Recensione The Mandalorian First Gallery Diorama by Diamond Select Toys

In questa recensione approfondiremo la statua The Mandalorian: First Gallery Diorama by Diamond Select Toys

Al mondo del collezionismo su Star Wars e (soprattutto) The Mandalorian, noi di tuttoteK non siamo tutto sommato dei newie. Dopo aver recensito sia il protagonista che l’antagonista della serie TV Disney+ in versione action figure, non possiamo mica fermarci qui!

Dopo due scoppiettanti stagioni nello spazio di George Lucas, tra fotografia mozzafiato e mood da Western all’italiana, The Mandalorian ci ha conquistati. In attesa della terza stagione o, perlomeno, di “The Book of Boba Fett“, la voglia di vedere cosa Jon Favreau e Dave Filoni hanno in serbo per noi e sempre più assillante.



Ed ecco che entra in gioco Diamond Select Toys. Dopo aver annunciato la statua a maggio di quest’anno, abbiamo avuto il piacere di dare uno sguardo dettagliato al “The Mandalorian: First Gallery Diorama by Diamond Select Toys“. Vediamo tutti i dettagli nel corso di questa recensione!

La confezione

Come per ogni recensione della sezione “Nerd Stuff“, partiamo dalla confezione di vendita. Nonostante non sia una delle migliori confezioni da esporre nella propria collezione, questa è di sicuro generosa nelle dimensioni. Con un’altezza di 31cm, per 28,5cm di larghezza e ben 32 di profondità, la scatola ha una colorazione di base nera. Questa è caratterizzata dalle grosse finestre presenti su tutti i lati, tranne che sul retro e sul fondo.

Il lato anteriore ospita il logo di “Star Wars”, quello dell’azienda e della collezione alla quale appartiene la statua, oltre al bollino che ci specifica trattarsi di un’esclusiva Disney. I due lati ospitano le grandi vetrine in plastica, oltre al logo di Star Wars e nulla più. Il retro, invece, sostituisce la finestra con un’immagine della statua in questione, presentando i vari loghi delle aziende e, questa volta, anche quello di Gentle Giant.

Mentre il fondo espone unicamente le varie diciture del caso, la parte superiore lascia posto ad un’ennesima finestra dalla quale, nel caso esposta, può irradiarsi la luce per osservare meglio la nostra statua. Statua che è contenuta in un blister plastico estraibile sia dal lato superiore che inferiore, tolti i 4 sigilli di sicurezza. Nonostante questo blister fornisca un’ottima protezione al prodotto, i due lati plastici non erano incastrati l’un l’altro, rendendo l’apertura un po’ troppo semplice e pericolosa dato che potrebbe facilmente scivolare quando apriremo la confezione.

Una volta estratta la statua, abbiamo notato che il fondo della scatola presenta il simbolo del Clan Mudhorn in bella vista, mentre lo sfondo interno è di un color simil-grigio. Oltre alla statua, avremo un piccolo foglio illustrativo con diversi prodotti targati Gentle Giant appartenenti alla saga di Guerre Stellari.

Composizione della statua – Recensione The Mandalorian First Gallery Diorama by Diamond Select Toys

Realizzata totalmente in PVC, questa statua gode di una costruzione fatta davvero coni fiocchi. Il diorama raggiunge un’altezza massima di 24,5cm, per una profondità della base di circa 18cm e una larghezza (contando il fucile) di ben 28cm. Questa riproduzione è, quindi, in scala 1:7.

Parliamo subito della posa nella quale è stata scolpita la statua, collegandoci al motivo per cui la sua costruzione ci ha sorpresi. Ebbene, per com’è costituita la base, con uno sculpt effetto fumo che, nonostante sia “vuoto” inferiormente, permette a questo diorama di essere solidissimo. Il sostegno che collega la statua vera e propria al vapore sottostante sono le fiammate proveniente dal jetpack del nostro Din. Vi assicuriamo che una stabilità così ferrea per una statua con tali pose, composta unicamente in PVC, è davvero rara. Questa robustezze traspare anche dal peso del diorama: ben 819 grammi!

Tralasciando la base (che approfondiremo dopo), parliamo della riproduzione del mandaloriano. Bene, quest’ultima vanta un’altezza di circa 23cm ma, essendo leggermente piegata in avanti, permette al diorama di essere più “contenuto”. Protetto dalla sua armatura in Beskar, così come lo vediamo alla fine della prima stagione, la rappresentazione gode di numerosi dettagli. Tra quelli più evidenti possiamo trovare il logo del Mudhorn sulla spallina, la pistola blaster riposta nella fondina, così come il coltello nello stivale, fino ad arrivare alle munizioni e alle granate sulla cintura.

Sul retro possiamo trovare il jetpack in bella vista, alla sinistra del quale spunta l’iconico poncho del protagonista. Mando impugna il suo fedele fucile Amban in volo, premendo il grilletto con una mano e reggendolo con l’altra. Un dettaglio che ci ha lasciati leggermente perplessi è il mirino removibile. Una volta aperta la confezione, abbiamo trovato una sorta di plastica protettiva. Nel momento della rimozione, il mirino è praticamente caduto sulla mia scrivania e al ché ho pensato che si fosse danneggiato con il viaggio. In realtà così non era dato che poggiando leggermente il visore sull’arma possiamo installarlo. Benché non cada con estrema facilità, non possiamo dire che questo sia saldissimo all’arma una volta innestato.

La base è realizzata totalmente simulando del fumo. Tra punti dove il vapore è più fitto, mentre altri nei quali rasenta la nostra libreria, l’effetto visivo è magnifico. Nella parte anteriore, ai piedi del cacciatore di taglie, troveremo quello che resta di una mitragliatrice pesante in colorazione grigia. Sebbene avessimo detto in precedenza che la base sia “vuota”, questa è rafforzata da sezioni rigide in PVC per garantire una maggiore stabilità.

