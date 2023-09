Hosting WordPress: come scegliere correttamente

Quando si tratta di hosting WordPress è importante scegliere in accurato per evitare per il proprio sito sia soggetto a problemi di sicurezza e stabilità

WordPress è certamente la piattaforma software più diffusa in assoluto per la creazione e distribuzione di siti web. Come sappiamo, WordPress viene fatto girare su un server a cui gli utenti possono collegarsi per visitare il sito web. Di norma nessuno si tiene un server a casa, ma si affida ad un servizio di hosting WordPress cioè una azienda specializzata che si occupa della gestione delle macchine. L’utente deve solo “affittare” le risorse hardware che gli servono.

Come scegliere l’hosting WordPress perfetto

La scelta di un servizio di hosting WordPress può essere una delle decisioni più importanti da prendere. L’hosting giusto può fare la differenza tra un sito web veloce e affidabile e uno lento e instabile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei fattori chiave da considerare quando si sceglie un hosting WordPress per assicurarsi di fare la scelta giusta.

Il budget

L’hosting WordPress può variare notevolmente in termini di costo, da opzioni economiche a pacchetti premium. Oltre all’hardware più performante, possono essere compresi numerosi servizi di assistenza e supporto. Bisogna quindi capire quante spese possiamo sostenere per mantenere attivo il nostro sito.

Prestazioni

La velocità del tuo sito web è fondamentale per l’esperienza dell’utente e per il posizionamento nei motori di ricerca. Cerca un hosting che offra server veloci e una buona ottimizzazione per WordPress. La possibilità di utilizzare una CDN (Content Delivery Network) può anche contribuire a migliorare le prestazioni del tuo sito. Il server deve garantire di poter tenere online il sito 24/7 in modo che sia sempre disponibile agli utenti.

Inoltre è importante valutare la scalabilità delle risorse. Sperabilmente il sito sarà destinato a crescere nel tempo, ma allo stesso tempo non ha senso spendere molti soldi agli inizi per affittare risorse che rimarrebbero inutilizzate. Quindi è importante scegliere un hosting che permetta di scalare le risorse in modo flessibile.

Sicurezza

La sicurezza è fondamentale per proteggere il tuo sito web e i dati dei tuoi utenti. Si devono valutare con attenzione gli strumenti di sicurezza avanzati come firewall, scanner malware e backup regolari indispensabili per non perdere i dati. Assicurati inoltre di mantenere WordPress e i plugin sempre aggiornati per proteggerti da potenziali vulnerabili.

Supporto e competenze

L’interfaccia di gestione dell’hosting WordPress dovrebbe essere intuitiva e facile da usare. Questo ti aiuterà a risparmiare tempo e a semplificare la gestione del tuo sito web WordPress. Inoltre conviene scegliere un provider che abbia competenze approfondite su WordPress in modo che si possa ottenere una adeguata assistenza. In generale un buon servizio clienti è auspicabile su tutti i fronti in modo da ottenere assistenza immediata.

Hosting WordPress: come faccio?

La scelta dell’hosting WordPress giusto è fondamentale per il successo del tuo sito web. Tuttavia una corretta valutazione però può richiedere tempo e soprattutto competenze. Se non vi sentite sicuri, potete rivolgervi a dei professionisti del settore come amicidelweb.it. Gli esperti sapranno consigliarvi un provider adatto alle vostre esigenze, oltre che supportarvi nella creazione del sito. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!