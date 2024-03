Lancia cambia il logo HF e debutterà sulla nuova Ypsilon

L‘azienda automobilistica torinese si prepara a gettarsi nel futuro, questo con un nuovo logo per la Lancia HF. Il team ha intenzione di tornare in pista con un nuovo e grande debutto con il logo del tutto rivisitato

Il mondo si evolve e, di conseguenza, anche la Lancia. Per prepararsi al futuro, infatti, Lancia ha deciso di cambiare il logo HF, in occasione soprattutto per festeggiare l’uscita del film Race for Glory, principalmente destinato alle sale cinematografiche italiane. Con questo gesto, il team torinese ha voluto dimostrare di essere disposta a cambiare e iniziare un nuovo capitolo della sua storia, con un nuovo simbolo. Un simbolo che, anche se cambiato, mantiene comunque la tradizione, ma guarda al futuro della propria azienda e vuole farlo debuttando sulla nuova Lancia Ypsilon HF. Il logo originale aveva debuttato inizialmente sulla Fulvia Coupé nell’ormai lontano 1966. Anche se sono passati quasi 80 anni da allora, il team rimane sempre con i colori rosso, bianco e nero, senza andare a toccare più di tanto gli elementi grafici rispetto all’originale, ma ritoccandone le forme, che hanno reso più scure.

Il logo di Lancia HF ricorda il passato e pensa al futuro

Questo nuovo logo, per il team torinese, rappresenta la perfetta unione tra passato e futuro. Questo perché parte dalla base che avevano creato anni fa, ma la modernizzano per stare al passo coi tempi e voltare lo sguardo verso il futuro. Il nuovo logo dovrebbe debuttare nel 2025 su strada con la nuova Lancia Ypsilon HF, ma perché proprio l’HF? Questa è una storia molto lunga, che vi riassumeremo nel miglior modo possibile. Decenni fa fu fondato un fan club per tutti gli appassionati dei veicoli Lancia che ne avessero acquistate almeno 6 nuove di zecca, e l’acronimo HF starebbe per Hi-Fi, ovvero High Fidelity. In parole povere, HF è un simbolo per tutti gli utenti e clienti più affezionati al marchio e sicuramente questo cambio di logo farà piacere a tutti gli appassionati dei veicoli Lancia, che ora possono guardare a loro volta verso il futuro.

Cosa ne pensate? Vi piace il nuovo logo? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.