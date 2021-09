Recensione Avengers: Endgame Ant-Man Gallery Diorama

In questa recensione analizzeremo nel dettaglio la statua basata su Avengers: Endgame “Quantum Realm Ant-Man Gallery Diorama” di Diamond Select Toys!

Siamo arrivati al capolinea per questo nostro primo trittico di recensioni riguardanti le statue di Diamond Select Toys. Iniziando con il “The Mandalorian First Gallery Diorama” e continuando poi con il “Rescue Gallery Diorama“, la statua protagonista di questa analisi è anch’essa appartenente alla pellicola record del Marvel Cinematic Universe.

Piccolo come una formica, ma essenziale come non mai, Ant-Man prende vita in questa rappresentazione in scala 1:7 (o 1:1… dipende dal momento). Scopriamo se questo “Quantum Realm Ant-Man Gallery Diorama” proveniente da Avengers: Endgame e prodotta da Diamond Select ci ha convinti, attraverso le nostre immagini dettagliate e i parerei presenti in questa recensione.

La confezione

Qui ci troviamo davanti a una confezione del tutto identica a quella che conteneva il diorama di Rescue. Assolutamente in pendant con la figure al suo interno, anche qui i toni del box riprendono quelli della tuta quantica indossata da Ant-Man, Tony Stark, Captain America e diversi Vendicatori nell’ultimo cross-over cinematografico Marvel. Vista la posa della figure, questa confezione gode di dimensioni contenute. Parliamo infatti di un’altezza che arriva a soli 22cm, per 18,5cm di profondità e 19,4cm in larghezza

Sul frontale troviamo la finestra dal quale si intravede il nostro Ant-Man, così come il nome della collezione “Gallery Diorama” e della figure in questione. I due lati presentano altre vetrine in plastica trasparente, così come il lato superiore. Sul retro troviamo invece un’immagine del diorama con una sintetica biografia del personaggio in lingua inglese. Il fondo gode di una colorazione nera e presenta alcuni loghi e diciture del caso.

Il blister che protegge la statua è estraibile sia dal basso che dall’alto una volta che toglieremo i sigilli di sicurezza. A differenza dei due diorami Diamond Select analizzati precedentemente, qui le sezioni del blister erano incastrate l’un l’altra (come dovrebbe essere di norma), annullando il “pericolo scivolamento statua” che tanto ci aveva fatti tremare in passato.

Oltre al diorama, la confezione include un piccolo dépliant contenuto in una bustina in plastica, il quale accerta l’autenticità del prodotto.

Composizione della statua – Recensione Avengers: Endgame Ant-Man Gallery Diorama

Nel caso foste fan di Ant-Man o voleste una statua di Avengers: Endgame, ma il vostro spazio sulla libreria fosse limitato, questo diorama fa al caso vostro. Nonostante sia in scala 1:7, infatti, Scott è rappresentato in una posa accucciata. Questo permette di possedere un pezzo da collezione dalle dimensioni non esagerate, senza rinunciare ad una un’estetica d’impatto nella nostra vetrina.

Questa statua in PVC è infatti alta 15,5cm, larga circa 11,3cm e profonda solo 14,5cm. Nonostante sia alta praticamente come la maggior parte delle action figure appartenenti alla collezione Black Series, vi assicuriamo che il colpo d’occhio è totalmente differente. Posizionato su una base che emula un pavimento metallico, Ant-Man è accucciato, con una mano che sfiora il terreno e l’altra che che espone il dispositivo per il viaggio nel tempo in bella vista.

Se guardata nel dettaglio, ci accorgiamo di come sia la mano, che il ginocchio, non siano realmente poggiati sulla base. A fare da supporto alla statua sono unicamente i piedi saldati a quest’ultima. Se non consideriamo la base, il nostro Ant-Man in miniatura misura 13,5cm in altezza, 10,3cm in profondità e circa 13cm in larghezza.

