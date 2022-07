Medion: PC che non ti aspetti nel cuore dell’Europa

In questo articolo un po’ fuori da quelli che sono i nostri standard, vogliamo parlarvi di Medion, un’azienda tedesca che opera nel mondo dell’elettronica di consumo. Nel cuore dell’Europa, andremo a scoprire un ancora poco conosciuto produttore di PC, laptop e molto altro

Siamo sinceri, se andiamo ad acquistare un PC siamo sicuri al 90% che questo viene da una azienda americane, taiwanese o cinese, più raramente ormai giapponese. Difficilmente quando si parla di PC e laptop ci vengono i mente i paese europei. Soprattutto l’Italia, che si trova in una specie di deserto digitale da quando scomparve la grandissima Olivetti (pace all’anima sua) per come la conoscevamo, è un grandissimo importatore di prodotti extra-UE – anche se ultimamente qualcosa si sta risvegliand0.

Invece in Germania il mercato dell’hardware ha sempre avuto un forte vigore. Tuttavia sono sempre esistiti tanti piccoli produttori che non si sono mai dedicati alla produzione su larga scala. Medion invece sta riuscendo a fare il salto di qualità, portando i suoi prodotti negli scaffali (non solo fisici ovviamente) della grande distribuzione. Complice anche la partnership con Lenovo ed Intel, Medion potrebbe diventare uno dei primi grandi produttori di PC e laptop con sede nel vecchio continente.

Medion: la storia

Medion AG nasce ne l1983 ad Essen. Si tratta di un produttore poliedrico, una “piccola Xiaomi” che spazia dagli elettrodomestici come forni a microonde, frigoriferi ed aspirapolvere a prodotti ad alto contenuto tecnologico come PC e monitor. Il brand è rimasto sconosciuto per molti anni, soprattutto nel segmento dei PC, ma negli ultimi tempi sta emergendo in modo in prepotente con catalogo prodotti sempre più ricco e variegato. Perchè?

Possiamo pensare a due motivi. Il primo è l’intervento di Lenovo che nel 2011 investe pesantemente nell’azienda tedesca. Il secondo è dovuto alla crisi logistica globale e dei semiconduttori che ha portato l’Europa a destarsi dal sonno in cui era caduta e sta in tutti i modi tentando di rimediare e di recuperare terreno sui colossi asiatici ed americani. In altre parole si è creato lo spazio perfetto per l’inserimento del progetto di Medion.

I prodotti Medion: PC, laptop e non solo

Naturalmente vi starete chiedendo come sono i prodotti Medion, un brand che qui in Italia è ancora poco conosciuto. Be’ diciamo che la pizza riscaldata di ieri sera non era affatto male! Sapete quanto complesso sia il test della pizza per un microonde che deve fare la crosta croccante e il condimento morbido e sugoso, no?

Mentre scaldate la pizza nel vostro microonde Medion, parliamo un po’ di PC e laptop. Il catalogo di Medion è veramente ben fornito. Si parta dalla fascia bassissima del mercato (parliamo di modelli da 200 euro circa) per arrivare fino a prodotti di alta con configurazioni adatta al gaming o altri task pesanti come il video editing. Parliamo sia di laptop che di PC fissi. Facciamo qualche esempio per schiarirci le idee.

Medion E14409 – si forse c’è ancora da lavorare un po’ sul naming – è un laptop che monta processore Intel i3-1005G1 (dual core, fino a 3.4 GHz) con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Prezzo circa 300 euro. Non è malaccio per un giovane studente che deve fare ricerche, affrontare i primi problemi di programmazione, la didattica a distanza e così via. Ma vediamo anche qualcosa di più succoso.

Il laptop MEDION S15449 ha un processore Intel Core i5-1135G7 dotato di grafica Intel Iris Xe, RAM 8 GB ed SSD 512 GB. Con circa 650 euro portate a casa un PC laptop che bene o male vi consente di fare un po’ di tutto, anche cose un pochino spinte entro certi limiti ovviamente.

Infine con circa 1500 euro vi potete portare a casa un MEDION ERAZER ENGINEER P10, PC desktop con CPU Intel i7-12700F fino a 4.9 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SSD e una scheda grafica NVIDIA RTX 3060 con 12 GB di VRAM. Prezzo non troppo alto per gli standard odierni e un ottimo PC per giocare a qualsiasi cosa in FHD.

Insomma vi siete fatti un’idea no? A catalogo ci sono tanti altri prodotti, non solo laptop e PC desktop. Troviamo anche monitor ed altri accessori. Potete dare un’occhiata al sito ufficiale per maggiori dettagli oppure dare un’occhiata ai box Amazon qui sotto. L’unico problema è che a volte risulta un po’ difficile reperirli perché l’azienda ancora fatica a fornire stock di grandi dimensioni. Probabilmente per via di una domanda inaspettata.

Uno sguardo al futuro

Ora conosciamo un po’ meglio Medion e i suoi prodotti, ma che cosa possiamo dire sul suo futuro? Sarà un’azienda affidabile? Posso stare tranquillo coi suoi prodotti? Be’ son tedeschi. Che altro dire…

Scherzi a parte, dietro Medion ci sono le spalle larghe di Lenovo che non a caso ha deciso di delegare l’assistenza in Europa proprio all’azienda tedesca. L’espansione di Medion sta avvenendo anche nel nostro paese. Nel 2018, grazie al suo intervento, è stata riesumata dalla tomba un’altra azienda italiana chiamata Olidata. Possiamo dire che un interesse c’è. Sono stati stretti accordi con distributori come Esselunga ed Amazon. Insomma, qualcosa mi suggerisce che continueremo a parlare di Medion nel prossimo futuro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!