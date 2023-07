Xbox Game Pass: un’esperienza di gioco senza confini a prezzi scontati

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che offre accesso illimitato a oltre 100 giochi per la console One e PC Windows 10

Goditi giochi illimitati con Xbox Game Pass

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che offre accesso illimitato a oltre 100 giochi per la console One e PC Windows 10. Con l’abbonamento, puoi scegliere di scaricare e giocare a tutti i titoli inclusi nella libreria di Xbox Game Pass senza limiti. Puoi anche goderti sconti esclusivi sull’acquisto di giochi e contenuti aggiuntivi per i tuoi titoli preferiti. Con il Game Pass, puoi goderti una vasta gamma di giochi senza limitazioni e divertirti con la tua collezione in continua espansione.

Ma cosa c’è di meglio di poter accedere ai vantaggi offerti dallo streaming dei videogiochi approfittando di allettanti offerte? Nella sezione Buy cheap Xbox Game Pass Ultimate, ogni giocatore può reperire i migliori sconti sui pacchetti in abbonamento, scegliendo quello della durata preferita. Infine, con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, puoi accedere a tutti i vantaggi del servizio Xbox Live Gold, come le offerte settimanali e gli sconti sugli acquisti in-game.

Il prezzo dell’abbonamento Game Pass

L’abbonamento Xbox Game Pass è disponibile in due opzioni: Xbox Game Pass per console o nella versione per Pc e Xbox Game Pass Ultimate. Il primo costa 9,99 € al mese e offre accesso illimitato a oltre 100 giochi per console e Pc Xbox One. Il secondo costa 12,99 € al mese ed include tutti i vantaggi del primo abbonamento più l’accesso ai vantaggi extra Riot Games, la possibilità di giocare online con gli amici su Xbox Live e l’accesso anticipato a determinati titoli.

Per molti giocatori, soprattutto i più giovani, il costo dell’abbonamento mensile potrebbe rappresentare un ostacolo. Chi vuole risparmiare sulla spesa del servizio può controllare le offerte su Check out GAMIVO per reperire la soluzione più conveniente per le proprie esigenze. I vantaggi del servizio sono molteplici e includono: l’accesso a una vasta libreria di giochi, inclusi i migliori titoli Xbox di sempre; sconti sugli acquisti digitali; provare nuovi giochi prima che vengano rilasciati; partecipare a eventi speciali come tornei e sfide. Senza dimenticare un efficace team di supporto per qualsiasi problema legato all’abbonamento.