FIFA 22: svelata la lista trofei completa, torniamo in campo!

Quest’anno, la classica competizione fra FIFA e PES ha cambiato completamente fondamenta, a causa della profonda virata che Konami ha deciso di intraprendere verso il free-to-play, dando vita ad eFootball. Di simulazione calcistica “vecchio stampo”, quindi, non rimane che FIFA 22, che si appresta ad arrivare in meno di due settimane da oggi. Il titolo di EA Sports ha già fatto molto parlare di sé, tirandosi dietro anche diverse polemiche a causa dell’aggiornamento next-gen che non sarà disponibile per la versione PC, che avrà quindi quella di scorsa generazione. Una scelta che sicuramente non rende felici gli utenti “masterrace”, ma che non andrà ad intaccare poi così tanto le vendite (clamorose) che avrà il titolo, come sempre. In attesa dell’arrivo sugli scaffali, recentemente è stata divulgata la lista trofei di FIFA 22: vediamola insieme!

Prima di iniziare

La lista trofei completa su PS4 di FIFA 22 consta di 38 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 9 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. In questo caso potete tranquillamente non preoccuparvi di eventuali spoiler, vista la natura del titolo. Vi ricordiamo comunque che le descrizioni dei trofei sono esattamente quelle date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – FIFA 22: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

N° 1 di Volta : Raggiungi un TOT di 90 con il tuo avatar in VOLTA FOOTBALL.

: Raggiungi un TOT di 90 con il tuo avatar in VOLTA FOOTBALL. Gioco di squadra : Vinci una partita ROSE VOLTA insieme a 3 amici.

: Vinci una partita ROSE VOLTA insieme a 3 amici. L’abito fa il monaco : Modifica un oggetto nella scheda “Outfit”.

: Modifica un oggetto nella scheda “Outfit”. L’ora dello shopping : Acquista un oggetto nel negozio VOLTA.

: Acquista un oggetto nel negozio VOLTA. Asso delle palle inattive : Segna un gol su calcio di punizione.

: Segna un gol su calcio di punizione. Intuito e freddezza : Vinci una sfida ai calci di rigore senza sbagliarne nemmeno uno.

: Vinci una sfida ai calci di rigore senza sbagliarne nemmeno uno. L’allenamento è tutto : Completa tutte le prove abilità nel menu principale.

: Completa tutte le prove abilità nel menu principale. Implacabile : Segna un gol su cross usando Aggancia giocatore.

: Segna un gol su cross usando Aggancia giocatore. Fatevi sotto : Gioca una partita in singolo con la configurazione competitiva attiva.

: Gioca una partita in singolo con la configurazione competitiva attiva. Special One : Completa 10 Sfide Creazione Rosa in FIFA Ultimate Team.

: Completa 10 Sfide Creazione Rosa in FIFA Ultimate Team. Crea il tuo stile : Crea la tua tattica personalizzata in FIFA Ultimate Team.

: Crea la tua tattica personalizzata in FIFA Ultimate Team. Qui comando io : Gioca una partita utilizzando qualsiasi regola speciale in Amichevoli FUT.

: Gioca una partita utilizzando qualsiasi regola speciale in Amichevoli FUT. Parcheggia il bus: Mantieni la rete inviolata in 10 partite in modalità Squad Battles FUT.

La seconda parte dei trofei di bronzo – FIFA 22: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Coppia vincente : Vinci una partita Amichevoli online in co-op matchmaking pubblico in FIFA Ultimate Team.

: Vinci una partita Amichevoli online in co-op matchmaking pubblico in FIFA Ultimate Team. Amici per sempre : Vinci 10 partite co-op con degli amici online in modalità Squad Battles o Division Rivals FUT.

: Vinci 10 partite co-op con degli amici online in modalità Squad Battles o Division Rivals FUT. Chi la dura la vince : Raggiungi il traguardo 1 in una stagione Division Rivals FUT.

: Raggiungi il traguardo 1 in una stagione Division Rivals FUT. Debutto da sogno : Completa e vinci la tua prima partita di campionato in modalità Stagioni Pro Club.

: Completa e vinci la tua prima partita di campionato in modalità Stagioni Pro Club. Le regole le facciamo noi : Gioca e porta a termine una partita di coppa con Regole speciali in Pro Club.

: Gioca e porta a termine una partita di coppa con Regole speciali in Pro Club. Prima scelta : Ottieni il punteggio Valutazione tecnico massimo con il tuo giocatore attuale.

: Ottieni il punteggio Valutazione tecnico massimo con il tuo giocatore attuale. Collezionista di obiettivi : Completa un totale di 30 obiettivi giocando a qualsiasi tipo di partita.

: Completa un totale di 30 obiettivi giocando a qualsiasi tipo di partita. Debuttanti : Gioca una stagione con un nuovo club creato da zero.

: Gioca una stagione con un nuovo club creato da zero. Pane per i tuoi denti : Completa 10 obiettivi migliorati in qualsiasi partita.

: Completa 10 obiettivi migliorati in qualsiasi partita. Chi vince resta : Gioca 5 partite testa a testa con un amico in modalità Calcio d’inizio.

: Gioca 5 partite testa a testa con un amico in modalità Calcio d’inizio. Passione: Gioca una partita con le nazionali femminili.

I trofei d’argento – FIFA 22: svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme i trofei d’argento:

La strada verso il successo : Raggiungi il livello 7 in una stagione VOLTA.

: Raggiungi il livello 7 in una stagione VOLTA. Un grande traguardo : Ottieni abbastanza punti qualificazione FUT Champions per accedere ai Playoff FUT Champions.

: Ottieni abbastanza punti qualificazione FUT Champions per accedere ai Playoff FUT Champions. Mentalità vincente : Ottieni una serie di vittorie in Division Rivals FUT.

: Ottieni una serie di vittorie in Division Rivals FUT. I posti migliori : Assegna un oggetto di personalizzazione a ciascuno slot Tribune nel livello 3 dello Stadio FUT.

: Assegna un oggetto di personalizzazione a ciascuno slot Tribune nel livello 3 dello Stadio FUT. Genio della tattica : Sblocca tutte le caratteristiche di un albero delle abilità in Pro Club.

: Sblocca tutte le caratteristiche di un albero delle abilità in Pro Club. Specialista : Sblocca una specialità in Pro Club.

: Sblocca una specialità in Pro Club. Vittoria simulata : Scendi in campo durante una partita simulata in modalità Carriera e vinci.

: Scendi in campo durante una partita simulata in modalità Carriera e vinci. Calcio totale : Cambia ruolo a un giocatore in modalità Carriera.

: Cambia ruolo a un giocatore in modalità Carriera. Massimo risultato: Raggiungi il livello 25 nella Carriera giocatore.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – FIFA 22: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con i quattro trofei d’oro:

Guardaroba completo : Sblocca 50 oggetti di personalizzazione diversi.

: Sblocca 50 oggetti di personalizzazione diversi. Icona del club : Taglia il traguardo delle 200 presenze con un giocatore in FIFA Ultimate Team.

: Taglia il traguardo delle 200 presenze con un giocatore in FIFA Ultimate Team. Fatti valere : Vinci 1 partita Division Rivals con 4 Trofei in campo differenti equipaggiati nel tuo Stadio FUT.

: Vinci 1 partita Division Rivals con 4 Trofei in campo differenti equipaggiati nel tuo Stadio FUT. Gloria europea: Vinci la finale della UEFA Champions League.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di FIFA 22:

A caccia di trofei: Sblocca tutti gli altri trofei (esclusi i trofei dei contenuti aggiuntivi).