Nonostante anche qui ci troviamo di fronte ad un supporto “vuoto” nella parte inferiore, il tutto risulta davvero stabile. La posa della figure permette a questo diorama di essere ben bilanciato e il peso totale non fa altro che confermare il nostro pensiero. Malgrado le dimensioni, infatti, l’Ant-Man Gallery Diorama pesa ben 298 grammi di puro PVC.

Lo sculpt – Recensione Avengers: Endgame Ant-Man Gallery Diorama

Il modello di Joe Allard utilizzato dallo scultore Rocco Tartamella per creare questa figure è davvero bello. I dettagli presenti sulla quantum suit sono numerosi. Oltre alle varie linee e sezioni visibili con facilità, la statua è ricca di minuzie molto piacevoli. Se osservata da vicino, potremo scorgere textures differenti nelle varie sezioni.

Alcune parti come i guanti, le sezioni interne di braccia e gambe, segmenti sull’addome e non solo, posseggono un motivo rigato. Per tutta l’armatura, però, vi sono altri pattern visibili. A porzioni dove il PVC è completamente liscio, infatti, se ne affiancano altre con un leggerissimo motivo a rombi.

Il casco è la vera punta di diamante della scultura. Nonostante nel film, Scott indossi il casco “quantico” con la suddetta tuta, in questo diorama è rappresentato con il suo casco da Ant-Man. Tra le varie scanalature spuntano le antenne, realizzate in una plastica più morbida. Anche qui, l’intero casco non è levigato, bensì offre parti ruvide per emulare l’effetto metallico “traforato” dell’elmetto originale.

Riguardo alle proporzioni, queste ci sono sembrate del tutto corrette e, in linea generale, il modello è molto simile (per posa e per corporatura) all’Ant-Man dell’MCU.

Il painting – Recensione Avengers: Endgame Ant-Man Gallery Diorama

Ed eccoci arrivati al painting di questo Ant-Man Gallery Diorama. Uno dei punti più critici che hanno reso, secondo il nostro parere, la figure di Pepper Pots presente nel Rescue Gallery Diorama poco fedele al personaggio della pellicola sono stati i toni di colore utilizzati.

La quantum suite è caratterizzata da un grigio tendente all’azzurrino. Vari dettagli neri e rossi, poi, arricchiscono i particolari geometrici di questa tuta. Il painting non è del tutto regolare. Vi sono infatti applicazioni di vernice nera per emulare sfumature/sporcizia, particolarmente su braccia e stivali. Mentre la maggior parte dell’armatura vede un’applicazione di vernice opaca, alcuni punti (come i guanti) godono di dettagli leggermente lucidi.

Il casco è contraddistinto da una finitura argentata e opaca. Nonostante sia stata utilizzata la medesima tonalità su tutto l’elmetto, le variazioni presenti sul PVC rendono tale parte più dinamica. Anche qui ritroviamo i dettagli neri e rossi, proprio come le lenti, dove è stata utilizzata una vernice leggermente perlata. La base è davvero ben tinteggiata. Con varie sfumature di colore, l’effetto visivo è ottimo. Il contorno bronzato, poi, non fa altro che arricchire questo diorama.

Con meno sbavature di colore rispetto ad altre figure di questa collezione, l’Ant-Man Gallery Diorama ci ha sorpresi. Le uniche pecche sono, per noi, delle colorazioni un po’ differenti dal modello originale a cui si ispira. Parliamo soprattutto della tuta, di cui il colore principale doveva tendere di più al bianco. Inoltre la base, secondo noi, poteva essere più dinamica e rendere questo diorama degno di tale nome.

Tiriamo le somme

Questa volta, Diamond Select Toys non ha deluso le aspettative! Con l’Ant-Man Gallery Diorama appartenente ad Avengers: Endgame ha fatto colpo. Tutti i fan dell’uomo-formica o chi, per completezza, desidera un pezzo dell’MCU ad un costo contenuto, troverà quello che cerca in questo diorama!

Come sempre, ringraziamo Diamond Select per averci fornito questa figure.