il secondo va lasciato vuoto.

Una volta che il robot avrà percepito che le spazzole sono abbastanza sporche, in maniera del tutto autonoma, si recherà in base per effettuare il lavaggio delle spazzole.

La pulizia ovviamente ricomincerà da dove si era interrotta e con le spazzole pulite.

Una volta terminata la pulizia dei pavimenti la base provvederà a lavare e ad asciugare le spazzole.

Sotto questo fronte un paio di problemini sono da segnalare. Innanzitutto il tempo di pulizia delle spazzole e la rumorosità nell’azione.

Le spazzole risultano sporche davvero in poco tempo nonostante la pulizia quotidiana. Di conseguenza il tempo impiegato per pulire un paio di stanze diventa molto superiore.

Fra una pausa per la pulizia e l’altra per il lavaggio delle spazzole il rumore della pompa che carica e scarica l’acqua sarà una compagnia spiacevole.

Per quanto riguarda l’asciugatura delle spazzole il tempo impiegato è davvero tantissimo (fino a sei ore). In questo lasso di tempo ci sarà un sibilo appena percettibile ma continuo e alle volte fastidioso.

In poche parole nonostante la comodità di poter pulire la casa senza fare praticamente nulla c’è da mettere in conto qualche rumore di troppo e una pulizia davvero troppo lunga.

Le funzioni smart rimangono invariate e dopo qualche intoppo siamo riusciti a collegare anche al nostro Google Home il sistema di pulizia.

L’applicazione funziona molto bene e il sistema di rilevazione dei tappeti, che impedisce il lavaggio di essi, è una manna dal cielo.

Per la mappatura vi consigliamo di tenere quanto più possibile le stanze illuminate in quanto la telecamera con scarsa luce lavora in maniera pessima e non mapperà a dovere le stanze.

Chi dovrebbe acquistarlo? | Recensione Yeedi Mop Station 2 in 1

I conclusione ci troviamo davanti a un robot aspirapolvere che riesce a migliorare la sua resa nella pulizia e diventa ancora più autonomo.

Peccato per i tempi davvero troppo lunghi e i rumori che ci faranno “compagnia” durante la pulizia stessa.

L’aspirazione come il lavaggio sono buoni e il prezzo abbastanza in linea per l’offerta generale.

Se volete un robot aspirapolvere e lavapavimenti con qualcosa in più con questo Mop Station lo avete trovato.

Ovviamente dovreste fare i conti con l’ingombro maggiore e scendere a qualche compromesso ma se questi problemi non vi interessano rimarrete piacevolmente soddisfatti.

