Il Notebook Lenovo GAMING3 16IAH7 82SA00ELIX di colore grigio è disponibile in offerta presso tutti i rivenditori EURONICS fino al 13 settembre

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Dal giorno 24 agosto è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il Lenovo Notebook GAMING3 16IAH7 82SA00ELIX (colore grigio).

Lenovo Notebook GAMING3 16IAH7 82SA00ELIX in offerta da Euronics: i dettagli

Questo notebook è stato realizzato per il gaming di nuova generazione. I processori Intel Core di dodicesima generazione garantiscono prestazioni di gioco di qualità superiore offrendo la flessibilità per il multitasking. La nuova architettura innovativa abbina il core giusto al carico di lavoro appropriato, così le attività in background non interromperanno il tuo gioco. Offrendoti la libertà di chattare, navigare, eseguire in streaming, modificare, registrare e riprodurre senza interruzioni.

Il Notebook GAMING3 16IAH7 82SA00ELIX di Lenovo, di colore Grigio, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta sarà valida dal 24 agosto al 13 settembre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico notebook scontato al prezzo di 1199,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 399,66 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Questo strepitoso notebook, oltre ad essere davvero leggero, è ultra resistente e dotato di una batteria potente, che garantisce prestazioni ottime. Il design e la qualità dello schermo sono davvero ottimali.

Le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30 assicurano prestazioni al top per gaming e creazione di contenuti. Basate su Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, vantano nuovi RT Core e Tensore Core; insieme a multiprocessori di streaming per la grafica con ray tracing estremamente realistica e funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Realizza grandi cose nell’arena su uno schermo fino a WQHD+ da 40,64 cm (16″); con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, per tempi di risposta sorprendenti che ti mettono allo stesso livello dei professionisti. Con un formato 16:10, lo schermo ti offre un spazio di lavoro maggiore, per un campo visivo migliore, senza angoli ciechi. Grazie alla luminosità a 500 nit, potrai inoltre vedere lo schermo in qualsiasi condizione di illuminazione.

