Panasonic: disponibile la nuova LUMIX GH6

Panasonic annuncia la nuova LUMIX GH6, la prima fotocamera ibrida della serie LUMIX GH, la GH1, adatta sia per gli scatti che per le riprese.

Professionisti e appassionati di fotografia, la stavano attendendo e finalmente è arrivata, la LUMIX GH6, mirrorless che strizza l’occhio ai videomaker con con una registrazione video interna a 5.7K 30p con risoluzione Pro Res 422 HQ e Pro Res 422: un inedito assoluto per la serie LUMIX, che consente l’editing non lineare senza transcodifica.

Con le modalità 4:3 anamorfiche in 5.7K 60p/50p e 4:2:0 a 10 bit e in 5.8K 30p/25p/24p e 4:2:0 a 10 bit, LUMIX GH6 offre risoluzioni superiori e velocità di bit più elevate che garantiscono il meglio in fatto di qualità dell’immagine, versatilità e gamma necessari per film, TV e tutti i tipi di produzione video. Con LUMIX GH6 è inoltre possibile realizzare una registrazione video interna 4:2:2 a 10 bit, come quella utilizzata comunemente nella produzione cinematografica con risoluzione 4K 60p, oltre all’output simultaneo cinematografico 4K 60p e 4:2:2 a 10 bit via HDMI.

Tra le altre innovazioni disponibili, spiccano la risoluzione 4K 120p e 4:2:0 a 10 bit (equivalente a 5 volte lo slow motion*1) e la registrazione video FHD 240p HFR (High Frame Rate) e 4:2:2 a 10 bit per le funzioni creative, come la velocizzazione dei video, oltre alla funzione VFR (Variable Frame Rate) con massimo 300fps (equivalente a un rallentamento di 12,51) per il movimento dinamico del soggetto. Il surriscaldamento può rappresentare un problema fatale per la registrazione video continua quando la risoluzione e il frame rate aumentano, ma LUMIX GH6 consente di ottenere un tempo di registrazione illimitato2 in tutte le modalità, ottimizzando il percorso di dissipazione del calore con un meccanismo a ventola per il raffreddamento forzato.



LUMIX GH6: tutte le caratteristiche dell’assetto video e fotografico

Per facilitare gli scatti a mano libera, la fotocamera LUMIX GH6 è dotata di un nuovo stabilizzatore Body I.S.3 e Dual I.S.24 con sensore giroscopico a 5 assi ad alta precisione e nuovo algoritmo che permette di ottenere una compensazione di 7,5 stop. Lo stabilizzatore a 5 assi Dual I.S. 2 funziona senza interruzioni per registrare video naturali e fluidi. Applica una compensazione adeguata valutandone precisamente ogni movimento, come il panning, l’inclinazione o i movimenti delle mani. Lo stabilizzatore B.I.S. compensa i movimenti del corpo macchina anche quando si usano obiettivi intercambiabili senza stabilizzatore ottico (O.I.S.), ad esempio un obiettivo cinematografico completamente meccanico.

Con questa potente stabilizzazione è possibile scattare anche immagini ad alta risoluzione senza treppiede grazie alla modalità High Resolution dedicata. Attraverso lo scatto e la sintetizzazione automatica di otto immagini consecutive, la GH6 crea un’immagine equivalente a 100 megapixel (11552 x 8672 pixel), cogliendo i particolari più impercettibili, per creare immagini meravigliose ed estremamente realistiche in formato non solo RAW, ma anche JPEG. Con il suo design leggero e compatto e il potente stabilizzatore B.I.S., LUMIX GH6 permette di ottenere risultati finora ritenuti impossibili, come gli scatti con ultra telezoom a mano libera.

Incredibile gamma dinamica La fotocamera LUMIX GH6 offre una gamma dinamica di 12+ stop per la registrazione V-Log preinstallata, espandibile a 13+ stop in modalità Dynamic Range Boost5. Questa funzione consente di sintetizzare a ogni pixel un’immagine con saturazione elevata generata dal circuito con ISO basso e un’immagine a basso rumore generata con un circuito a ISO alto. Ne derivano immagini composite con basso rumore e alta saturazione che creano video chiari e fluidi in HDR6 con gradazione ricca.

