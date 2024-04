F1, Newey-Red Bull: ad ore l’annuncio ufficiale della separazione

Nelle prossime ore dovrebbe uscire un comunicato della Red Bull che confermi l’addio di Adrian Newey dal team anglo-austriaco

La notizia imminente della separazione di Adrian Newey dalla Red Bull ha mandato onde di shock attraverso il mondo della Formula 1. Si prevede che oggi la Red Bull pubblicherà un comunicato ufficiale per confermare l’addio del genio britannico, una figura leggendaria nel paddock della F1. Secondo le fonti, Newey avrebbe raggiunto un accordo con la Red Bull per essere rilasciato anticipatamente dal suo contratto. Sebbene il contratto fosse originariamente previsto fino alla fine del 2025, pare che ci sia stata un’intesa per consentire a Newey di lasciare la squadra prima e di iniziare a lavorare altrove. Tuttavia, c’è un periodo di blocco di un anno incluso nel contratto, il che significa che Newey potrebbe non essere libero di iniziare a lavorare per un’altra squadra immediatamente.

La partenza di Newey rappresenterebbe un duro colpo per la Red Bull, che ha goduto di un notevole successo grazie alle sue abilità nel corso degli anni. Attualmente, la squadra è in cima al mondo della Formula 1 con il pilota olandese Max Verstappen, ma la partenza di Newey potrebbe segnare l’inizio di una fase di transizione e incertezza per la squadra.

Adrian Newey via dalla Red Bull

La Ferrari sembra essere in cima alla lista delle possibili destinazioni per Newey. Si specula che possa contribuire allo sviluppo della vettura della scuderia per la stagione 2026, che sarà significativamente influenzata dai nuovi regolamenti in arrivo. La capacità di Newey di adattarsi e innovare in risposta ai cambiamenti regolamentari è stata una delle sue caratteristiche distintive nel corso degli anni. Tuttavia bisogna considerare anche l’abbondante offerta economica che l’Aston Martin avrebbe pronta per Newey da 100 milioni di euro per 4 stagioni.

La relazione tra Newey e il caposquadra della Red Bull, Christian Horner, sembra essere diventata tesa negli ultimi tempi. Le controversie interne, compresa un’indagine per abuso di potere contro un dipendente che coinvolgeva Horner, hanno contribuito a creare un clima di tensione. Newey potrebbe aver trovato queste circostanze frustranti e potrebbe aver influenzato la sua decisione di lasciare la squadra dopo 19 anni. In casa Red Bull si respira aria di incertezza per il prossimo futuro senza il progettista britannico, con Christian Horner che ora dovrà essere bravo a non lasciarsi scappare altri ingegneri di livello.

