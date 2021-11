Panasonic presenta il nuovo obiettivo LUMIX S 35 mm F1.8

Panasonic presenta Lumix S 35 mm F1.8, il nuovo obiettivo fisso con ampia apertura e sistema di attacco L-Mount

Panasonic presenta un nuovo obiettivo a lunghezza focale fissa e ampia apertura: LUMIX S 35 mm F1.8 (S-S35), la quarta della serie di ottiche F1.8 ad ampia apertura basate sul sistema d’attacco L-Mount. Tutte e quattro le ottiche di questa serie LUMIX S – che include obiettivi da 85 mm (S-S85), 50 mm (S-S50), 24 mm (S-S24) e la new entry da 35 mm – hanno in comune dimensione e peso per garantire la massima praticità anche quando si ha l’esigenza di collegare la fotocamera su un gimbal. Inoltre, avendo lo stesso diametro, i filtri sono interscambiabili. Gli obiettivi sono simili anche a livello di performance descrittiva.

LUMIX S 35 mm F1.8 è formato da 11 elementi suddivisi in nove gruppi, oltre a tre lenti asferiche e tre lenti ED (Extra-Low Dispersion) che migliorano la descrizione dell’immagine e realizzano favolosi effetti bokeh – due vantaggi comuni a tutti gli obiettivi F1.8 della serie. Si presta a tutte situazioni, dai grandi paesaggi agli attimi fugaci, sfruttando l’angolo di campo naturale, fino ad arrivare al ritratto. Inoltre, si può utilizzare per i primi piani grazie alla distanza di messa a fuoco minima di 0,24 m. Le lenti ED, inoltre, annullano efficacemente le aberrazioni cromatiche.

Panasonic Lumix S 35 mm F1.8: caratteristiche e prezzo del nuovo obiettivo

Il funzionamento fluido e silenzioso del nuovo 35 mm si armonizza perfettamente con il sistema AF ad alte prestazioni, con velocità di azionamento del sensore che arriva fino a 240 fps. Nell’impostazione non lineare, il punto di messa a fuoco subisce uno spostamento di entità variabile in base alla velocità di rotazione della ghiera, mentre nell’impostazione lineare subisce uno spostamento di entità specifica in base al quanto rotazionale della ghiera.

La sensibilità (lo spostamento del punto di messa a fuoco per quanto rotazionale) può essere impostata in incrementi di 30° in un range compreso tra 90° e 360° per consentire la messa a fuoco desiderata. LUMIX S 35 mm F1.8 è eccezionale anche nelle riprese ed è in grado di eliminare l’apparente effetto zoom quando si varia la distanza di fuoco – il cosiddetto focus breathing, un problema insormontabile per gli obiettivi intercambiabili limitati solo alla fotografia. Questo meccanismo, assistito anche dall’apertura a micro-incrementi per un cambio fluido di esposizione, assicura filmati di qualità professionale.

Con un formato compatto e leggero (solo 295 g), il nuovo 35 mm è comodissimo da portare ovunque ed essere utilizzato in combinazione con S5, il più piccolo modello full-frame della famiglia LUMIX. Il corpo solido, resistente alla polvere e agli schizzi1, è progettato per assicurare un uso agevole e tutta la libertà di movimento anche in condizioni estreme, ad esempio a temperature di -10 °C. Il filtro da 67 mm di diametro ha un diaframma ad apertura circolare a 9 lamelle.

LUMIX S 35 mm F1.8 (S-S35) sarà commercializzato nel mercato italiano a partire da fine Novembre 2021. Il prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di 679 €.