Volkswagen ID.7 Tourer: allestimenti e prezzi

Quanto cosa la Volkswagen ID.7 Tourer? Quali sono gli allestimenti previsti? Vediamoli insieme ai prezzi in questo articolo

La Volkswagen ID.7 Tourer è la nuova stella nel firmamento delle auto elettriche, pronta a farsi strada sulle strade italiane con eleganza e innovazione tecnologica. Questa controparte elettrica della Passat si distingue per i suoi allestimenti ricchi e i prezzi competitivi, promettendo di essere un punto di riferimento nel suo segmento. Con due allestimenti disponibili, la Pro e la Pro Edition Plus, la Tourer offre un’esperienza di guida raffinata e performante. Il modello base Pro ha un prezzo di partenza di 61.600 euro. Include una dotazione di serie che comprende: cerchi in lega da 19 pollici, assistente vocale IDA, cruise control adattivo e un monitor centrale da 15 pollici. Inoltre, offre funzionalità avanzate come il riconoscimento della segnaletica stradale, l’assistente alla svolta, il mantenitore di corsia, il sistema keyless, sedili anteriori riscaldabili, l’head-up display e un climatizzatore automatico bi-zona.

Volkswagen ID.7 Tourer: costi e allestimenti

La versione Pro Edition Plus, con un prezzo di partenza di 63.550 euro, rende più ricca l’offerta con finiture di pregio come:

· carrozzeria metallizzata con tetto nero;

· luci posteriori LED con indicatori di direzione dinamici;

· proiettori IQ.Light LED Matrix;

· vetri posteriori oscurati;

· Travel Assist 2.5;

· portellone ad azionamento elettrico;

· climatizzatore automatico a 3 zone;

· ricarica wireless per lo smartphone;

· volante riscaldabile.

Al momento del lancio, la Tourer sarà disponibile con la motorizzazione APP550 da 210 kW (285 CV). In abbinamento un pacco batterie da 77 kWh che promette fino a 600 km di autonomia. Successivamente, verrà introdotta anche una versione più potente da 340 CV con accumulatori da 86 kWh. La lista degli optional è altrettanto impressionante, con varie tinte per la carrozzeria e pacchetti come l’Exterior Pack Plus, che offre un tetto nero a contrasto e panoramico con oscuramento elettrico, DCC Pro e sterzo progressivo. È disponibile anche la pompa di calore, per un comfort termico ottimale in ogni stagione.

In attesa di scoprire la data in cui arriverà la versione con batterie più potenti e quella di commercializzazione del modello GTX, prevista per il 13 marzo, possiamo già affermare che la Volkswagen ID.7 Tourer rappresenta un passo avanti significativo verso una mobilità più sostenibile e tecnologicamente avanzata.

