Assassin’s Creed Shadows: la mappa sarà più vicina ad Origins che a Valhalla

In fatto di dimensioni ed ambizione, la mappa di Assassin’s Creed si rivelerà relativamente (molto, molto relativamente) più modesta

Il game director per Assassin’s Creed Shadows ha reiterato quanto la mappa del gioco si adatti maggiormente ad un confronto equo con l’Egitto di Origins. Nell’intervista reperibile qui sotto, Simon Lemay-Comtois ha definito “più o meno simili” il Giappone del futuro titolo e la Valle dei Re vista invece nel predecessore. Questo fa del mondo di gioco dell’ultimogenito di Ubisoft uno scenario automaticamente più ridotto rispetto al sontuoso banchetto geografico di Valhalla, oltre a fare eco ad analoghe dichiarazioni precedenti. “Più o meno [le dimensioni] sono simili ad Origins, quindi più ristrette rispetto a Valhalla”, ha dichiarato Lemay-Comtois. “C’è dell’acqua intorno al Giappone, ma mai quanto lo specchio d’acqua nella Grecia di Odyssey, che copriva metà del mondo di gioco.”

Assassin’s Creed Shadows’ Japan world map is “roughly similar” in size to Egypt in Assassin’s Creed Origins.https://t.co/BfVKc0NkiU pic.twitter.com/3dXOsxDzs7 — VGC (@VGC_News) June 11, 2024

La mappa di Assassin’s Creed Shadows

“Con il Giappone” che compone la mappa di Assassin’s Creed Shadows, sempre citando il game director, “è diverso. Abbiamo i lidi e il lago Biwa è veramente grande, ma in toto il mondo di gioco è più o meno grande quanto Origins.” Proseguendo, Lemay-Comtois ha imputato le motivazioni dietro il level design alla conformazione geografica della Terra del Sol Levante. “Il Giappone è molto più montuoso, tra picchi e valli, e abbiamo scoperto in queste ultime le cose più interessanti. Templi su alcune cime, celati da boscaglie inospitali.” Il fulcro narrativo-storico dell’avventura sarà il centro del territorio nipponico, “e pertanto non copriremo l’intera nazione: da questo, un’idea generale sul suolo che volevamo trasporre. […] Kyoto, Osaka, Azuchi, ci servono questi teatri di avvenimenti cruciali e i castelli in essi contenuti.”

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il 15 novembre vedremo i frutti di queste ricerche sul campo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.