La fotocamera LUMIX GH6 è la prima della serie di fotocamere Micro Quattro Terzi LUMIX G provvista di VLog/V-Gamut completo, per fornire una gamma dinamica elevata con un’ampia gamma di colori. V-Log restituisce un’immagine molto piatta mantenendo le informazioni sul colore all’interno dell’immagine, il che permette una maggiore flessibilità nell’editing e nel processo di post-produzione. Il sensore Live MOS della fotocamera GH6 invece permette di ottenere uno spazio di colore più ampio, noto come V-Gamut.

Questo è lo spazio di colore ottimale della fotocamera GH6, più ampio del BT.2020.

Registrazione audio a 4 canali

LUMIX GH6 offre una registrazione audio nettamente superiore a 4 canali, 48kHz o 96kHz a 24 bit possibile collegando un adattatore per microfono XLR. Questo offre maggiore flessibilità negli scatti all’aperto, ad esempio, in presenza di molte sorgenti audio o per la registrazione dell’audio di backup. La registrazione a 2 canali, 48kHz a 24 bit è supportata anche con il microfono integrato, mentre la registrazione a 2 canali, 96kHz a 24 bit ad alta risoluzione7 con un microfono esterno. I canali da monitorare tramite le cuffie sono intercambiabili, anche durante la registrazione dei video, e i menu audio sono direttamente accessibili tramite il pulsante della funzione smart nella parte superiore della fotocamera che permette di controllare facilmente i livelli dell’audio.

Il corpo macchina e la sua funzionalità

Funzionamento intuitivo LUMIX GH6 possiede un monitor touchscreen orientabile da 3” con rapporto d’aspetto di 3:2 e 1.840.000 punti di risoluzione. Lo schermo orientabile consente maggiore flessibilità e offre una pratica rotazione anche con cavo HDMI e USB collegati alla fotocamera. Per supportare una messa a fuoco altamente precisa, LUMIX GH6 fornisce pratiche opzioni per la messa a fuoco manuale. Mentre il punto di messa a fuoco subisce uno spostamento di entità variabile in base alla velocità di rotazione della ghiera per l’impostazione non lineare, per l’impostazione lineare subisce uno spostamento di entità specifica in base al quanto rotazionale della ghiera.

Per quanto riguarda la portabilità, la macchina è sufficientemente robusta per sopportare condizioni di utilizzo impegnative, grazie al telaio con pannelli anteriore e posteriore pressofusi in lega di magnesio, ed è inoltre resistente agli spruzzi9, alla polvere e al freddo fino a -10°C. L’otturatore è progettato per durare per circa 200.000 cicli. Il pulsante Rec è posizionato sia sulla parte anteriore che su quella frontale della fotocamera, per facilitare l’avvio e l’arresto della registrazione anche nelle riprese a bassa angolatura o con supporto a spalla.

LUMIX GH6: obiettivi disponibili e prezzo sul mercato

Ampia gamma di obiettivi disponibile La serie LUMIX G di Panasonic vanta una gamma di oltre 30 obiettivi Micro Quattro Terzi tra cui scegliere in base alla situazione. I più recenti obiettivi LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm F1.7 ASPH (X-H1025) e LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm F1.7 ASPH (H-X2550) offrono una grande apertura F1.7 su tutta la gamma e sono i preferiti dai videomaker professionisti, assieme ad altri obiettivi con lunghezza focale singola F1.2, F1.7 o F2.8. Inoltre, LUMIX GH6 memorizza il nome e la lunghezza focale degli obiettivi analogici, come gli obiettivi anamorfici o quelli più vecchi, per applicare automaticamente le impostazioni adeguate dello stabilizzatore di immagini interno alla fotocamera quando questi sono in uso. Panasonic ha rivisto e aggiornato il firmware dei suoi obiettivi per ottimizzarne l’uso con la GH6.

LUMIX GH6 sarà commercializzata nel mercato italiano a partire da Marzo nelle versioni GH6 (solo corpo), DC-GH6LE (corpo + 12-60 mm LEICA) e DC-GH6ME (corpo + 12-60 mm LUMIX). I prezzi indicativi suggeriti al pubblico saranno rispettivamente di 2.199€, 2.799€ e 2.399€.