La scultura – Recensione The Mandalorian First Gallery Diorama by Diamond Select Toys

Abbiamo ben poco da dire: la statua è realizzata in modo impeccabile. Forse per il prezzo retail di 49,99$ al quale era proposto questo diorama, non ci aveva concesso troppa fiducia… e ci sbagliavamo. Come anticipato, l’opera fa trasparire lo studio degli ideatori che hanno progettato la composizione, rendendola stabilissima. Nonostante ciò, il prodotto non ne ha risentito in estetica, anzi. Una volta esposta su una mensola leggermente più alta di noi, il diorama prenderà vita, mostrandoci tutti i suoi lati positivi.

Entriamo più nel dettaglio, iniziando dal casco. Tra la tipica “finestra” di colore nero a forma di “T” e le diverse scanalature, l’elmo mandaloriano è riprodotto fedelmente. Una chicca sorprendente è che questo casco non è un pezzo unico di PVC “pieno” ma, guardandolo dal basso si notano dei vuoti, come se ci fosse il viso di Din al disotto.

L’armatura è anch’essa impeccabile. Numerose sono le minuzie presenti per tutto il corpo di Mando. Tutte le parti in Beskar sono eccellenti e riproducono in maniera degna la corazza. Abbiamo, oltre al simbolo sulla spallina, i dettagli delle armi presenti nei vambrace e una colata di Beskar nel pezzo di armatura posizionato sulla coscia destra. Alcune parti in tessuto godono di motivi lineari realizzati con una leggera incisione sul PVC. Vi sono chiaramente le pieghe del caso, sia sui vestiti che sugli stivali. Questi ultimi sono composti da vari livelli e scolpiti particolarmente bene.

Sul retro abbiamo il jetpack con i vari solchi ed una forma fedele a quello presente nella serie TV. Una delle parti migliori è sicuramente rappresentata dalle armi del cacciatore. Sul suo fucile possiamo trovare dettagli minuscoli, la canna con sezioni in spessori variabili, così come il calcio e la punta biforcuti. Il modello, in generale, è davvero coerente. Una delle particolarità che abbiamo apprezzato di più è la pistola riposta nella fondina: davvero bella. Non male neanche la mitragliatrice disfatta che, se messa a confronto con le gli altri componenti, non spicca particolarmente.

Come non parlare della base? Tra il mantello svolazzante e la cappa di fumo, l’effetto “dinamico” è assicurato. Le fiammate partono dalle bocche del rocket pack in maniera meno ingarbugliata, per andare ad arrotondarsi man mano che si scende. La resa dell’intero diorama migliora non di poco proprio grazie a questa base che è un vero e proprio punto di forza del prodotto.

Il painting – Recensione The Mandalorian First Gallery Diorama by Diamond Select Toys

Per quanto riguarda la pittura, questa statua presenta tanti alti, ma anche qualche piccolo errore. Iniziamo dalla parte più di impatto: le due fiammate. Essendo realizzate in plastica semi-trasparente, i due sostegni sono caratterizzati da una sfumatura di colore. Da un’iniziale tonalità arancio più accesa dalla quale traspare maggiormente la luce naturale, procedendo verso il basso, la vernice diventa più opaca, andando a sfumare sul bianco sporco/grigio. Queste variazioni di painting sono la ciliegina sulla torta per questa fantastica base.

Parlando di Mando, invece, la sua armatura non presenta sfumature, bensì diverse tonalità di colore. Il Beskar è ricoperto da una vernice perlescente e opaca, la quale riesce a riflettere lievemente. Le uniche parti che presentano dettagli di sporcizia sono guanti e stivali. Le colorazioni utilizzate per caratterizzare la corazza sono coerenti con quelle vestite dal protagonista. Ottime le variazioni presenti sulla sezione di corazza che ricopre la gamba destra, la quale richiama la sua armatura originale.

Ricoperto dalla stessa colorazione utilizzata per il Beskar, il jetpack presenta una tonalità univoca. Tuttavia, anche nella serie quest’ultimo è dotato di una tinta unita, quindi nulla da dire. Il segmento più ricco di tinteggiature variegate è il fucile Abman. Qui abbiamo l’argento sporco del corpo, con dettagli neri, fino ad arrivare al calcio marrone e alla punta che dal grigio passa al viola, per simulare la canna ancora calda dopo un colpo andato a segno. Un altro dettaglio degno di nota sono le granate con il centro di colore rosso, le quali sono ben nascoste e ci fanno capire quanto i ragazzi di Diamond Select si siano impegnati nella sua realizzazione.

Purtroppo, lato painting abbiamo qualche ma. Guardando dettagliatamente il diorama abbiamo scorso dei piccoli difetti dati dall’asciugatura della vernice, così come qualche minuscola sbavatura di colore. Nulla di sorprendente, visto il prezzo al quale è venduta.

Tiriamo le somme

The Mandalorian: First Gallery Diorama by Diamond Select Toys è senza dubbi una statua sorprendente. I ragazzi di Diamond, in collaborazione con Disney, sono riusciti a creare un vero e proprio masterpiece per i fan di The Mandalorian ad un prezzo davvero contenuto. A soli 49,99$, hanno tirato fuori un diorama dalle dimensioni del tutto dignitose, ricco di minuzie e con una posa sensazionale.

Nonostante delle leggere imperfezioni, ci sentiamo di premiare questo prodotto che vi ricordiamo essere un’esclusiva per il territorio Americano.

Nel caso foste interessati alle statue Diamond Select, vi consigliamo di dare uno sguardo alla seguente pagina!