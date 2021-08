Dal mondo di Dorohedoro prende vita la nuovissima Caiman & Nikaido Elite FigumiZ Statue targata Figurama Collectors. Vediamola nel dettaglio

Figurama Collectors è lieta di annunciare al sua nuova opera riguardante al manga Dorohedoro. Come il protagonista e per metà umano e per metà rettile, la Caiman & Nikaido Elite FigumiZ Statue è un ibrido di personaggi scolpiti a mano e ambienti scolpiti digitalmente.

Questa, infatti, rappresenta la prima statua Figurama Collectors a godere di uno sculpt realizzato a mano, oltre ad essere il primo prodotto dedicata a Dorohedoro. Sia Caiman che Nikaido avranno, poi, un viso di ricambio dotato di maschera, rendendo possibili ben 4 modi di esporre la statua.

Dorohedoro: arriva la Caiman & Nikaido Elite FigumiZ Statue da Figurama Collectors!

Caiman e Nikaido eseguono un doppio attacco, strapazzando un cadavere non morto sul marciapiede e sradicando un idrante antincendio. Una confezione di ramen, una scatola da asporto per gyoza, una fiaschetta di fumo e pezzi di zombi sono disseminati per la strada scivolosa. Appollaiata su un cartello stradale, la Gyoza Fairy si prende una pausa dai suoi compiti in cucina per assistere alla rissa.

Con un’altezza di 37 cm (14,5 pollici), la Caiman & Nikaido Elite FigumiZ Statue ti trascina nel mondo sgangherato di Hole, dal calcio schiacciante di Nikaido sopra ai tubi delle fognatura. Il piedistallo inclinato si fonde perfettamente con la scena, riecheggiando l’atmosfera caotica di Dorohedoro, mentre il retro nasconde alcuni dei funghi mortali del cattivo En. Caiman & Nikaido Elite FigumiZ Statue è un’edizione limitata mondiale. Ogni statua in scala 1/8 include una stampa esclusiva e un certificato di autenticità autografato dal CEO di Figurama: Mr. Shanab e dallo scultore di personaggi tradizionali: Shuzo Araki 荒木秀造.

Prezzo e preordine

Con un prezzo di retail fissato a $450, la statua verrà prodotta in un’edizione limitata di 800 pezzi. I collezionisti interessati all’acquisto della statua sono invitati a iscriversi alla lista dei desideri per essere avvisati quando i preordini apriranno il 14 agosto alle 16:00 Italiane.

