Recensione Corsair SABRE RGB PRO Wireless: senza fili è anche meglio

In questa recensione il Corsair SABRE RGB PRO Wireless, mouse studiato per il gaming competitivo che ora si arricchisce di una feature davvero interessante

In questo articolo andremo spediti verso il punto. Abbiamo imparato a conoscere a fondo il Corsair SABRE RGB PRO nella recensione della variante cablata. Ora a distanza di cinque mesi circa lo ritroviamo in una versione senza fili. La cosa ci rende davvero contenti! Scopriamo insieme il perché.

Come ben sappiamo ormai le postazioni per videogiocare al PC, che lo si faccia o meno in maniera competitiva, sono diventati dei veri e propri complementi d’arredo. Alle volte si tiene conto più dell’apparenza che della sostanza ma questo è un altro discorso. Noi stessi in redazione, parlando fra noi, ci siamo più volte imbattuti in fantasticherie su un PC totalmente senza cavi. Quanto sarebbe bello poter creare un PC che non necessita neanche del cavo d’alimentazione? Probabilmente è fantascienza e la dove la corrente come il flusso video necessitano obbligatoriamente di un cavo per le periferiche è tutto diverso.

Come per le Corsair HS 80 wireless anche per questa nuova variante del SABRE abbiamo ricevuto con largo anticipo il prodotto e possiamo dirvi quanto siamo felici di eliminare un altro cavetto dalla nostra postazione.

Scopriamo questo mouse da gaming grazie alla sua scheda tecnica

Connessione : SLIPSTREAM Wireless / Bluetooth 4.2

: SLIPSTREAM Wireless / Bluetooth 4.2 DPI : 26.000

: 26.000 Dimensioni del mouse : 129 x 70 x 43mm

: 129 x 70 x 43mm Illuminazione : 2 punti d’illuminazione RGB

: 2 punti d’illuminazione RGB Sensore : Sensore ottico CORSAIR MARKSMAN

: Sensore ottico CORSAIR MARKSMAN Software : iCUE

: iCUE Numero Pulsanti : 6 (DPI compresi)

: 6 (DPI compresi) Peso: 79g

Non solo Wireless ma tanto altro | Recensione Corsair SABRE RGB PRO Wireless

Non annoierò con la stesura di un lungo paragrafo dove viene descritta la scocca o il packaging del mouse. Sono tutte informazioni che potete trovare nella recensione del suo predecessore. Unica ovvia modifica alla confezione è il trovare un cavo di ricarica/dati e una chiavetta per la connessione wireless del mouse.

I veri cambiamenti risiedono in realtà sotto la corazza di plastica di questo Sabre RGB PRO Wireless. Un nuovo sensore ci permette di aumentare il numero dei DPI in maniera abbastanza proficua, infatti il massimale ottenibile passa da 18.000 a 26.000 DPI. Ovviamente anche in questo mouse è possibile sfruttare la tecnologia SLIPSTREAM che tanto abbiamo apprezzato.

Anche il peso subisce una piccola variazione ma pensare che per soli 5 grammi è possibile rinunciare a un cavo i conti sono presto fatti.

In questo mouse troviamo inoltre una batteria integrata e ricaricabile che ci offre un autonomia di 60 ore in modalità bluetooth che aumenta a 90 se si passa alla modalità wireless.

In poche parole anche usando il mouse con i LED accesi la batteria avrà una durata più che sufficiente per farvi tirare fuori il cavo di ricarica abbastanza poco frequentemente.

Rimane inoltre la feature legata a iCUE che ci offre la possibilità di gestire i DPI (con step da 100). Inoltre come per la versione cablata ci sarà data la possibilità di sfruttare dei preset anche questa volta decrittatili grazie alla diversa illuminazione del mouse.

Come si comporta in gaming?

Esattamente come per il suo predecessore abbiamo provato il mouse in vari titoli. Fra i test più redditizi non poteva mancare il gioco FPS del momento, ovviamente stiamo parlando di Warzone. Grazie al suo sensore ottico, all’assenza del cavo e al peso davvero invidiabile abbiamo potuto godere di un mouse che già prima ci aveva colpito in maniera positiva ma che ora in questa nuova variante ci ha davvero fatti innamorare di lui.

La possibilità di gestire i DPI su tutti gli assi ci ha reso la personalizzazione davvero semplice ed efficace. Il profilo base è molto valido e aiuta nel mantenere una mira stabile ma fluida nello stesso tempo. Ovviamente ogni giocatore dovrà allineare il profilo al proprio stile di gioco e alle proprie armi ma per i neofiti il pacchetto base risulterà soddisfacente.

A proposito di profili personalizzati è importante sapere che sempre grazie al software di gestione, offerto gratuitamente da Corsair, è possibile ovviamente rimappare i tasti. Potrete quindi registrare i vostri profili, crearne uno per ogni esigenza e assegnare un tasto rapido allo switch fra essi. In questa maniera passare da un fucile d’assalto a uno da cecchino con le impostazioni più adatte in un batter d’occhio. Tutto questo aumenta la possibilità di avere nette chance di effettuare una kill e di non subirla.

Chi dovrebbe acquistare questo mouse da gaming? | Recensione Corsair SABRE RGB PRO Wireless

In conclusione siamo davanti a un upgrade molto interessante. Il nuovo sensore ottico che aumenta il numero dei DPI, fra le altre cose, unita alla nuova modalità di connessione fanno sì che questo mouse ultraleggero pensato per il gaming diventi un alleato davvero completo sotto ogni punto di vista.

Le funzionalità di iCUE unite alle tecnologie di bassa latenza, alla possibilità di sfruttare una sola chiavetta per collegare più dispositivi vi permetteranno di avere un ecosistema bilanciato e funzionale come mai prima d’ora.

Se siete alla ricerca di un mouse wirelesse con pochi fronzoli estetici ma con tanto da dire in gaming con questo Corsair SABRE RGB PRO Wireless andrete sul sicuro.