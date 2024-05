28 anni dopo: al cast del sequel si aggiunge Jack O’Connell

Nel cast del film “28 anni dopo”, il seguito del film cult diretto da Danny Boyle, entra il talentuoso attore britannico Jack O’Connell

L’attore britannico Jack O’Connell si unirà al cast di “28 anni dopo”, il sequel del film cult del 2002 diretto da Danny Boyle. La notizia è stata confermata da diverse fonti, tra cui Variety e The Hollywood Reporter. O’Connell si unirà a un cast già stellare che comprende Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Il film, scritto da Alex Garland, sarà diretto da Boyle, che torna al franchise dopo quasi vent’anni. La pellicola riprenderà la storia decenni dopo gli eventi del primo film, con il mondo ancora devastato da un virus mortale. La trama e il ruolo di O’Connell non sono ancora stati rivelati, ma l’attore ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità di unirsi al progetto.

Le riprese di “28 anni dopo” dovrebbero iniziare tra pochi mesi

Oltre al suo talento recitativo, O’Connell porterà al film anche la sua esperienza in ruoli fisicamente impegnativi. L’attore è infatti noto per la sua dedizione alla preparazione fisica e per la sua abilità nell’eseguire stunt da solo. È un talento in ascesa che ha già dimostrato di poter recitare in film di alto livello. Con Boyle alla regia e un cast di talento, il sequel ha tutte le carte in regola per essere un grande successo.

O’Connell è anche un’attivista impegnato in diverse cause sociali. L’attore è infatti un sostenitore di organizzazioni che lottano contro la povertà, la fame e l’ingiustizia sociale. Questo impegno lo rende un personaggio ancora più ammirato dai fan, che vedono in lui non solo un talento ma anche una persona con valori importanti. L’arrivo di Jack O’Connell nel cast di 28 anni dopo è un segno che il sequel sarà un film ambizioso e di alta qualità. I fan del franchise non vedono l’ora di vedere l’attore in azione e di scoprire come si inserirà nella storia. È un film da tenere d’occhio e che ha tutte le potenzialità per diventare un nuovo cult.

