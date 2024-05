Google Pixel 8a, un’offerta Amazon da non perdere!

Amazon è ben consapevole di quanto siano amati i prodotti della serie Google Pixel. Infatti abbiamo dato un’occhiata sul sito di e-commerce e abbiamo notato che puoi preordinare il Google Pixel 8a con quest’offerta Amazon davvero ottima e conveniente!

I prodotti di Google Pixel sono sempre molto amati e graditi, questa è una cosa di cui è consapevole Amazon. Sul sito di e-commerce infatti è partita una campagna di acquisto per tutti i clienti interessati ad acquistare uno dei suoi prodotti. Abbiamo già segnalato infatti l’offerta Amazon sul Google Pixel Tablet, acquistabile ad un prezzo davvero ottimo con il preordine! Ma non è l’unica bella sorpresa. Infatti c’è anche l’offerta Amazon sull’attesissimo Google Pixel 8a. Questo è l’ultimo modello dell’ottava generazione di smartphone dell’azienda e conta di dare il massimo delle prestazioni. Puoi acquistarlo al prezzo di 549 euro, ma potete avere uno sconto valutazione usato sul tuo vecchio smartphone fino ad un massimo di 150 euro.

Per acquistare il Google Pixel 8a ti basta semplicemente cliccare sul box Amazon qui sotto

Google Pixel 8a in offerta su Amazon è l’occasione migliore per acquistarlo!

Questo smartphone è dotato di un’intelligenza artificiale molto potente che è in grado di modificare tutte le foto e fonderle in una unica dove tutti i soggetti presenti sono venuti bene. Inoltre ha una gomma magica audio che cancella tutti i rumori di sottofondo per rendere la tua voce molto più nitida e chiara, ma c’è anche la fotocamera interna che migliora la qualità dell’immagine. La cosa più utile però è la sua utilità in fatto di sicurezza. Infatti, in caso di incidente, puoi chiamare i soccorsi ovunque tu ti trovi e puoi anche condividere la posizione. Utilissimo anche il filtro chiamate, per evitare tutte quelle chiamate indesiderate. Infine è molto resistente agli impatti e ai corpi esterni come acqua e polvere.

Prenota ora il tuo Google Pixel 8a per ottenere uno sconto grazie alla valutazione dell’usato, questa è l’occasione migliore! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte da Amazon e tanto altro!