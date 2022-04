Recensione Yeedi vac 2 Pro: il miglior robot aspirapolvere?

In questa articolo andremo a vedere la recensione di Yeedi vac 2 Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti che promette tantissime novità

Abbiamo già testato e recensito davvero tantissimi prodotti del marchio Yeedi, qualcuno ci è piaciuto di più altri hanno mostrato qualche punto debole. Nel complesso però quello che è saltato all’occhio è sempre la grande voglia d’innovarsi e rinnovarsi di questa azienda.

Un esempio lampante è stata la recensione di Yeedi Mop Station 2 in 1 che ha puntato tutto su un sistema di lavaggio completamente automatizzato. Purtroppo a nostro avviso questa tecnologia è ancora un po’ acerba ma sicuramente è stato un passo in avanti verso delle migliorie più che concrete.

Nell’arco del tempo e delle recensioni ci siamo anche imbattuti in aumenti di potenza con Yeedi vac max e molto altro.

Una cosa, un consiglio, però è sempre rimasto a far da minimo comun denominatore all’interno dei nostri articoli. Durante la prima mappatura ma sopratutto durante le fasi quotidiane di pulizia la superficie non deve contenere piccoli ostacoli!

Avendo dei bambini in casa è fin troppo facile trovare calzini nascosti sotto il divano, matite da disegno sparse per il salotto o qualche giocattolo dalle modeste dimensioni. Con tutti i dispositivi, anche di altri marchi, questo è sempre stato un problema.

Ovviamente esistono già robot in grado di evitare questi problemi ma altrettanto ovviamente il loro prezzo è molto alto.

La promessa di Yeedi vac 2 è di ovviare al problema con un nuovo sistema di mappatura e controllo istantaneo, che andremo a vedere più avanti del dettaglio, sarà riuscita Yeedi nel suo intento? Scopriamolo insieme nella recensione di Yeedi vac 2!

Packaging e design | Recensione Yeedi vac 2 Pro

Per quanto riguarda il design non spenderemo molte parole in quanto è quasi il medesimo dei suoi predecessori.

Il bianco domina e l’eleganza che contraddistingue il brand è sempre presente. Una piccola differenza estetica nasconde però una grandissima differenza in termini di utilizzo.

Se sulla parte superiore, come per quella posteriore nulla, o quasi, cambia. Sul frontale e sui lati di Vac 2 le differenze ci sono eccome!

Laddove siamo abituati a vedere un fascione “di collisione” in Yeedi vac 2 si trova un sensore ottico. In poche parole come avete potuto leggere nel paragrafo precedente le novità ci sono è promettono molta importanza!

Indubbiamente il design giova da questa scelta anche se torniamo ribadire che il vero cambiamento dovrebbe risiedere nell’utilizzo quotidiano.

Nuove tecnologie e scheda tecnica | Recensione Yeedi vac 2 Pro

Come abbiamo anticipato con questo Yeedi Vac 2 le novità non mancano. Troviamo infatti un nuovo sistema in grado di evitare gli ostacoli.

Il sistema di mappatura con la telecamera posta sulla parte più alta del robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di fornire un’area della casa precisa. Ovviamente, come viene sempre suggerito, è importante che le stanze della casa siano ben illuminate.

Le novità che la fanno da padrone però sono sostanzialmente due e non sono di poco conto. Un nuovo sistema in grado di evitare gli ostacoli, grazie a un sensore di luce posto sul frontale e un nuovo sistema di lavaggio.

Il primo riesce, e questa volta non sono supposizioni ma prove sul campo, a evitare ostacoli che con il vecchio sistema, ossia la barra d’impatto non erano tracciabili.

Facendo un esempio pratico con la sola barra d’impatto, che rimane presente anche in questo modello, un calzino non sarebbe stato segnalato e si sarebbe andato ad aggrovigliare nella spazzola principale.

Grazie invece a questo nuovo modo di tracciare gli ostacoli il calzino (che potrebbe essere un cavo, un giocattolo o qualsiasi altra cosa di questo tipo) viene evitato. Tutto questo permette una maggior sicurezza e una pulizia più autonoma. Il nostro intervento per liberare la spazzola non è mai servito e di questo siamo davvero molto contenti.

L’altro punto focale è il nuovo sistema di lavaggio. Grazie a un movimenti oscillatorio del piatto di lavaggio, e di conseguenza del panno in microfibra, viene simulato il passaggio manuale di uno straccio per pavimenti. Esattamente come farebbe una persona si va avanti e indietro più volte su un punto per avere una pulizia più profonda.

Scheda tecnica Yeedi vac 2 Pro (differisce dalla versione non Pro)

Sistema di navigazione : mappatura visiva

: mappatura visiva Sistema deviazione ostacoli : 3D Structured Light

: 3D Structured Light Potenza si aspirazione : 3000 Pa

: 3000 Pa Spazzola principale : multisuperficie

: multisuperficie Spazzola laterale : singola spazzola

: singola spazzola Rilevamento tappeto : si

: si Capacità serbatoio polvere : 420 ml

: 420 ml Sistema di lavaggio : piatto di lavaggio oscillante

: piatto di lavaggio oscillante Capacità serbatoio acqua : 180 ml

: 180 ml Altezza del robot : 77 ml

: 77 ml Capacità batteria (litio) : 5200 mAh

: 5200 mAh Compatibilità assistenti vocali : Google e/o Alexa

: Google e/o Alexa Autonomia : 22o minuti di lavoro con una carica completa

: 22o minuti di lavoro con una carica completa Capacità stazione di svuotamento (compatibile): 2.5 L

Come avete potuto leggere dalla prima parte del paragrafo e dalla scheda tecnica le novità ci sono e risultano molto importanti. Ovviamente abbiamo messo a dura prova il nostro Yeedi Vac 2 e nel proseguo della recensione andremo a scoprire come se la cava sul campo.

Lavaggio e aspirazione finalmente a un livello superiore

La potenza di 3000 Pa è più che sufficiente per pulire un appartamento di medie dimensioni. La spazzola centrale unita a quella laterale riescono a raggiungere ogni angolo della casa. Polvere, briciole e tutte le piccole sporcizie che si possono accumulare sui nostri pavimenti vengono aspirati senza problemi.

Ovviamente tramite la comoda applicazione potremmo decidere di sfruttare una potenza minore o maggiore in base all’esigenza. Grazie all’app sarà possibile impostare uno fra i quattro livelli di potenza.

L’aggiunta del sensore ottico posto sul frontale è sicuramente il fiore all’occhiello dell’offerta Yeedi vac 2 Pro. Grazie all’aggiunta di questa feature non ci siamo imbattuti nell’aggrovigliamento della spazzola centrale che impediva il proseguo delle pulizie.

Con i modelli precedenti più di una volta abbiamo dovuto interrompere quello che stavamo facendo per andare in soccorso del nostro robot rimasto in panne. Il genere di situazioni appena descritte si sono di fatto azzerate e ovviamente di questo non possiamo che esserne felici.

In poche parole il sistema di aspirazione è promosso a pieni voti e grazie alle novità apportate lo è ancor di più!

Aspirazione promossa ma il lavaggio?

Anche per la sezione di lavaggio ci sono aggiunte davvero interessanti per la versione Pro di Yeedi vac 2. Rimane il sistema a serbatoio che viene rilevato automaticamente dal Yeedi vac 2 Pro e che ci permette di passare automaticamente alla funzione di lavapavimenti.

La grande novità in questo ambito è sicuramente il modo in cui viene effettuato il lavaggio. La dove in passato il cassetto di lavaggio passava sul pavimento con un movimento di semplice trascinamento con Yeedi vac 2 Pro è stata inserito un movimento oscillatorio del panno che va a simulare il movimento di una persona che passa uno straccio in avanti e indietro su un punto specifico per rimuovere le macchie più ostinate.

Il nuovo sistema è davvero ben congegnato e offre una pulizia più profonda, addirittura migliore (per certi versi) di dispositivi creati appositamente per il lavaggio.

L’unica pecca del sistema di lavaggio è il tempo impiegato. Non dovrebbe essere un grosso problema dato che il robot agisce in autonomia e la durata della batteria è più che sufficiente ma ovviamente è giusto segnalare anche questo aspetto.

In poche parole anche l’aspetto del lavaggio, tolta la quantità importante di tempo (circa 90minuti per 25 metri quadrati), non ci rimane che promuovere anche il lavaggio di questo Yeedi vac 2 Pro.

Rimane in questo modello anche la funzione, molto utile, del rilevamento automatico del tappeto con annesso incremento automatico di potenza.

Per quanto riguarda l’applicazione troviamo al solito anche la possibilità di scegliere la quantità d’acqua, d’impostare una routine e un orario in cui azionare la modalità non disturbare.

Chi dovrebbe acquistare Yeedi vac 2 Pro?

In conclusione grazie alle innovazioni apportate crediamo che questo Yeedi vac 2 Pro sia uno dei migliori robot aspirapolvere presenti sul mercato.

Il nuovo sistema di mappatura in grado di evitare gli ostacoli unito al nuovo sistema di lavaggio con piatto vibrante e al rilevamento dei tappeti offrono un pacchetto unico per il prezzo.

Se unite quanto appena detto alla comodità di avere anche la dock di svuotamento il tutto prende una direzione davvero perfetta.

Ovviamente non manca qualche piccolo difetto come il tempo alle volte eccessivo per il lavaggio ma nel complesso crediamo che questo sia uno dei migliori prodotti che abbiamo recensito in questo ambito.

