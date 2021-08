Hades: disponibile la versione console, ecco il trailer di lancio

L’acclamatissimo e amatissimo (anche da noi) Hades, roguelike di Supergiant Games, è finalmente approdato su console di scorsa e attuale generazione: vediamo insieme il trailer di lancio

La nostra recensione della versione console di Hades è disponibile sin da ieri, la potete trovare cliccando qui. Esattamente come detto in quella datata febbraio per Nintendo Switch, il titolo di Supergiant Games è un inno ai roguelike, allo stile e all’eccentricità di una casa di sviluppo che ha saputo farsi amare, seppur con (tanti) alti e (pochi) bassi, sin dal suo primo videogioco, Bastion. Insomma, ora che Hades è arrivato anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S (e in questi ultimi due casi pure su Game Pass), non avete più alcun motivo razionale per non dare una chance a Zagreus e alla sua fuga dagli Inferi.

Zagreus è il poco noto figlio di Ade che, in piena crisi e ribellione adolescenziale, deciderà di tentare la fuga dal Regno dei Morti per raggiungere la superficie, il mondo degli uomini. In realtà, i motivi del principe sono più profondi e meno banali, ma non vogliamo rovinarvi nulla (sebbene siano rivelati nelle primissime ore di gioco). Per festeggiare l’uscita sulle console di attuale e scorsa generazione, Supergiant Games ha rilasciato un nuovo trailer di lancio, che potete trovare proprio qua sotto.

Se mescolate un art design e una narrazione accattivanti ad un gameplay praticamente perfetto sotto ogni punto di vista, vi ritroverete fra le mani quel piccolo grande gioiello che è Hades. Ore ed ore di divertimento, azione e tattica vi aspettano accanto ad un protagonista il cui aspetto forse non vi dirà granché, ma che imparerete ad amare.

Avete visto il trailer di lancio della versione console di Hades? Che cosa ne pensate?