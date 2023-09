TV QLED Samsung da 65 pollici tra le offerte Mediaworld!

Mediaworld propone, tra le sue offerte “Back to School”, il TV QLED Samsung da 65 pollici (QE65Q60CAUXZT)

Il TV QLED SAMSUNG QE65Q60CAUXZT da 65 pollici offre un’esperienza visiva straordinaria che ridefinisce la qualità delle immagini. Grazie all’esclusiva tecnologia Quantum Dot, questo televisore cattura la luce e la trasforma in una gamma di colori incredibili, che mantengono la loro brillantezza a qualsiasi livello di luminosità. Con oltre un miliardo di sfumature di colore, le immagini prendono vita con una ricchezza cromatica senza precedenti.

Questo TV è progettato per offrire una gamma di contrasto straordinaria grazie alla tecnologia Quantum HDR. Questo si traduce in immagini nitide e dettagliate, con neri profondi e un’ampia gamma di tonalità che ti faranno sentire come se fossi al cinema. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ contribuisce a evidenziare ogni dettaglio, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente.

Oltre alle sue eccezionali capacità visive, il TV QLED SAMSUNG QE65Q60CAUXZT è anche incredibilmente sottile e elegante grazie al design AirSlim. Questo televisore si integra perfettamente nella parete, aggiungendo un tocco di classe a qualsiasi ambiente.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica distintiva di questo TV, grazie al suo Smart Hub. Qui troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un’unica posizione, con suggerimenti e selezioni ottimizzati per semplificare la ricerca e offrirti più tempo per goderti film, giochi e programmi.

Inoltre, puoi approfittare dell’offerta speciale su Mediaworld e portare a casa il TV QLED SAMSUNG QE65Q60CAUXZT da 65 pollici al prezzo eccezionalmente scontato di soli € 1099, risparmiando notevolmente rispetto al prezzo originale di € 1399,99. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di visione con questo straordinario televisore QLED.

