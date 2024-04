F1, Mercedes: primi approcci con la W13 per Kimi Antonelli

Il pilota bolognese classe 2006 Andrea Kimi Antonelli è in pista ad Imola alla guida della Mercedes W13 del 2022 per prepararsi alle monoposto di F1

Sembra che Kimi Antonelli stia facendo progressi significativi nei suoi test con la Mercedes W13 a Imola. I suoi tempi sul giro sembrano promettenti, anche se non sta ancora girando al massimo della potenza della vettura. Tuttavia, questo potrebbe cambiare nella giornata di martedì, quando si prevede che la Mercedes sarà spinta al massimo durante i test. Ad Imola Kimi Antonelli potrebbe davvero veder avverare i suoi sogni debuttando in F1 al posto di Logan Sargeant in Williams. L’unico ostacolo è l’età del pilota, il quale essendo minorenne avrebbe bisogno di una deroga da parte della Federazione come successe a Max Verstappen quando debuttò nel 2015 con la Toro Rosso all’età di 17 anni.

Se Antonelli dovesse effettivamente unirsi alla Williams, potrebbe avere l’opportunità di accumulare esperienza senza la pressione di dover performare al massimo livello fin da subito. Il classe 2006 era già sceso in pista qualche giorno fa al Red Bull Ring dove però le condizioni meteo avevano un pò limitato la sessione potendo girare solo sul bagnato con la W12 del 2021.

F1, Antonelli prova la Mercedes W13 in attesa della Williams

Dalle voci che trapelano nel paddock sembrerebbe esser cosa fatta il passaggio di Kimi Antonelli in Williams, considerando anche il precedente di piloti come George Russell che sono stati fatti crescere proprio attraverso il team di Grove prima di passare alla Mercedes. Alla fine della mattinata di test di ieri, Antonelli ha completato un totale di 36 giri (176,7 km), con il miglior tempo di 1:21.20 registrato nel secondo stint. Nonostante qualche variazione nei tempi a causa di diversi fattori come il carico di benzina e le condizioni della pista, Antonelli ha dimostrato di essere molto competitivo e a suo agio al volante della vettura di Formula 1. Resta da vedere cosa riuscirà a fare nella seconda giornata di test dove si alzeranno i giri della power unit Mercedes. Ricordiamo che Imola ospiterà nel weekend dal 17 al 19 maggio il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna.

In ogni caso, questi due giorni di test saranno cruciali per il giovane talento, dando a lui e al team Mercedes un’idea più chiara delle sue capacità e del suo potenziale in Formula 1. Restate sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti.