Polti SV400: vaporetto in offerta esclusiva da Euronics

In occasione degli Stars Days, Euronics mette in offerta esclusiva online il Polti SV400, vaporetto che sta rivoluzionando il modo di pulire

Il Polti SV400 è un potente vaporetto che sta rivoluzionando la pulizia domestica. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo dispositivo offre una pulizia profonda ed efficace su diversi tipi di superfici, eliminando efficacemente lo sporco e i batteri senza l’uso di detergenti chimici. Ora puoi approfittare di un’offerta esclusiva online nello store di Euronics, dove puoi acquistare il Polti SV400 a un prezzo conveniente. Non perdere l’opportunità di ottenere un alleato affidabile per la tua pulizia domestica e goderti una casa fresca e igienizzata grazie a questo innovativo vaporetto.

Caratteristiche tecniche | Polti SV400 in offerta

Il Polti SV400 è una scopa a vapore altamente efficiente progettata per adattarsi a tutti i tipi di pavimenti. Con una potenza massima di 1500 W, garantisce prestazioni elevate e una pulizia profonda. Il suo serbatoio estraibile da 0,3 litri consente una facile ricarica dell’acqua e una maggiore autonomia di utilizzo. La presenza di una spia pronto vapore ti segnala quando l’apparecchio è pronto per l’uso. La scopa a vapore è dotata di una spazzola Vaporforce, che assicura una pulizia efficace e rapida. Gli accessori inclusi comprendono un accessorio telaio per tappeti e moquette, ideale per affrontare anche le superfici più impegnative, e un panno in microfibra lavabile adatto a tutti i tipi di pavimenti. Con un’altezza di 1120 mm, una larghezza di 320 mm, una profondità di 200 mm e un peso di 2,1 kg, il Polti SV400 è leggero e maneggevole, facilitando la pulizia in ogni angolo della tua casa. Inoltre, il filtro anticalcare integrato garantisce una maggiore durata dell’apparecchio, consentendoti di ottenere risultati eccellenti nel tempo.

Approfitta dell’offerta | Polti SV400 in offerta

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere il Polti SV400, un potente e versatile vaporetto, a soli 59,90€ in esclusiva online da Euronics. Con tutte le sue caratteristiche tecniche avanzate e gli accessori inclusi, questo prodotto renderà la pulizia della tua casa più facile ed efficace che mai. Non perdere tempo, clicca qui per approfittare dell’offerta e assicurati il tuo Polti SV400 a un prezzo conveniente. Trasforma la tua routine di pulizia e goditi una casa impeccabile grazie a questo straordinario vaporetto.

