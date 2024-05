Google Pixel Tablet in sconto su Amazon!

Questo è uno dei migliori tablet che tu possa mai desiderare di acquistare, perché è un prodotto di una delle più grandi aziende al mondo. Stiamo parlando del Google Pixel Tablet ed è in sconto su Amazon ad un prezzo speciale!

Se si pensa ad un buon nome per un buon dispositivo mobile, smartphone o tablet che sia, uno dei nomi che ci vengono in mente è Google Pixel. L’azienda produttrice di dispositivi mobili sotto il marchio di Google ci ha lasciato davvero tante sorprese, come il Google Pixel 8a che arriverà prossimamente. Questa serie di dispositivi ha soddisfatto molti requisiti e tanti sono i clienti che desiderano acquistare uno dei loro prodotti. Per tua fortuna oggi puoi trovare in sconto su Amazon il Google Pixel Tablet, uno dei migliori tablet in circolazione sul mercato e lo puoi acquistare ad un prezzo davvero ottimo. Infatti stiamo parlando di soli 499 euro invece di 644,20.

Per acquistare il Google Pixel Tablet devi solo cliccare sul box Amazon qui sotto

Nessun prodotto trovato.

Google Pixel Tablet, lo sconto Amazon con IA inclusa

Il punto forte dei prodotti di Google Pixel è l’IA e questa si trova anche sul tablet. Questo infatti ha un’IA che rende lo streaming molto più fluido, dona alta qualità alle chiamate e molto altro. Puoi digitare in un lampo note e e-mail grazie alla pen drive inclusa e ha un sistema di impianto audio che ti avvolge completamente nella scena. Il microfono implementato poi si concentra solo sulla tua voce, in modo tale da permettere ai tuoi amici con cui stai parlando di non farsi disturbare da altri rumori di sottofondo. Se vuoi ascoltare musica o impostare una meta, ti basta dire “hey, Google” e potrai chiedergli di fare qualsiasi cosa, per il massimo del comfort.

L’IA sta praticamente avvolgendo tutti i prodotti di casa Google Pixel e puoi averla anche su tablet ad un prezzo davvero ottimo! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte Amazon e molto altro!